Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Ernas intervju med granskerne: − Vi hadde behov for sterkere tiltak

Koronakommisjonen konkluderte med at Norge var dårlig forberedt på en pandemi. I intervjuer med kommisjonen kommer det fram at Solberg presset på for sterkere tiltak i starten av pandemien, blant annet etter å ha lest hva folk skrev i sosiale medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Regjeringen hadde ingen samlet vurdering av pandemi ville bety for samfunnet som helhet, sa leder av Koronakommisjonen Stener Kvinnsland da han la fram presentasjonen i dag.

– Vi finner ingen planer eller scenarioer som tar høyde for en slik situasjon.

I sin rapport peker kommisjonen på at det gjelder særlig den manglende beredskapen og mangelen på utstyr da pandemien brøt ut og Norge stengte i mars i fjor.

– Større og større uro

Underveis i arbeidet har kommisjonen intervjuet over 30 sentrale aktører i politikk og samfunnsliv. Blant dem er statsminister Erna Solberg (H).

Fra kommisjonen var leder Stener Kvinnsland, Egil Matsen, Toril Johansson, Astri Aas-Hansen og Tone Fløtten til stede, ifølge referatet VG har lest.

Der kommer det fram at Solberg i starten av pandemien – og før nedstengningen av Norge 12. i mars i fjor – var urolig for at tiltakene for å slå ned smitten ikke var harde nok. Hun presset også på for at de skulle blir hardere.

Det baserte seg blant annet på kommentarer hun hadde lest i sosiale medier:

– Det var min subjektive opplevelse av å snakke med folk rundt omkring. Bekymringen du opplever og tilbakemeldingene du får. Det var basert på alt fra sosiale medier til folk man treffer, og mediedekningen. Litt av opplevelsen var at det var en større og større uro for at smitten var større, at det gikk veldig raskt, og at FHI og Helsedirektoratet ikke var like tydelige på hvor sterkt man skulle reagere på dette.

«Pushet» på for hardere tiltak

Det fremkommer at Solberg sendte en sms til helseminister Bent Høie lørdag 7. mars 2020, få dager før nedstenging. I sms-en spurte hun om han var sikker på at tiltakene som da var i Norge, og de som var skissert, var strenge nok.

– Min jobb er å pushe på helseministeren, for at han skal pushe på underliggende etater. Det er også viktig at vi gir ryggdekning til det fagetatene gjør, men vi må også føle at de rådene de gir er riktige.

– For meg var det viktig å kommunisere den uroen jeg hadde på det tidspunktet. Det var en uro over at vi nok hadde behov for sterkere tiltak etter hvert.

Matsen fulgte opp:

– Ble du beroliget av svaret helseministeren ga deg?

- Jeg ble ikke beroliget av det, men vi var klar over at vi på mandagen skulle ha en gjennomgang i regjeringskonferansen. Der skulle departementsråden vise estimatene og fremstillingen, svarte Solberg.

I intervjuet me statsministeren kommer det fram at planene for krisehåndtering ikke inkluderte nedstengninger av den typen man har hatt i Norge de siste årene.

Kontaktet Høie

– Ettersom vi ikke har trodd at vi ville bruke et virkemiddel som stenger ned aktivitet. har ikke den biten vært godt nok avklart, sier Solberg.

FIKK SMS: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Helge Mikalsen, VG

11. mars hadde hun en telefonsamtale med helseminister Bent Høie (H) om den dramatiske situasjonen. Solberg etterlyste strengere tiltak:

– Min konklusjon var at vi måtte stramme til. Litt av bildet var at de orienteringene vi hadde fått på mandagen, men også tidligere, viste et helt annet tempo i smittespredningen enn det vi faktisk så. Det var langt flere som var syke. Der vi trodde at vi hadde god tid til å se på konsekvensene og at vi kunne jobbe etter den vanlige malen, var det nå egentlig behov for å gjøre det betydelig raskere, sa Solberg ifølge referatet som er publisert offentlig.

Høie bekreftet sms-utvekslingen i sitt intervju med kommisjonen, som VG har lest.

– Jeg svarte at jeg var enig i uroen, men at det også var viktig at tiltakene var forholdsmessige og basert på faglige råd. Jeg sa jeg skulle ta opp bekymringen og gi etatene trygghet om at de hadde regjeringens fulle politiske støtte hvis de mente det var riktig å slå til hardere.

Matsen spurte Høie om dagene før nedstengningen 12. mars.

– Hvilken rolle spilte statsministeren disse avgjørende dagene og timene?

– Hun spilte to hovedroller: Det ene var at hun var en pådriver i flere dager for behovet for strengere tiltak. Hun var reelt sett bekymret, noe hun ga uttrykk for overfor meg.

