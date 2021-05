TALL-TRØBBEL: Helseminister Bent Høie (H) og FHIs Line Vold. Foto: Lise Åserud

Derfor ble det skjevfordelingskaos

Først etter at regjeringen vedtok at vaksinene skulle skjevfordeles enda mer, skjønte de at fordelingen ville få «urimelige» utslag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag kom de derfor med en kontrabeskjed – 24 kommuner med mye smitte, innleggelser og strenge tiltak over tid får 45 prosent ekstra doser i syv uker, i stedet for 60 prosent.

Årsak: Det opprinnelige regnestykket gikk rett og slett ikke opp.

Nye beregninger fra FHI viste at flere kommuner måtte gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av dosene sine.

– De beregningene som FHI gjorde, viste seg å ikke være helt riktige, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til TV 2 onsdag kveld.

Men FHI avviser at de har regnet feil – og til VG sier helseministeren at det heller ikke er det han mener de har gjort.

– FHI har ikke gjort feil – men de hadde ikke gitt en god nok beskrivelse av risikoen for de kommunene som må gi fra seg doser. Premisset fra regjeringen var at vi skulle sjekke med kommunene at de kunne klare dette, og da måtte de ha noe å forholde seg til, sier Bent Høie til VG.

FHI sier på sin side at de fikk to timer på å levere tall som de ikke visste at skulle brukes til en gjennomgang med kommunene.

Dette har blitt bestemt om skjevfordelingen Den 24. april leverte FHI en anbefaling til regjeringen om at 24. kommuner skulle få opp mot 80 prosent flere doser frem mot sommeren.

For to uker siden gikk regjeringen inn for å gi 60 prosent ekstra doser til 24 kommuner over syv uker, men med et forbehold om at kommunene som mistet doser i den samme perioden ville klare å ta igjen etterslepet i juli .

Forrige uke vedtok regjeringen at endringen skulle gjennomføres, etter at Helsedirektoratet hadde undersøkt med kommunene.

Onsdag opplyste regjeringen at kommunene som får ekstra doser får en økning på får 45 prosent, i stedet for 60 prosent. Vis mer

Dette reagerte regjeringen på

FHI la opp til at de 309 kommunene som skulle gi fra seg vaksiner totalt sett ville miste 35 prosent i gjennomsnitt i de syv ukene, og få dem igjen i sommer – ikke at hver av kommune skulle miste 35 prosent.

Høie viser til at regjeringen vedtok skjevfordelingen – men bare hvis de fleste kommunene som fikk færre doser mente de ville klare å ta igjen etterslepet i fellesferien. Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet undersøke dette med statsforvalterne.

– Kommunenes tilbakemelding var at dette kan vi få til, men det blir vanskelig. Med de tilbakemeldingene ville det være helt urimelig å si at de skulle miste mer enn 35 prosent, mener Høie.

Han sier at kommunene var nødt til å ha et tall å forholde seg til – og at det beste tallet FHI hadde på det tidspunktet var om lag 35 prosent, selv om dette var basert på ett gjennomsnitt

– Det er ingen kommuner som kan forholde seg til et sånt gjennomsnitt – betyr det 20 prosent færre doser, eller 70? Utfordringen med det første svaret vi fikk fra FHI var at konsekvensene for kommunene som fikk færre doser ikke var godt nok vurdert, sier Høie.

Så gjorde FHI altså mer detaljerte beregninger. De viste at mange flere kommuner ville miste mer enn 35 prosent, og at noen var oppe i 45 prosent.

– Det er jo ikke en uvesentlig forskjell. Da var det fra regjeringen viktig å holde fast ved det vi hadde kommunisert til kommunene, sier Høie.

Risikoen kunne være en forsinkelse i vaksineringen, sier han.

– Jeg er opptatt av konsekvensen for kommunene. Om ikke FHI hadde gjort nye beregninger, og hvis vi ikke hadde oppdaget dette, så hadde det vært kjempealvorlig. Vi kunne risikert at kommunene rett og slett ikke hadde klart å håndtere det de måtte ta igjen i sommer.

les også Johansen om ny vaksinebeskjed: – Mye vingling

FHI foreslo større skjevfordeling

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at med en reduksjon på 35 prosent doser i gjennomsnitt, vil det bli en variasjon mellom kommunene der noen får mer og noen får mindre.

– Det er riktig at de første beregningene fra FHI ikke fikk frem omfanget for den enkelte kommune, og vi er enige i at det er viktig at de kommunene dette gjelder klarer å gjennomføre vaksinasjonen senere enn planlagt, sier hun, men:

– Instituttet fikk to timers frist fra departementet til å levere en liste over kommuner basert på en forsinkelse av maksimalt 35 prosent av vaksinedosene. Da vi leverte denne første oversikten, visste vi ikke at den skulle brukes til en konkret gjennomgang i samtlige av disse kommunene om deres mulighet for å gjennomføre beslutningen. Vi tenker at den løsningen man nå har kommet frem til er en god løsning.

Hun sier FHI har justert beregningene med en terskelverdi på maksimalt 35 prosent per kommune, etter at de fikk beskjed fra departementet om at det skulle være utgangspunktet og siden det var det kommunene hadde fått forespørsel om og forholdt seg til.

– Ville ikke (det første gjennomsnittet) vært ganske vanskelig for kommunene å forberede seg på?

– Vi gjorde ikke beregninger per kommune på dette tidspunktet, ettersom dette ikke var ment som grunnlag for forberedelser for hver enkelt kommune. Mer kommunespesifikke beregninger var ment å komme i etterkant av regjeringens beslutning, sier Vold.

FHIs foreløpige beregninger viser at 223 kommuner ville fått en reduksjon på mer enn 40 prosent i de ukene de skulle få færre doser, om den første fordelingen ble fulgt.

Når det kuttes i ekstradosene, blir det ifølge beregningene bare to kommuner som kan miste mer enn 40 prosent, uten ekstra finjusteringer. 180 kommuner kommer opp i 35 prosent, mens flere mister en lavere prosentandel.

– Mener dere egentlig at det burde blitt gjort på den måten dere foreslo?

– Vårt opprinnelige forslag var jo at de som skulle få flere doser skulle få 80 prosent ekstra. Så har vi forståelse for at regjeringen gjør andre vurderinger, og at de også gjør vurderinger etter undersøkelsene mot kommunene i forhold til å kunne gjennomføre dette. Det aller viktigste er selvfølgelig at vaksinasjonsprogrammet fortsetter å rulles ut på en god måte, sier Vold.

Høie mener imidlertid en større skjevfordeling kunne ført til problemer i sommer:

– Regjeringen mener at det vill ha hatt for store konsekvenser for de kommunene som må gi ifra seg vaksiner i første del av sommeren. 35 prosent er vanskelig nok for disse. Flertallet sa med regjeringens løsning ja, men at det kom til å bli vanskelig. Det hadde nok sett annerledes ut med 80 prosent.

– Fortsatt positiv effekt

Den reduserte skjevfordelingen vil fortsatt ha positiv effekt, sier Jasper Littmann, assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet i FHI.

Han presiserer at modellen nå reduserer antall kommuner som går over 35-prosentgrensen per uke, men det kan bli noen forskjeller i praksis.

– Fordi antall doser som kommer i uke 23–27 ikke er bekreftet ennå, kan det likevel forkomme at noen kommuner i noen av ukene vil ligge over 35-prosentgrensen på grunn av begrensninger i hvor mye det kan omfordeles innenfor et opptaksområde, og pakkestørrelser. Denne variasjonen vil vi kompensere i andre uker, sier han.

Det har også skjedd endringer i listen over hvilke kommuner som skulle prioriteres fra FHIs tidligere forslag. Les mer om hvordan dette spiller inn i faktaboksen under.