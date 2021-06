STOLT: Emran Safi (18) har all grunn til å smile med 21 seksere på vitnemålet. Foto: Xueqi Pang

Fikk 21 seksere etter sju år i Norge

Emran Safi (18) kom til Norge som tolvåring. Nå går han ut av videregående med 21 av 22 mulige seksere.

Emran Safi (18) gikk ut av Bjørnholt videregående skole i Oslo med toppkarakterer. At han skulle være så flink på skolen var ikke en selvfølge.

Sammen med familien flyktet han fra krig i Afghanistan og kom til Norge i 2014. Da hadde han aldri gått på skole før, og hadde lave skrive- og leseferdigheter i eget morsmål.

Nå vil han hjelpe andre innvandrere og flyktninger som ikke føler at de mestrer skolearbeidet.

– Man må jobbe ekstra på grunn av språket, men jeg vil si at om man jobber hardt så kan man oppnå hva man vil. Aldri gi opp. Aldri tenk at du ikke har det samme potensialet som de andre, for det har du, sier han.

FLYKTET: Emran Safi flyktet fra krig i Afghanistan da han var 12 år gammel. Nå vil han bli lege. Foto: Xueqi Pang

Drømmer om å bli lege

Med 21 seksere og en femmer på vitnemålet har 18-åringen nå søkt seg inn på medisinstudiet i Oslo.

Han har drømt om å studere medisin helt siden han kom til Norge, men veien dit har ikke vært lett. På starten slet han mye med skolearbeidet.

– Jeg hadde veldig dårlig forutsetninger for å klare det bra på skolen, siden jeg ikke kunne skrive eller snakke språket da jeg kom til Norge, forteller han.

Etter å ha gått ett år på mottaksklasse for å lære seg norsk, begynte Safi på ungdomsskolen. Det var vanskelig å starte i en klasse hvor alle snakket norsk.

– Jeg prøvde å jobbe veldig hardt for å være en gjennomsnittlig elev og ikke skille meg ut.

SEKS + SEKS + SEKS + SEKS: Man trenger ikke være like god i matte som Emran for å se at karaktersnittet etter videregående er høyt. Foto: Xueqi Pang

Viktig å jobbe regelmessig

Selv om Safi jobbet hardt på skolen har han være flink til å balansere arbeidet med fritid.

Blant annet har han spilt fotball, landhockey og spilt i band.

– Nøkkelen er å jobbe regelmessig, ikke hele tiden, sier han og legger til:

– Det er viktig å jobbe fokusert og effektivt uten distraksjoner som mobiltelefon og andre ting.

Safi sier at hvis man er på telefonen så sløser man bort tiden, og arbeider ikke like effektivt. Så legg vekk mobilen og fokuser på det du skal lese, foreslår han.

FOKUSERT: Emran Safi sier at han ikke jobbet ekstremt mye med skolearbeid for å oppnå gode resultater, men at han har klart å fokusere på de viktige tingene. Foto: Xueqi Pang

– Man blir demotivert noen ganger, og det går ikke an å jobbe hele tiden. Jeg har visst at jeg må ha høye karakterer for å studere medisin, så jeg har minnet meg selv på det når jeg er demotivert.

Fokuser på avgangsfag

Safi forteller at han jobbet litt mer en gjennomsnittet på videregående, men ikke hver dag.

Hans beste studietips er å planlegge studieløpet fra start. Om du finner ut av hva du vil studere videre etter videregående kan du enkelt velge de programfagene du trenger for å komme inn på utdanningen videre.

Det er også lurt å fokusere på avgangsfagene, fordi det er de karakterene som kommer på vitnemålet.

– Jeg jobbet veldig strukturert og jobbet med de viktigste fagene, altså avgangsfagene. Man må jo jobbe hardt, men man trenger ikke slite seg helt ut heller.

