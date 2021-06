STOPP: Russ i Oslo må vente en uke med å ta opp igjen festingen. Foto: Lise Åserud, NTB

Oslo stopper russefeiring i en uke etter smittehopp

Oslo kommune ber russen i Oslo om å stanse all russerelatert aktivitet, både blant Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner.

Oslo kommune har, i samråd med FHI, laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i en uke, opplyser kommunen i en pressemelding.

Det skjer etter rask økning i smitte blant russen, med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt over nærkontakter.

Det vil si at russen i Oslo må vente med å fortsette feiringen til tirsdag 8. juni.

– Det er viktig at alle som har vært på fester tester seg, selv om de er russ eller ikke, sier kommuneoverlege Frode Hagen.

Stansen gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner, opplyser kommunen.

Smittehopp blant Oslo-russen

Tirsdag ble 140 personer registrert smittet i Oslo. Det er fire uker siden tallet på nye smittede på ett døgn var like høyt. Smittehoppet skyldes ifølge kommunen en stor andel russ som har testet positivt for covid-19 etter russefester.

De fire bydelene i Oslo vest, Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker og Frogner er hardest rammet. Det skal dreie seg om fem ulike russebusser. 541 personer er registrert i karantene som følge av russeutbruddet, men tallet er trolig mye høyere.

– Vi har hatt en nedadgående trend i lang tid, og kommet ned på et lavt smittenivå. Samtidig har vi fremdeles smitte i byen vår. Dette er en kraftig påminnelse på at vi lever i en mer åpen by med smitte, sa helsebyråd Robert Steen til NTB tidligere onsdag.

– Russen blir allerede testet en gang i uken på skolen, og kan bruke drop-in på teststasjonene. De kan nå også teste seg med hurtigtester på alle fire Feberpoliklinikkene, sier Hagen.

Han sier alle videregående skoler i Oslo får selv-test kit denne uken, slik at avgangselever, deriblant russen, kan teste seg når de ønsker.