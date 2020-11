SKJENKESTOPP: Regjeringen vil følge Helsedirektoratets anbefaling om en skjenkestopp ved midnatt, får VG bekreftet. Foto: Fredrik Solstad

Kilder til VG: Regjeringen innfører skjenkestopp og nytt munnbind-krav

I sine nye anbefalinger til tiltak vil Helsedirektoratet blant annet ha skjenkestopp i hele landet og krav om negativ test ved innreise til landet. De mener også man kun bør ha 10 sosiale kontakter i uken. Regjeringen vil innføre flere av tiltakene, får VG bekreftet.

VG får opplyst at statsminister Erna Solberg (H) kommer til Stortinget i formiddag med minst to klare budskap om å unngå smittespredning:

** Alle må begrense sosial kontakt med andre.

** Reiser, også innenlands og i nærområdet, må begrenses mest mulig.

Legges frem i dag

I sin siste vurdering av hvilke tiltak som bør innføres, kommer Helsedirektoratet med flere nye anbefalinger til regjeringen. VG får bekreftet fra sentrale kilder at regjeringen vil innføre flere av tiltakene som nå anbefales:

Regjeringen vil anmode folk om å unngå unødvendige reiser både innen- og utenlands i de nye innstramningene som legges frem for Stortinget i dag, får VG opplyst.

I tillegg innføres det nasjonal skjenkestopp kl 24.00, krav om munnbind også i taxi, begrensninger for treningssentre - med krav om to meters avstand for trening innendørs, ifølge VGs opplysninger.

Tiltakene Helsedirektoratet anbefaler

Krav om dokumentert negativ coronatest som er maks 72 timer gammel ved innreise til Norge når man kommer fra land med høy smitte.

Innføre krav om karantenehotell dersom man ikke har fast bopel eller har dokumentert godkjent karantenested fra arbeidsgiver.

Nasjonalt råd om å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette gjelder ikke arbeidsreiser/pendlerreiser, eller reiser som gjennomføres med liten kontakt med andre (for eksempel til fritidseiendom). Det gjelder heller ikke å bruke friområder i egen bo- og arbeidsregion. Det gjelder spesielt fritidsreiser til og fra områder med forhøyet smitte, skriver Helsedirektoratet.

Skjenkestopp i hele landet ved midnatt

Digital undervisning ved høyskoler og universitet.

Maks 20 personer på private arrangementer på offentlig sted.

Helsedirektoratet mener dessuten man må forsøke å begrense reising ut og inn av områder med utbrudd av coronaviruset:

«Oslo- og Bergensområdet er episentre for epidemien i Norge. Vi ser også utbrudd i mange mindre kommuner, gjerne med 5 – 50 tilfeller, særlig rundt episentrene. Det er således viktig å forsøke å redusere spredningen ut fra byområdene gjennom råd til befolkningen om å begrense unødige reiser inn og ut av utbruddsområdene»

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad svarer på spørsmål angende corona i Norge torsdag morgen:

Regjeringen legger frem de nye tiltakene de har bestemt seg for klokken 11.45.

Etter en høst med langsom og moderat smittespredning, omtaler FHI smittespredningen som betydelig økende i sin siste ukesrapport. Det siste døgnet er det registrert 624 nye smittetilfeller i Norge, flere i løpet av ett døgn enn noen gang tidligere under pandemien. 72 kommuner har en stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

Det ble meldt om 79 prosent flere tilfeller i forrige uke enn uken før, skriver de i sin siste ukesrapport. Samtidig estimerer de i sine modelleringer at man nå finner 4 av 10 smittetilfeller, mot 1 av 10 i mars. Langt flere smittede blir altså oppdaget nå enn under den første bølgen av pandemien.

Statsminister Erna Solberg legger frem de nye tiltakene regjeringen har varslet at skal komme klokken 11.45. Også helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Camilla Stoltenberg i FHI vil være tilstede.

