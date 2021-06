HENGER ETTER: Nesbyen er blant kommunene som ligger et stykke bak i vaksineringen av sine innbyggere. De regner med å starte vaksineringen av friske under 65 år først fra den 8. juli. Foto: Arash A. Nejad

Henger etter i vaksineringen: − Spranget blir for stort

Det er store forskjeller på hvor langt kommunene har kommet i å gi første stikk til sine innbyggere. Noen steder har de ikke begynt å vaksinere friske personer under 65 ennå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi sliter med å forstå prioriteringene når det er såpass mange som ikke har fått vaksine her enda, og man ligger såpass langt foran i Oslo-området, sier beredskapssjef Svein Magne Juvhaugen i Nesbyen kommune til VG.

Kommunen er en av dem som ligger et stykke bak mange andre – ikke bare bak områdene som har blitt prioritert for å få flere vaksiner, men også bak flere andre kommuner.

Her forteller fem kommuner hvorfor de henger etter.

Én av grunnene de peker på, er at de har en eldre befolkning og mange med underliggende sykdommer. Friske personer under 65 skal nemlig få sin andre vaksinedose etter tolv uker i stedet for seks. Det gjør at flere doser frigjøres til å sette flere dose én raskere.

Men dit har ikke Nesbyen kommet enda. De regner med å begynne å vaksinere friske under 65 år fra 8. juli.

– Spranget blir for stort. Vi prøver å melde inn at det er greit at vi kan ha litt færre doser enn der det har vært mye smitte, men vi synes det blir feil om Oslo skal gjøre seg ferdig i ferien og så sitter vi igjen med så mye, sier Juvhaugen.

Sjekk hvilke grupper som skal få vaksine når 1. Beboere i sykehjem. 2. Alder 85 år og eldre. 3. Alder 75–84 år. 4. Alder 65–74 år.

og samtidigpersoner mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under). 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under). 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander. 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander. 8. Alder 55–64 år. 9. Alder 45–54 år. 10. Alder 18–24 år og 40–44 år. 11. Alder 25–39 år Vis mer

midten av august (uke 32). Oslo(slutten av juli). Ifølge FHI er det samtidig opptil 50 mindre kommuner med mange eldre eller risikogrupper som september. FHI anslår at de flest over 18 i Norge skal ha fått tilbud om første dose innen(uke 32). Oslo sier alle skal være kalt inn i løpet av uke 29). Ifølge FHI er det samtidig opptil 50 mindre kommuner med mange eldre eller risikogrupper som kanskje blir forsinket, og ikke ferdige med alle førstedoser før

Stigende frustrasjon

Lierne-ordfører Bente Estil sier hun forholder seg til FHIs faglige vurderinger, men at hun merker at frustrasjonen blir større i kommunen, etter hvert som vaksineringen kommer lenger andre steder.

De vaksinerer fortsatt personer i gruppe fem, og tror de blir ferdig med å gi dose én til dem i juli. Innen samme tid håper altså flere kommuner i Norge å være ferdig med alle over 18 år.

– Vi er en kommune med felles arbeidsmarked med Sverige, og en halvtime til grensen. Det har vi virkelig fått kjent på nå. Nå begynner mange bli fullvaksinert i resten av landet, og de får lov til å reise. Men her har folk både familie og venner en halvtime unna som man ikke kan besøke, sier Lierne-ordføreren.

Som de andre kommunene som henger etter, har de mange eldre. Hun tror vaksineringen vil gå raskere når de kommer lenger ned i aldersgruppene.

– Nedprioritert helsepersonell

Gratangen har samme utfordring: Kommunen har en topptung demografi, med mange eldre. De har også mange uføre, sier sektorleder for helse og omsorg, Hege Richardsen.

Derfor er det mange som må prioriteres – og mange som får andre dose etter kortere tid.

– Vi kan gi inntil ti prosent av dosene til helsepersonell, men vi har nedprioritert dem for å gi vaksine til risikogruppene med underliggende sykdommer, sier Richardsen.

GRATANGEN: Gratangen regner med å bli ferdige med risikogruppene (gruppe 5, 6 og 7) i juli. Ordfører Hege Richardsen mener demografi og antall i risikogruppene burde blitt tatt større hensyn til i vaksinefordelingen. Foto: Terje Mortensen

Denne demografien synes Richardsen det burde bli tatt større hensyn til i vaksinefordelingen.

– Vi har hatt ganske god kontroll, men vi er en sårbar kommune med tanke på helsetjenesten hvis vi får et større utbrudd, så vi har vært heldige som ikke har fått det til nå.

Lavangen har heller ikke fått vaksinert alle helsefagarbeiderne sine.

– Og ikke risikogruppene heller. Og så begynner man å snakke om at vi må vurdere selv om ansatte i skoler og barnehager skal vaksineres. Hvem skal det gå på bekostning av? spør ordfører Hege Rollmoen.

LAVANGEN: I Lavangen vaksineres innbyggere i gruppe 5, 6 og 7 nå og regner med å ha gitt alle i disse gruppene første dose i midten av juli. Foto: Terje Visnes

De har også en eldre befolkning, men ordføreren mener det alene ikke er forklaringen. Hun peker på det at kommuner med mye smitte har fått flere doser, på bekostning av de med mindre smitte.

– Jeg forsto ikke den omfordelingen som plutselig kom. Og det er klart at innbyggerne skjønner det heller ikke.

Totalt under pandemien har det vært fire smittetilfeller i Lavangen.

– De aller fleste ønsker å bli vaksinert, og jeg skjønner at mye av smitten kom fra det sentrale Østlandet og Viken i en periode. Men når noen begynner å snakke om å vaksinere 17-åringer, og vi vet at risikogruppene og helsepersonell ikke er vaksinert, blir den skjevfordelingen ble veldig skjev.

– Føles ikke bra

Folldal er ikke blant kommunene som ligger aller lengst etter, men de ble først denne uken ferdig med risikogruppene.

– Det skapes et inntrykk av at hele Norge snart er vaksinert – det stemmer ikke, sier kommunedirektør Torill Tjeldnes i Folldal kommune til VG.

Tjeldnes mener det ikke har blitt tydelig nok kommunisert fra sentralt hold at flere kommuner har et godt stykke igjen i vaksineringen. Det synes hun er utfordrende signal til befolkningen i kommuner som Folldal

– Når jeg sitter her og er kommunedirektør i en kommune som enda ikke har fått vaksine til risikogruppene, føles det ikke bra.

Regjeringen: – Vet at det har vært krevende

Statssekretær Saliba Korkunc i Helsedepartementet sier det er veldig forståelig at kommunene reagerer på at de ligger lenger bak – spesielt enn de 24 prioriterte kommunene.

– Det vet regjeringen har vært krevende. Selv om de aller fleste kommunene sa de kunne håndtere å ta igjen det etterslepet, så har de ikke vært fornøyde med det, sier han.

Men han sier FHIs faglige råd har veid tungt – og at det ifølge FHI vil komme hele Norge til gode at kommunene som har hatt mye smitte og strenge tiltak over tid får flere doser i en kortere periode.

– Det er ingen tvil om at smitten har bitt seg fast spesielt i Oslo og omegn. Det var en periode tidligere i vår der nær 100 prosent av all smitten i Norge stammet derfra. Det er klart at det FHI foreslo var kontroversielt, men vi ser allerede nå at det har antydninger til en positiv effekt. Oslo og omegn har betydelig lavere smitte, og delta-varianten ville hatt bedre grobunn hvis det ikke var sånn, sier han.

STATSSEKRETÆR: Saliba Korkunc i Helsedepartementet Foto: Lise Åserud

– Dette er krevende for de det gjelder, men så er det sannsynlig at de ikke får smittespredning fra Oslo og omegn. Selv om det kan være urettferdig for enkelte vil det for landet som helhet være det beste.

Han påpeker også at de med eldre vil ha færre i de siste gruppene. Og at det derfor vil gå raskere å vaksinere seg videre enn i kommuner med mange yngre.

På spørsmål om man kunne gjort flere enkelttilpasninger, for eksempel mot grensekommuner med mange eldre, svarer han sier systemet i Norge er komplisert og ikke sentralstyrt, som i Danmark. Han sier at man med en annen modell kanskje kunne gjort flere enkelttilpasninger – men ville støtt på andre problemer igjen.

– Vi tror den modellen vi har landet på nå vil komme hele landet til gode, også de kommunene som vil være senere ute.

