HER SKAL BASEN LIGGE: Noen dager før kommunevalget i 2019 landet statsminister Erna Solberg (H) i Tromsø med et redningshelikopter, og lovet byen en redningsbase. Foto: Stian Lysberg Solum

Luftkamp om ny helikopterbase i Tromsø

TROMSØ/OSLO (VG) Et flertall på Stortinget vil at Luftforsvaret skal drive den nye redningshelikopter-basen i Tromsø. Men regjeringen har allerede skrevet kontrakt med en privat operatør.

Publisert: Nå nettopp

Både Frp, Sp og Ap uttrykker overfor VG et ønske å sette driften til Forsvaret så snart det er praktisk mulig, slik at også basen i Tromsø skal fly det nye norske redningshelikopteret AW 101, også kalt «Sar Queen».

Det var under valgkampen i 2019 at Erna Solberg lovet en egen redningsbase til Tromsø. Da ble basen omtalt som en fullverdig redningsbase.

Men nå ligger det an til at flertallet på Stortinget ønsker en annen løsning enn regjeringen, som har lagt til rette for en sivil helikopterbase i Tromsø fra 2022.

Kontrakten ligger allerede klar: CHC Helikopter Service har fått oppdraget fra Justisdepartementet, i en felles operasjon med Tromsø og Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

Kontraktens varighet er seks år fram til 2028, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

les også Solberg: Ikke god nok beredskap til å håndtere en cruiseulykke i nord

Vil ha «Sar Queen»

Men de tre partiene ser for seg en annen løsning:

– «SAR Queen» som nå anskaffes til redningstjenesten i resten av landet, har noen unike kapasiteter som CHC’s Super Puma helikopter ikke har. Vi ønsker like helikopter på alle redningsbasene i Norge, selv om det blir kostbart, sier stortingspolitiker Per-Willy Amundsen (Frp) til VG.

NYTT HELIKOPTER: Luftforsvaret og Justisdepartementet faser nå inn de nye redningshelikoptrene. Bildet er fra en mottaks-seremoni i på Sola i fjor. Foto: Carina Johansen

Frykter utsettelse

Sandra Borch (Sp) sier at de legger inn et forslag om at Forsvaret skal drive basen – men at regjeringen leier inn et sivilt helikopter inntil Luftforsvaret praktisk kan overta.

Martin Henriksen (Ap), som i likhet med Amundsen og Borch representerer Troms på Stortinget, forteller at også Arbeiderpartiet ønsker en statlig løsning:

– Arbeiderpartiet ønsker primært at Luftforsvaret skal drive basen i Tromsø. Men det aller viktigste nå er å få et redningshelikopter på plass. Det trumfer alt. Vi ønsker for all del ikke en utsettelse, Henriksen.

Han legger til at Ap har bedt regjeringen avklare at den sivile helikopter-operatøren likevel kan drive basen fram til Forsvaret eventuelt kan overta.

– Beredskapen og hensynet til folks trygghet må være avgjørende, sier Henriksen.

Sandra Borch ønsker at det nye redningshelikopteret i Tromsø skal driftes av staten – ikke sivile aktører. Foto: Mattis Sandblad

Sp og Ap valgte Bardufoss

– Jeg kan bare si velkommen etter til Sp og Ap. De ønsket ikke denne løsningen, men ville ha en helikopterbase på Bardufoss, sier Per-Willy Amundsen.

– Det stemmer. Vi ønsket oss Bardufoss. Men det får vi ikke flertall for. Derfor står vi nå sammen bak Tromsø, sier Sandra Borch.

– «Sar Queen» er et langt mer moderne helikopter når det gjelder radar, mobilsporing, avstandsmåling med laser, og kommunikasjon med Hovedredningssentralen. Sjefen for Luftforsvaret kaller det «verdens beste redningshelikopter», sier Sp-representanten.

VELKOMMEN ETTER: Per-Willy Amundsen mener Frp har vært i front for å få et statlig drevet redningshelikopter i Tromsø. Foto: Tore Kristiansen, VG

Frp kommer etter

– Det er Frp som kommer etter, men jeg er glad for at Frp har endret syn. I avtalen om statsbudsjettet kom det ingen signaler om at de ønsket en statlig drevet redningshelikopterbase i Tromsø, sier Martin Henriksen.

Per-Willy Amundsen erkjenner også at det vil ta tid før Luftforsvaret kan drive redningstjeneste fra Tromsø.

– Regjeringen har en opsjon på flere AW 101 redningshelikoptre enn de som er i bestilling. De er kostbare, men de har også kapasiteter langt ut over andre helikoptre. De har større rekkevidde og kan fly til Svalbard, noe andre typer ikke kan. Vi synes det er for lenge å vente til den sivile kontrakten går ut i 2028 med å få «Sar Queen» til Tromsø, sier Frps tidligere justisminister.