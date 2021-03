Dette er Nakstads sterke oppfordring for påsken

Norge går inn i påskeferien med rekordhøy, men utflatende smittekurve. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har en klar påskebeskjed til alle.

På vei inn i påskehøytiden ser den assisterende helsedirektøren og hans kollegaer nå på smittetallene i Norge med en blanding av optimisme og bekymring.

– Det er tydelig tegn til utflating Norge sett under ett, og også heldigvis utflating i mange kommuner også, med noe variasjoner. Når vi ser på uketallene, så er det mulig at det fortsatt er en liten økningen sammenlignet med foregående uke, men den er mindre enn før, sier Nakstad til VGTV.

– Vi ser også at noen kommuner har klart å få disse tallene til å gå ned. Da tenker jeg særlig på de tidligere Vestfold-kommunene som nå har hatt strenge tiltak i to uker. De har faktisk fått en pen nedgang de fleste av dem, og det viser at dette faktisk kan lykkes med god etterlevelse av smitteverntiltak, sier Nakstad.

– Hvordan vil dere si at det har gått mot det dere har forventet og håpet?

– Vi har forventet at med disse strenge tiltakene som i stor grad er regionale, i tillegg til de nasjonale som kom for et par dager siden med tometeren og så videre, så har vi hatt tro på at det skal bidra til en utflating og en nedgang, men vi ser jo at det er de mest befolkningsrike kommunene som har de største vanskene med å få smitten til å snu. Det er ikke så rart, fordi det er mer kontakt mellom mennesker i de tette byområdene, men også der er trenden positiv, tenker jeg.

Bydelene Fjell, Danvik og Austad i Drammen er fremdeles hardest rammet i landet.

253 av de 10.542 innbyggerne i bydelene har testet positivt de siste 14 dagene.

Det gir et smittetrykk på 2400 pr. 100.000 innbyggere, og trenden har vært stigende de siste dagene.

I Oslo er bydelene Stovner (1615), Grorud (1378) og Alna (1321) fortsatt hardt rammet.

– Hvilke absolutte coronabud vil du skrive på en steintavle til folk i påsken?

– Det aller, aller viktigste, hvis man ønsker å være sosial og møte folk, og det vil folk ofte gjøre når er det er fri, så bør man møte dem utendørs og holde to meter avstand. Det er det aller, aller beste å gjøre. Da kan man ha det hyggelig og prate med folk, selv om det da ikke blir noen fest og ikke blir noe middagsselskap, så er det i hvert fall en måte å ha kontakt med folk på, sier Nakstad.

– Det er vår sterke anbefaling: Møt folk utendørs, ikke inviter dem inn.

CORONAPÅSKEN 2021: Klart for første pandemipåske hvor det er lov å dra på hytta utenfor egen kommune. Foto: Gorm Kallestad, NTB

– Påsken er jo tid for mirakler. Hvor stor tro har du på at vi kommer gjennom denne perioden uten at smittekurven fyker oppover?

– Det kan godt være at vi klarer å gå gjennom påsken uten økt smitteøkning. Det kan også være at smitten går ned i visse kommuner også, men dette vet vi ikke før det har gått noen dager etter påsken og folk er tilbake fra ferien sin, uansett hvor de er, og begynner å teste seg mer, sier Nakstad.

– Det kan være at testaktiviteten går ned i påsken, og at den går veldig opp etter påsken, og at det også bidrar til en liten økning, men vi vil likevel se på trenden i tallene hva påsken betyr selvsagt og evaluere det med tanke på fremtidige friperioder.



Dette er den første påsken i pandemien hvor det er lov å dra på hytte utenfor egen kommune. I fjor var det forbudt fra 19. mars til 21. april.

På NRKs Debatten i går fortalte Nakstad at han selv tror han blir hjemme i Oslo i påsken.

– Jeg frykter det blir litt jobb, sa han.

Programleder Fredrik Solvang spurte Nakstad om han hadde hytte.

– Jeg har tilgang på en hytte, i hvert fall, som jeg eier sammen med flere andre, så vi får se hvordan det blir, men jeg tror det blir jobb.

Regjeringen anbefaler at du kun er på hytta med din egen husstand, og maks tar imot to gjester både hjemme og på hytta.

De anbefaler også at folk fra områder med høyt smittenivå hverken bør dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.