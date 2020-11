Erna Solberg: Dette er de nye tiltakene

Statsminister Erna Solberg (H) presenterer nå de nye tiltakene for å stoppe smittespredningen i landet.

Statsministeren hadde en alvorlig beskjed torsdag morgen: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre, sa hun fra Stortingets talerstol.

– Mitt hovedbudskap i dag vil være at nordmenn de neste ukene må holde seg hjemme og begrense kontakt med andre mennesker, sa Erna Solberg under redegjørelsen til Stortinget torsdag.

Statsministeren sier at tiltakene de satte inn forrige uke, ikke er nok.

Dette er de nye tiltakene:

Alle må i størst mulig grad holder seg hjemme

Vi bør holde minst 2 meters avstand hos personer i risikogrupper

Maks 20 personer på private arrangementer og 50 på innendørs arrangementer

Unødvendige innlandsreiser bør unngås

Nasjonal skjenkestopp kl 24:00

Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land

Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på coronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager

Den siste regelendringen innebærer at en bestemor eller en annen person kan komme på besøk til Norge, men den første delen av oppholdet må bli på hotell.



– Situasjonen er svært alvorlig. Fortsetter utviklingen på samme måten, kan vi oppleve det samme som stadig flere land gjør i Europa. Frykten er at helsevesenet kollapser, sier Solberg.

– Vi har nå en kraftig økning av personer som tester positivt. Situasjonen er svært alvorlig, og det er krevende for mange kommuner å spore smitten. Vi har ikke tid til å vente og se om tiltakene vi innførte forrige uke er tilstrekkelige. Vi må handle nå for å unngå en ny nedstenging, sa statsministeren.

Flere anbefalinger innføres

Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringen ble offentliggjort torsdag formiddag. VG får bekreftet flere av tiltakene som nå vil innføres:

Regjeringen vil anmode folk om å unngå unødvendige reiser både innen- og utenlands i de nye innstramningene som legges frem for Stortinget i dag, får VG opplyst.

Antall personer på private arrangementer på offentlig sted begrenses til 20 personer. I tillegg innføres det nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, krav om munnbind også i taxi, begrensninger for treningssentre – med krav om to meters avstand for trening innendørs, ifølge VGs opplysninger.

Lokale tiltak: Anbefaler å stenge treningssentre

Det kan også være aktuelt for regjeringen å vurdere lokale tiltak for deler av landet, spesielt der smitten strekker seg utover kommunegrenser, skriver Helsedirektoratet. Coronavirusets episenter i Norge er nå i Oslo og Bergen.

Blant disse er stenging av treningssentre og skjenkestopp klokken 22, samt å heve nivået for videregående skoler til «rødt».

Hvorvidt vedtakene bør vedtas på lokalt eller på nasjonalt nivå, avhenger av hastegraden, presiserer de.

Dette er hele listen over anbefalinger til lokale tiltak:

Rødt nivå for videregående skoler.

Full stenging av alle treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Skjenkestopp på serveringssteder tidligere enn nasjonalt.

Sterkere gjennomføring av obligatorisk hjemmekontor for de som kan.

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.

Innføre råd om bruk av munnbind for sjåfør og passasjer i taxier i samme områder som har dette i kollektivtransporten.

Gjenta at disse områdene bør stoppe trening i breddeidretten for voksne, slik som er gjort i Oslo.

Arrangementer: Revidere lokale regler opp mot nytt nasjonalt regelverk, og vurdere ytterligere innstramminger – eventuelt forbud mot arrangementer. I utbruddsområder vurderes det de neste 14-30 dagene som særlig viktig å redusere sosial omgang og risiko for smittespredning.

Serveringssteder: Understreke mulighetene for innstramming i skjenking ut over nasjonalt nivå. Øke avstandsanbefalingen til to meter i utbruddsområder

Full prioritering og mobilisering av kommunenes kapasitet for testing og smittesporing, eventuelt med bistand fra andre kommuner og andre deler av landet.

Full mobilisering av kommunenes kommunikasjonskapasitet, om nødvendig med bistand fra statlige etaters kommunikasjonsteam.

SKJENKESTOPP: Regjeringen vil følge Helsedirektoratets anbefaling om en skjenkestopp ved midnatt, får VG bekreftet. Foto: Fredrik Solstad

Smittesituasjonen i Norge

Etter en høst med langsom og moderat smittespredning, omtaler FHI smittespredningen som betydelig økende i sin siste ukesrapport. Det siste døgnet er det registrert 624 nye smittetilfeller i Norge, en av dagene med flest nye smittede så langt under pandemien, viser VGs oversikt. 72 kommuner har en stigende smittetrend.

Det ble meldt om 79 prosent flere tilfeller i forrige uke enn uken før, skriver de i sin siste ukesrapport. Samtidig estimerer de i sine modelleringer at man nå finner 4 av 10 smittetilfeller, mot 1 av 10 i mars. Langt flere smittede blir altså oppdaget nå enn under den første bølgen av pandemien.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse om situasjonen klokken 11.45. Også helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Camilla Stoltenberg i FHI vil være tilstede.

