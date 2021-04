KOMMUNEOVERLEGE: Barbro Kvaal er kommuneoverlege i Indre Østfold. Foto: Terje Bringedal

Viken: Elever på videregående skal coronatestes hver uke

Viken gjør som Vestland og innfører ukentlig testing av elever på videregående skoler. – Det synes vi er flott, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold.

Publisert: Nå nettopp

Kommunen ba før påske Viken og FHI om å få omprioritere vaksiner og bruke dem på 550 elever på videregående skole.

Det fikk de ikke lov til.

Forslaget kom etter at kommuneledelsen så stor smittespredning i ungdomsgruppene, på skolene og fra elevene og inn i familiene.

I stedet innføres nå et omfattende testopplegg i hele regionen for å stanse smitten i ungdomsmiljøene.

– Det betyr at det settes opp en teststasjon på de videregående skolene i kommunen og at elevene testes ukentlig, sier Kvaal.

Les også: Vil vaksinere ungdom for å stanse smitten

Skal vurdere vaksineringsplanen

Det er likevel ikke umulig at russen kan bli vaksinert noe tidligere enn de ligger an til nå.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) forteller til VG at vaksinering fører til mindre smittespredning, noe som kan påvirke hvem som blir vaksinert på hvilket tidspunkt.

– Det er en av de tingene vi tar hensyn til. Noe av det vi skal se på nå er hvordan vi bruker vaksinene på en best mulig måte nå mot slutten av vaksineringsperioden.

– Etter hvert som vi nå får vaksinert de som har størst risiko for et alvorlig sykdomsforløp, tar vi mer og mer hensyn til hvordan vi kan bruke vaksiner mot spredning av viruset, sier Bukholm.

FHI skal levere et oppdrag om fordeling av vaksiner i midten av mai. Det er likevel ikke umulig at en fordelingsplan kan bli lagt frem før det.

– Det kan være aktuelt å gjøre en vurdering og konkludere med en vurdering før det, ikke bare på grunn av russetiden, men generelt for å bruke de dosene vi har på en mest optimal måte for å styre smittespredningen i samfunnet, sier smitteverndirektøren.

– Vil finne løsninger

Kommuneoverlege Kvaal i Indre Østfold har de siste ukene hatt tett kontakt med russepresidentene for å finne et opplegg for russefeiringen som er smittevernmessig trygg.

– Vi vil ha en trygg russetid og er glade for at det blir hyppige testinger. Vi oppfordrer alle elevene til å teste seg hyppig. Mange bor tett på besteforeldre. Faren min nærmer seg 70 år. Vi vil ikke ta smitte med inn i familiene våre, sier Thea Bakke-Veiby, russepresident på Mysen Videregående Skole.

I en rekke kommuner er det stor smittespredning blant ungdom, som i Bergen som mandag strammet kraftig inn.

– Smitten er vanskelig å forutse. Det betyr at tiltaksnivåene også er vanskelige å forutse, det er hele veien endringer. Men det er mye smitte blant ungdom og derfor viktig at vi finner gode løsninger, sier kommuneoverlege Kvaal.

TRYGG RUSSETID: Russepresident Thea Bakke-Veiby og de andre russepresidentene i Indre Østfold har tett kontakt med kommuneoverlegen for å gjøre russefeiringen så trygg som mulig. Foto: Terje Bringedal

Representanter for russekullene på skolene i Mysen og Askim har hatt jevnlige møter med kommuneoverlegen for å finne løsninger. Forslaget om å dukke opp med en mobil teststasjon der ungdom samles, ble ikke godt mottatt.

– Vi vil ha en dialog med avgangselevene og finne løsninger. Derfor har vi teamsmøter med de fire russepresidentene. Vi har bedt dem komme med forslag om hva de ønsker å gjøre. Noe er greit og noe er ikke greit. Fest med hele kullet er det ikke mulig å gjennomføre. Men med hyppig testing, så kan vi finne akseptable løsninger, sier Kvaal.

– Helt umulig

Kommunen gikk tidlig inn for å få en dialog med russekullet. Også andre skoletrinn skal feires. Kvaal har fått forespørsel om avslutning for 7.-klassingene som er ferdig på barneskolen om to måneder.

– Det er helt umulig å vite hva som er mulig i juni. Det er endringer i tiltaksnivå hele tiden og vi vet ikke hvordan situasjonen er om to uker. Det er veldig vanskelig å være forutsigbar, sier kommuneoverlegen.

Les: Her er trinnene i Solbergs plan for gjenåpning

PLAN: Massetesting av ungdom er en del av gjenåpningsplanen som statsminister Erna Solberg har lagt frem. Vestland er i gang. Nå starter Viken opp. Foto: Helge Mikalsen

Vestland har siden 7. april massetestet elever og ansatte på videregående skoler. 11.500 elever og 2500 ansatte skal teste seg to ganger hver uke. Det er en del av gjenåpningsplanen der massetesting er et av grepene for å slå ned smitten.

– Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler etter påske i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder. Dette kan bidra til mer fysisk undervisning, sa statsminister Erna Solberg da planene for gjenåpning ble offentliggjort 7. april.

I Rogaland ønsker fylkeskommunen også å masseteste elever i videregående skole. Forespørselen om å bli med er sendt ut til videregående skoler i hele Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad ifølge NTB.

– Vi håper å begynne med rundt ti skoler. Alle elevene skal testes to ganger i uken, og det skal gjøres på skolen. Målet er at jevnlig massetesting skal redusere smittespredning, sier fylkesordfører Marianne Chesak til avisen.

Det er opp til rektorene ved hver enkelt skole å bestemme om de skal være med på massetestingen.