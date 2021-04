MELDER SEG UT; Ole Hagen, tidligere fylkestingsmedlem for Østfold Ap, melder seg ut etter 17 år som medlem i Arbeiderpartiet. Foto: Privat

Flere melder seg ut av Ap etter rusvedtak: − Skammelig

Flere varsler at de melder seg ut av partiet etter Ap-landsmøtets nei til avkriminalisering. – Jeg kan ikke stå inne for medlemskap i et parti som torpederer den største sosialpolitiske reformen i min levetid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier Ole Hagen til VG. Han melder seg ut av Ap etter 17 år som medlem. Inntil 2019 var han fylkestingsrepresentant for Ap i Østfold.

– Prinsippet om avkriminalisering er selve grepet med en rusreform som bryter med fortiden. Det Støre snakket om i dag er strengt talt bare å fortsette med ‘business as usual’, sier Hagen.

– Jeg har aldri stemt noe annet enn Ap. Nå føler jeg ikke at jeg kan stå inne for det, legger han til.

Fredag kveld sa et stort flertall av delegatene på Aps landsmøte nei til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser med narkotika. Dermed havarerer regjeringens forslag til rusreform i Stortinget.

Også Tore Sinding Bekkedal, styremedlem i Vestre Arbeidersamfunn i Oslo Ap, sier nå takk for seg etter 15 år som medlem.

Til VG sier han at «mange gode kamerater har kjempet iherdig og argumentert ryddig for rusreformen», men at disse har blitt møtt av en «vegg med desinformasjon».

– Når Arbeiderpartiet ignorerer tiår med fagfolks erfaringer, grundige utredninger og forskning som viser oss hvordan vi kan redde hundrevis av liv i året og heller stemmer, med klart flertall for å videreføre en mislykket og umenneskelig politikk – da klarer jeg bare ikke stå inne for partiet mitt lenger, sier han.

MELDER SEG UT: Tore Sinding Bekkedal, her sammen med nå avdøde Thorvald Stoltenberg i 2010. Foto: Privat

Bekkedal overlevde terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

– Dette er ikke partiet jeg meldte meg inn i for 15 år siden. Jeg klarer ikke se en velger inn i øynene og si: Dette samfunnet blir bedre hvis du stemmer på Arbeiderpartiet – da kan jeg ikke være med lenger, sier Bekkedal.

les også Ap-landsmøtet lyttet til Støre: Vraker rusreformen

– Skammelig

En annen person som har meldt seg ut etter landsmøtets vedtak er Karl Mathias Moberg (30) fra Stavanger. Han har i likhet med Bekkedal vært medlem i partiet i 15 år. Men nå er det slutt.

På Twitter skriver han:

– Støres uttalelser og landsmøtets avgjørelser i dag er skammelig og ikke verdig Ap.

MELDER SEG UT: Karl Mathias Moberg fra Stavanger. Foto: Privat

Til VG utdyper han:

– Jeg er sterkt uenig om den retningen landsmøtet har tatt i denne saken. Det er såpass mye forskning, samt erfaringer fra andre land, som viser at det er det motsatte av mer straff som virker.

Moberg forteller at han i 15 år har følt at han i hovedsak har vært enig med hva Ap har sagt og gjort. Men standpunktet om rusreformen gjør at han ikke lenger vil være med i partiet.

– Dette er ikke en sak som angår meg personlig. Men den angår veldig mange andre, og dem bør vi lytte til, sier Moberg.

les også Bent Høie: Høyre kan forhandle med Ap om rusreformen

VG har spurt Arbeiderpartiet om hvor mange utmeldinger – eller innmeldinger – som har kommet etter landsmøtevedtaket fredag kveld. Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud sier at partiet ennå ikke har en slik oversikt.