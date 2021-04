Vil ha fokus på rasisme mot asiater – Det er lite snakk om rasisme mot asiater, også blant «våre egne», sier Johnny Huynh Vo (28). Sammen med Justine Nguyen og Huy Le Vo engasjerer han seg for å gjøre folk mer bevisst. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 21. april, kl. 09:22 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Vi har på en måte ikke tillatt oss selv å snakke om det før, hverken blant familie eller venner, forteller Justine Nguyen (27). Den siste tiden har flere norsk-asiater delt sine opplevelser på sosiale medier og i leserinnlegg, blant annet i VG. Privat Neste side (3) Forrige side (1)

Sammen med Huy Le Vo (37) har de laget en T-skjorte og Facebook-gruppen: «Norsk-asiater mot rasisme». Gruppen ble opprettet i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens store oppsving våren 2020 for å vise støtte. Johnny Huynh Vo Neste side (4) Forrige side (2)

– Vi har nesten ikke snakket om rasismen vi har opplevd

De siste ukene har debatten rundt rasisme mot asiater kommet frem i lyset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå er vi i en situasjon hvor vi trenger støtte tilbake. Vi ønsker å rette fokuset litt innover også, sier Nguyen.

Det skjer etter en masseskyting i Georgia, USA. Mange med asiatisk utseende forteller også at de har opplevd mer hets som følge av coronavirusets utbrudd.

I VG har flere unge norsk-asiater skrevet om sine opplevelser med stereotypier, rasisme og hets for sitt utseende.

INITIATIVTAGERE: Huy Le Vo (f.v.), Johnny Huynh Vo og Justine Nguyen i T-skjorten de har laget til inntekt for Antirasistisk Senter og rasisme mot asiater. Foto: Privat / Bildecollage

– Det de skriver om er ting veldig mange kjenner seg igjen i, men de blir likevel stående som enkeltstemmer, sier Huynh Vo.

– Vi har nesten ikke snakket om rasismen vi har opplevd, legger Nguyen til.

Johnny Huynh Vo, Justine Nguyen og Huy Le Vo fant sammen gjennom sitt engasjement for å endre hvordan vi snakker om og ser på rasisme mot asiater.

– Samtalene med Justine og Johnny har gitt meg muligheten til å språkliggjøre noe av ubehaget jeg har kjent på i løpet av livet, som jeg har unngått å gå i møte, forteller Le Vo.

Han mener dialogen som har oppstått om temaet er viktig for å få gjort noe med de ubehagelige opplevelsene mange asiater deler.

– Asiater som minoritet i Norge har kanskje ikke vært så gode på å stå samlet, sier Johnny Huynh Vo.

– Jeg tror flere føler at det de opplever kun angår dem, og at de må håndtere det alene.

Huynh Vo er opptatt av at det er flere grunner til hvorfor asiater ikke har vært så gode på å stå samlet tidligere.

– Det bunner i miljø, historie, familie og kultur, forklarer han.

I facebookgruppen deler norsk-asiater sine egne erfaringer. I tillegg er målet at gruppen kan være en plass for å stille spørsmål, eller finne noen å snakke med om ulike problemstillinger.

Vil avverge vold

NRK-profil Fredrik Solvang kom lørdag med en støtteerklæring til unge som deler sine historier om rasisme og diskriminering.

«Ikke bagatelliser historiene om rasisme unge asiater nå står frem med, vær så snill», skrev Fredrik Solvang i et lengre Facebook-innlegg.

– Det er bra at flere sier at dette er reelle opplevelser, som må tas på alvor, mener Nguyen.

– Man må lytte til de personlige historiene. Vi vet alle at stereotypier og fordommer kan føre til vold. Det er ikke bare i USA det skjer alvorlige voldshandlinger mot asiater.

Nguyen understreker også viktigheten av å snakke om dette før alvorlige hendelser skjer, slik at man kan avverge volden.

– Voldshandlinger har blitt rettet mot asiater i Norge også. Vi må snakke om det for å forstå hva mikroaggressjon og fordommer kan resultere i.

Foto: Einar Fuglem

Gjennomtenkt T-skjorte

T-skjorten som de tre har laget sammen med trykkeriet «10/10» er designet av Johnny Huynh Vo. Trykket er inspirert av estetikken på en Jasminris-pose, og har teksten «Stopp rasisme mot asiater» på 8 ulike språk. Risposen er et symbol på omsorg.

– Omsorgsspråket i Asia er på mange måter mat, og matlaging.

– I midten av designet er det et grantre, som symboliserer vår norske identitet med ulike røtter, forklarer Huynh Vo.

Langs treet står det kinesiske ordtaket «Fuel Up», som skal motivere til å stå i kampen. I tillegg står det «Oslo» og «2021» på T-skjorten, for å symbolisere at dette skjer her og nå.

– Målet er jo at dette skal bli til noe konstruktivt, sier Nguyen.

– Vi ønsker at folk skal få stille de spørsmålene de har, uten at vi går i forsvar også. Mange spør fordi de ønsker å lære, legger Huynh Vo til.