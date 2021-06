SKULLE VAKSINERES I USA: Jeff T. Wang og mannen Thomas Sørensen skulle etter planen vaksineres i Chicago i sommer. Men så viste det seg at informasjonen de fikk fra Helse Norge ikke stemte: De kunne ikke få etterregistrert vaksinen i Norge. Foto: Privat

Full forvirring rundt vaksinering i utlandet: − Noen har fått vaksinasjon etterregistrert

Coronavaksiner tatt i utlandet kan etterregistreres ved å fremvise dokumentasjon, var beskjeden både Thomas Sørensen og Leonardo Carone fikk fra fastleger og Helse Norge. Men det stemte ikke.

Av Pernille Solheim

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er ulik informasjon i ulike kanaler, så man kunne fort endt opp med å stå på grensen og få vite at man ikke er gyldig vaksinert selv om man trodde det.

Det sier Thomas Sørensen til VG. Sammen med sin amerikanske mann, Jeff T. Wang, hadde han bestilt en reise til Chicago i sommer der de også skulle vaksineres.

– Planen var å være der og få to doser av Pfizer-vaksinen og være fullvaksinert når vi kom tilbake.

For å være på den sikre siden sendte Sørensen en e-post til Helse Norge for å høre om det ville være mulig å få etterregistrert vaksinen.

VG har fått se svaret fra Helse Norge. I det står det at det er mulig å etterregistrere coronavaksiner tatt i utlandet ved å ta med seg «dokumentasjon på vaksinen til fastlege eller et vaksinasjonskontor her i Norge, og be om å få vaksinen etterregistrert».

Gjennom en VG-sak ble Sørensen imidlertid gjort klar over at dette ikke stemmer: Coronavaksiner satt i utlandet skal foreløpig ikke etterregistreres Norges nasjonale vaksinasjonsregister SYSVAK.

Likevel har flere fått beskjed om det motsatte av fastleger og Helse Norge. I noen tilfeller har det ført til at enkeltpersoner har fått vaksiner registrert gjennom fastleger. Det bekrefter assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI).

UGYLDIG FULLVAKSINERT: I en e-post fra Helse Norge 11. mai fikk Leonardo Carone beskjed om at coronavaksinen fra Latvia kunne etterregistreres i Norge. 26. mai fikk han kontrabeskjeden: Det må avklares juridisk om vaksiner fra utlandet kan registreres i SYSVAK. Foto: Privat

– Oppleves som en felle

Sørensen og mannen har nå valgt å utsette reisen til de er vaksinert i Norge.

– At vi ikke får reist til Chicago nå, er ikke krise, men den dårlige kommunikasjonen er irriterende. Man skulle tro at det offentlige klarte bedre enn det.

Leonardo Carone, en helsearbeider som til vanlig pendler mellom Latvia og Norge, har opplevd det samme.

Han fikk tilbud om å vaksineres i Latvia, og fikk grønt lys for utenlandsvaksinering fra både den norske fastlegen og Helse Norge.

Vaksinen fra Latvia kunne etterregistreres i SYSVAK, var deres klare svar. VG har sett dokumentasjon på dette.

Femten dager senere fikk han vite at det ikke stemte, og at vaksinen fra Latvia er ugyldig i Norge.

Nå er han derfor i karantene utenom arbeidstid, og kan først teste seg ut av denne etter syv dager.

– Det oppleves som en felle, sier Carone til VG.

– De sier ikke om de vil ha en løsning om en dag, en uke eller en måned – bare at det sannsynligvis vil bli mulig å etterregistrere vaksinen en gang i fremtiden. Det sier meg ingenting.

Ifølge SYSVAK-forskriften skal vaksiner som er satt i utlandet og andre vaksinasjoner som ikke er registrert, etterregistreres.

Både Carone og Sørensen stusser over at dette ikke gjelder coronavaksiner.

– Hvis jeg hadde reist til USA og blitt vaksinert mot gulfeber for eksempel, så hadde ikke det vært noe problem å få etterregistrert den, sier Sørensen.

FHI-Knudsen sier til VG at de jobber med å få plass raske avklaringer om etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge.

– Vi er kjent med tilfeller der noen har fått vaksinasjonen etterregistrert, uten at det har vært et organisert system for dette. De samme reglene skal gjelde for alle, skriver Knudsen i en e-post til VG.

– De siste uker har informasjon om etterregistrering av coronavaksinasjon blitt oppdatert på våre nettsider og Helse Norge har blitt løpende orientert om oppdateringene.

På spørsmål om hvorfor det gjøres forskjell på coronavaksiner og andre vaksiner, svarer Knudsen at SYSVAK og etterregistreringssystemet har vært satt opp for oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet.

– Det har ikke vært tilpasset coronavaksinasjonsprogrammet og innføring av coronasertifikat.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet som henviste til FHI.