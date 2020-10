SMITTE I MILITÆRLEIR: Setermoen leir er Hærens største militærleir og er lokalisert i Bardu kommune. Foto: KYRRE LIEN / AFP

Setermoen: Smittede var på fest med nær 200

De to soldatene som har fått påvist coronasmitte i militærleiren Setermoen, var på fest med nærmere 200 deltagere.

Det skriver Forsvarets Forum.

Deltagerne på arrangementet var i kohorter, og før arrangementet ble det sendt ut en oppfordring om å holde ti dagers karantene før festen skulle avholdes.

Ifølge Forsvarets Forum var det iverksatt strenge smitteverntiltak da det årlige bataljonsarrangementet ble arrangert lørdag 24. oktober.

Blant annet ble det sendt ut brev til de nesten 200 deltagerne med oppfordring om å holde seg i ti dagers karantene før arrangementet, som ble avholdt i en garasje inne i leiren.

Deltagerne var i sine kohorter før, under og etter arrangementet, opplyser talsmann i Hæren, Eirik Skomedal, til Forsvarets Forum.

– Disse kohortene består av de samme personene som arbeider sammen til daglig. Kohortene satt i avstand fra hverandre og enkeltpersoner i kohortene satt i avstand til hverandre.

les også Over 1600 smittede i Norge i forrige uke: – Situasjonen har forverret seg betydelig

Setermoen leir er Hærens største militærleir og er lokalisert i Bardu kommune. Leiren huser Panserbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen og Etterretningsbataljonen.

Setermoen leir har rundt 1200 ansatte og 1000 vernepliktige. I tillegg er 400 U.S. Marines tilknyttet leiren.

Da arrangementet ble gjennomført var det tillatt fra myndighetene å avholde arrangementer med opp til 200 deltagere.

FOLKSOM LEIR: Setermoen leir har 1200 ansatte og 1000 vernepliktige. Bildet er fra en øvelse på Setermoen i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad

Onsdag testet to ansatte i bataljonen positivt for koronaviruset. Mellom 30 og 40 ansatte er satt i karantene i sine hjem, dette er personer som defineres som nærkontakter av de smittede.

Kommuneoverlege Vidar Bjørnås anslår at mellom 60 og 70 skal testes i løpet av torsdagen. Han bekrefter til Forsvarets Forum at de to bekreftede smittede var på festen lørdag.

– Da vi fikk melding om smitten i går satte vi i gang en omfattende og grundig sporingsprosess i samarbeid med militærpersonell. Utfordringen nå er at det er ukjent smittekilde, de to har ikke vært på reise nylig og har knapt satt foten utenfor leir, uttalte smittevernoverlege Vidar Bjørnås tidligere torsdag.

Publisert: 29.10.20 kl. 16:48

