Bertheussen nekter straffskyld

OSLO TINGRETT (VG) Tiltalte Laila Anita Bertheussen ankom retten sammen med samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag klokken 8.45 startet rettssaken i sal 250 i Oslo tingrett. Der står hun tiltalt for flere angrep mot demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere.

En av disse politikerne er Bertheussens egen samboer, den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara.

Selv har hun hele tiden nektet for å stå bak.

Den tidligere statsråden Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannwen Christian Tybring-Gjedde er fornærmet i straffesaken etter at de mottok et trusselbrev i begynnelsen av januar 2019.

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene

Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?», sto det i brevet , som var påført brennmerker.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er fornærmet i saken. Han ankom Oslo tingrett med samboeren, tiltalte Laila Anita Bertheussen. Foto: Terje Bringedal, VG

Ifølge tiltalen var brevet utformet slik at det fremstod som at avsender mente mottakerne var rasister og at det var en sammenheng med trusselepisodene mot den daværende justisministeren, Tor Mikkel Wara.

PST og påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen sto bak brevet.

– Jeg synes dette er en krevende situasjon som jeg er veldig glad for at det snart blir over, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde til VG utenfor Oslo tingrett.

Bakgrunn: Slik ble hun tatt

les også I dag starter Bertheussen-saken: Strid om tiltalen

Nekter straffskyld

I løpet av de ti neste ukene vil retten få fremlagt et omfattende bevismateriale og høre forklaringene til drøyt 30 vitner.

Laila Anita Bertheussen ankom tirsdag morgen Oslo tingrett sammen med samboeren Tor Mikkel Wara, forsvareren John Christian Elden og samboerens bistandsadvokat, Ellen Holager Andenæs. Hun hadde på seg svart munnbind og lue.

Tingrettsdommer Yngvild Thue innledet rettsdagen med å presentere aktørene som er til stede i salen og oppfordret alle tilstedeværende om å følge gjeldende smittevernregler.

Statsadvokat Marit Formo fikk deretter ordet og leste opp den fire sider lange tiltalen mot Bertheussen. Da statsadvokaten var ferdig med opplesningen, fikk Bertheussen spørsmål om hvordan hun stilte seg til anklagene.

Hun nekter straffskyld på alle punkter.

les også Bertheussen var i USA da mystisk pakke ble sendt: – Åpenbart av interesse

Bevisene

Statsadvokat Frederik G. Ranke har tidligere opplyst at det under den ti uker lange rettssaken vil bli bevisførsel rundt overvåkningsbilder, skriftanalyse, frimerker, printere, helse-app og nettbruk.

Ifølge VGs opplysninger vil følgende beviser legges frem:

PST skal ha funnet samme type frimerker i huset, som på et av trusselbrevene.

Skrifteksperter har konkludert med at det er stor likhet mellom håndskriften til Bertheussen, og håndskriften i enkelte trusselbrev.

Et av videoopptakene viser at Bertheussen bærer ut printer-emballasje i bilen, og det vil bli lagt frem analyser av hva slags printer som er brukt til å skrive ut brevene.

Informasjon fra den såkalte helse-appen på Bertheussens iPhone vil bli tema. Appen måler skritt og antall etasjer man har gått. Natt til 6. desember, da Waras bil ble forsøkt påtent, viser appen at Bertheussen gikk et visst antall skritt og gikk i trapper, ifølge VGs opplysninger.

PST mener også å kunne knytte Bertheussen til kjøp av rødsprit, som ble brukt til å tenne på bilen til Wara.

Bli oppdatert – dette er Bertheussen-saken:

Publisert: 08.09.20 kl. 08:39 Oppdatert: 08.09.20 kl. 09:25

Mer om Krim PST