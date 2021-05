PARTILEDER: Audun Lysbakken takker nei til tilbudet om coronavaksine som blir gitt til Stortinget denne uken. Han vil vente til det er hans tur i køen på den vanlige vaksinelisten. Foto: Helge Mikalsen

Lysbakken takker nei til vaksine: − Underlig at tilbudet kom nå

SV-leder Audun Lysbakken takker nei til vaksine fra Stortinget. FHIs Preben Aavitsland sier at de ikke har anbefalt å vaksinere stortingspolitikerne nå.

Forrige uke gikk regjeringen inn for å vaksinere 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Det har skapt sterke reaksjoner. Flere reagerer på at det blir gjort før man er ferdige med alle i risikogruppene, helsepersonell og folk i skoleverket.

I et innlegg i VG mandag raste 125 kommuneoverleger mot prioriteringen og ber regjeringen snu.

Flere politikere har takket ja til vaksine, mens en rekke stortingspolitikere nå sier nei takk til regjeringens tilbud.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en sms til VG.

Vil ikke kritisere

Lysbakken sier til VG at flere av partiets stortingsrepresentanter er vaksinert i sin kommune etter vanlig vaksineprogram.

Han vil ikke kritisere representanter som takker ja til tilbudet, og sier at flere kan ha gode grunner til det.

– For min egen del har jeg kommet til at jeg ikke synes jeg har god nok begrunnelse for å ta imot vaksine nå, det er ingenting i min situasjon som tilsier at jeg ikke kan vente med andre i mitt årskull.

Aps Torstein Tvedt Solberg, Rødts Bjørnar Moxnes og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er blant dem som allerede har takket nei.

Til Avisa Oslo sier tidligere Frp-leder Siv Jensen at hun også takker nei.

FHI: – Ikke noe vi har anbefalt

Preben Aavitsland, overlege i FHI, er overfor VG tydelig på at det ikke er et faglig råd fra dem om regjeringens beslutning om at stortingsrepresentanter går foran i vaksinekøen.

– Vi anbefaler at alle vaksinerer seg, men vi har ikke anbefalt at regjering, storting og departementer skal gå foran i køen nå. Dette som det nå er mye snakk om i avisene, det er noe som regjeringen har bestemt. Ikke noe som vi har anbefalt.

– Betyr det at dere har frarådet denne prioriteringen av vaksiner?

– Vi er ikke blitt spurt direkte om dette. Vi er blitt spurt om enkelte grupper som vi synes har vært greie, som norske soldater i Afghanistan som vi synes er greit å vaksinere. Ellers er det helsepersonell og de gamle og syke og alle oss andre.

OVERLEGE: Preben Aavitsland sier at de ikke har anbefalt å prioritere stortingspolitikerne nå. Foto: Tor Erik Schrøder

– Hva tenker du om at regjeringen likevel går inn for å vaksinere stortingspolitikere. Hva vil det gjøre med resten av modellen?

– Jeg tror ikke jeg skal mene så mye om det. Det er regjeringen som styrer landet og bestemmer dette og dette er klart innenfor det de kan bestemme. Jeg har forstått at det er snakk om 500 doser eller noe sånt, konsekvensene blir ikke store for vaksinasjonsprogrammet, sier Aavitsland.

Flere sier ja

Høyres Peter Frølich, Frps Sivert Bjørnstad, Sps Marit Arnstad, Aps Ingvild Kjerkol og Aps Eva-Kristin Hansen er blant dem som har takket ja.

Det har også Høyres Elin Agdestein og Kent Gudmundsen.

– Jeg har registrert at vi får tilbudet og takker ja. Det er fordi det er en del av vaksineopplegget som er lagt opp, sier Gudmundsen i det han holder på å boarde et fly til Oslo.

– Et viktig poeng er at jeg sitter på et fly akkurat nå. Som stortingsrepresentant reiser og pendler man regelmessig. Det gjør at man er mer utsatt og eksponert for smitte.

JA TAKK! Høyres Kent Gudmundsen er blant dem som har takket ja til vaksine fra Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Fint å vente

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) sier til VG at han også har takket nei til vaksinetilbudet.

– Jeg kommer nok til å få tilbud hjemme i Sarpsborg om ikke så lenge. Det går helt fint for meg å vente. Det er ingenting i min situasjon som tilsier at jeg trenger det nå, sier Øvstegård.

SV-representanten sier han ikke vil kritisere kollegaer på Stortinget som har takket ja til vaksinen:

– Det kan være personlige eller medisinske grunner til at man velger som man velger. Jeg vil ikke mene noe om andres valg, sier Øvstegård.

Overfor Adresseavisen sier også stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken (SV), Arild Grande (Ap) og André Skjelstad (V) at de har takket nei.

– Jeg venter på min tur i vaksinekøen, sier Haltbrekken.

– Jeg mener alle i risikogrupper og utsatte yrker må få vaksine først, sier Grande.

– Jeg kommer til å ta vaksine på Steinkjer når det er min tur, sier Skjelstad til avisen.