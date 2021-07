Lærer å sy på én dag Tindra Di Trani Vargel (13) fra Grunerløkka i Oslo hadde kun sydd et plagg før hun kom til Sommerskolen. Etter en kort innføring står hun med tre helt nye hjemmesydde plagg. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 10. juli, kl. 13:49 Naina Helén Jåma, VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

De fleste som kommer på kurset har aldri sydd før, men det tar ikke lang tid før de er godt igang.

– Du lærer alt det grunnleggende man må kunne for å sy, også får man stoff, utstyr og hjelp underveis, sier Vargel om Sommerskolen sitt sykurs.

Syinfluencer Kristin Vaag (30) forteller at interessen for å sy har skutt i været under pandemien. En av grunnene til at det er blitt så populært er fordi man raskt kan lære seg å lage unike og fine plagg, tror hun.

Lærer å sy på én dag

Sommerskolen i Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.-10- trinn som bor i byen. Elevene kan velge mellom mange ulike kurs og fag de vil delta på. I sommer har det vært sykurs på Edvard Munch videregående skole. Kurset gir et lite innblikk i hva man kan studere om man vil søke seg til skolen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tre plagg på tre dager

Melat Mensur Araia (15) fra Brannfjell skole hadde aldri sydd før hun kom på sommerkurset, men etter tre dager satt hun igjen med hele tre plagg.

– Det er veldig gøy. Jeg trodde det skulle være vanskelig, men det er ikke det, sier hun.

NATURTALENT: Melat Mensur Araia (15) lærte seg å sy på en dag. Hun gleder seg til å vise plaggene hun har laget til vennene sine. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Araia forventet ikke at hun skulle klare å sy helt egne plagg på så kort tid. Nå gleder hun seg til å vise de nye plaggene til vennene sine.

– Det er veldig gøy å sy, også slapper man av mens man gjør det, forteller hun.

Vil ha flere praktiske fag i skolen

Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at vi trenger flere praktiske fag på skolen, og en mer praktisk tilnærming til fagene generelt.

– Alle mennesker har noe kreativt i seg, men vi dyrker det ikke nok i skolen i dag. Det blir veldig teoretisk og for lite variert, og da mister vi mange og får heller ikke utnyttet den kapasiteten og de ressursene som bor i så mange elever, så det er veldig synd, sier hun.

Thorkildsen sier at tilbudet på Edvard Munch videregående skole bidrar i motsatt retning.

MISTER ELEVER: Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen mener at vi mister elever fordi skolene er for teoretisk rettet. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Jorunn Hake (15) skal bli lektor i matematikk, men håper at hun kan finne et studie som tilbyr både realfag og kreative fag på videregående.

Sammen med venninnen Inez Ridderseth (14) meldte hun seg på Sommerskolen for å lære enda mer om å sy. I motsetning til de fleste andre på kurset har de to venninnene fra Holmlia mye erfaring fra før.

ERFARNE: Jorunn Hake (t.v) og Inez Ridderseth har sydd i flere år. Her i egensydde hettegensere. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Det første jeg sydde tror jeg var et handlenett i 6. klasse på skolen, og det første jeg sydde alene var et røft skjørt. Det var ikke det beste skjørtet, men det var et skjørt, ler Hake.

For noen år siden hentet hun frem faren sin gamle symaskin, og ba straks venninnen om å gjøre det samme.

Hake forteller at det er stas å gå med egensydde klær.

– Også syns jeg det er veldig gøy å se at biter med stoff blir til et fint plagg. Den prosessen er veldig morsomt, sier hun.

Krever ingen forkunnskaper

– Dette kurset er for alle ungdom og de som skal over til videregående. Når de kommer hit får de velge om de vil sy en hettegenser, et skjørt eller en kjole. Også hjelper vi dem igjennom prosessen forteller Sara Laier Nybø (21).

KULT Å SY: Sara Laier Nybø (21) forteller at det har blitt kult å sy de siste årene. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Man trenger heller ingen forkunnskaper. De fleste kan ingenting når de kommer hit, skyter Rikke Lind Skorve (21) inn.

STREVSOMT Å VÆRE LÆRER: Rikke Lind Skorve (21) har prøvd seg som lærer på Sommerskolen. Gøy, men strevsomt, beskriver hun det som. Foto: Naina Helén Jåma, VG

De to gikk ut av Edvard Munch videregående skole i 2019, og er lærere for sommerskoleelevene.

– Det å sy egne klær har blitt veldig kult, og flere har fått interessen for det de siste årene, sier Laier Nybø.

EKSAMENSPROSJEKT: Rikke Lind Skorve og Sara Laier Nybø gikk ut av Edvard Munch videregående skole i 2019. Her er deres eksamensprosjekt. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Syengasjement har skutt i været

– Pandemien har ført til at syengasjementet har skutt i været, sier syinfluencer Kristin Vaag (30).

Hun har sydd siden 2017, og kan fortelle at det var mye mindre inspirasjon å hente rundt mønster og søm på sosiale medier på den tiden. Men allerede da merket Vaag at interessen begynte å øke i Norge.

– Så skjøt det fart da vi var i lockdown. Mange hadde nok innmari mye tid til overs og børstet derfor støv av foreldrenes gamle symaskiner, sier Vaag.

SYENTUSIAST: Kristin Vaag (30) kjøpte egentlig symaskin kun for å fikse gamle klær, men ble raskt hekta på søm. Foto: Privat

Fritid, miljø og skaperglede

Vaag har flere teorier på hvorfor søm har frelst det norske folk.

– En ting er at det har vært en annerledes tilstand under pandemien og folk har måttet finne noe å bruke tiden sin på. Men så tror jeg også at folk er mer miljøbevisste nå. Folk er opptatt av forbruket sitt og hvordan de man kjøpe mindre klær.

Når man har sydd sitt eget plagg får den en stor affeksjonsverdi, sier Vaage. Da tar man bedre vare på tingene sine.

– Også fører mobilen til at vi ikke bruker hendene våre så mye lenger. Jeg tror folk setter pris på å skape ting med hendene utenfor den digitale verden.

SKREDDERMESTER: Andreas Feet (31) har skreddersydd dresser til verdenstjerner som Elton John og Hugh Grant. Foto: Privat

Skreddermester og dommer i NRKs «Symesterskapet», Andreas Feet (31), er enig med Vaag.

– Jeg tror det er blitt populært å sy under pandemien fordi folk, først og fremst, plutselig har fått mer fritid. De kan dermed enten endelig begynne å sy det som har lagt å ventet på dem, eller de finner ut at søm er relativt lavterskel å begynne med og kan gi flotte resultater på ganske kort tid, sier han og legger til:

– Det er også noe meditativt med det, hvor tanker og følelser kan flyte fritt, sier Feet.