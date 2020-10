CORONA-FORSKNING: – Studien av sperm er en begynnelse for å finne ut om og eventuelt hvilke konsekvenser covid-19 har, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse (UiB). Foto: Eivind Senneset

Skal forske på sperm fra coronapasienter

Hvordan påvirkes menns sædceller og neste generasjons immunforsvar av covid-19-sydom?

Det er forskere fra Universitetet i Bergen i gang med å finne ut av.

Til nå har 50 covid-19-pasienter i alderen 30 til 40 år avlagt spermprøve. Neste gruppe ut er studenter. Etter 12 måneder er planen å ta nye prøver.

Hensikten med studien er å se hvordan covid-19 påvirker sædcellenes immunutvikling og på lengre sikt hvordan immunforsvaret i fremtidige barn påvirkes.

– Å gjennomgå infeksjoner er med på å trene immunsystemet vår. Vi vil vite hvordan. Derfor undersøker vi sperm, ikke bare blod, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse (ved Universitetet i Bergen.

Hun leder studien sammen med leder for Influensasenteret professor Rebecca Cox ved Klinisk institutt 2 (UiB).

– Skulle man for eksempel finne betydelige endringer i sperm som ikke ser positive ut, så kan det være tenkelig med et råd om å vente et års tid med å få barn etter at man har vært syk av covid-19. Det skal riktignok mye til for at vi gir et slikt råd, men det kan være en tenkelig anbefaling, sier Svanes.

Første gang

Det er første gang en slik studie er utført på mennesker, ifølge universitetet.

Fremover skal forskerne analysere enorme mengder data fra spermprøvene, i jakten på om det såkalte immunfingeravtrykket fra covid-19 formidles videre til neste generasjon.

– Vi ser etter såkalte epigenetiske forandringer, som handler om hvordan arvematerialet skal leses og hvilke deler som brukes. Da måler vi såkalt budbringer-RNA, sier Svanes til VG.

Budbringer-RNA er stoffer som oversetter fra DNA til byggesteinene, proteinene.

Forskerne tror ikke covid-19 forandrer selve arvematerialet, men hvordan det skal leses.

– Hvis man sammenligner arvematerialet med en kokebok, handler epigenetikken om hvilke av oppskriftene som skal leses. Vi tror at en infeksjon kan påvirke dette, sier Svanes.

Puslespill

Mange puslespill skal legges før forskerne har svar.

– Vi kan ikke vente til de som har hatt covid-19 får barn, og så undersøke barna. Vi sammenligner funnene i undersøkelsen med blod og sperm fra en stor gruppe som ikke har hatt covid-19.

Innsamlingen av sperm er tatt etter tremånederskontroll for menn som har hatt covid-19. Prøvene er tatt hjemme, tilsatt konserveringsmiddel og sendt i posten.

Undersøker ikke kvinner

– Undersøker man kvinner på samme måte?

– Nei, det ikke er etisk riktig i forhold til hvor praktisk vanskelig det er. Vi må foreløpig nøye oss med den mannlige linjen for å forstå den kvinnelige delen, men vi må nok også forske på mus, sier Svanes.

Tidligere forsøk med dyr har vist at infeksjoner kan påvirke fremtidige generasjoners immunforsvar i både positiv og negativ retning.

Blant annet viste infeksjon av mikroormer, såkalte helminter, en positiv påvirkning hos musebarn. Blodforgiftning ga derimot en negativ effekt på immunforsvaret til neste generasjon mus.

Publisert: 27.10.20 kl. 13:12