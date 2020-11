Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme

Statsminister Erna Solberg (H) sier vi ikke lenger har tid til å vente for å se om tiltakene fungerer. Derfor strammer de nå ytterligere inn.

– Det hviler et tungt alvor over situasjonen. Vi må ta ansvar, det er helt nødvendig for å unngå en ny nedstengning, sier statsminister Erna Solberg under dagens pressekonferanse.

Hun ber oss holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

– Hele målet mitt er at vi skal kunne feire jul. Det blir ikke lett, men jeg håper, sier hun til VG.

Dette er de nye tiltakene:

Alle må i størst mulig grad holde seg hjemme

Ved helt spesielle anledninger kan du invitere opp til fem personer hjem

Vi bør holde minst 2 meters avstand til personer i risikogrupper

Maks 20 personer på private arrangementer på offentlige steder og 50 på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

Nasjonal skjenkestopp kl. 24:00 og ikke slippe inn gjester etter klokken 22.

Unødvendige innlandsreiser bør unngås. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land

Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på coronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager.

Den siste regelendringen innebærer at en bestemor eller en annen person som ikke er norsk statsborger fortsatt kan komme på besøk til Norge, men den første delen av oppholdet må bli på hotell.

Skjenkestoppen trer i kraft 7. november. Resten av de nasjonale tiltakene iverksettes natt til mandag 9. november. Råd som å holde seg hjemme og å ha maks fem personer, gjelder fra og med nå. Les en mer fullstendig liste over hva som er anbefalinger og hva som er råd HER.

Kan trene, men begrens aktivitet

– Du kan gå på treningssenter og gjøre andre ting, men vi har et veldig tydelig råd på det. Vi har ikke stengt ned all aktivitet, men vær varsom og begrens. Jo flere du møter, jo større sjanse er det for å bli smittet og jo større belastning er du for smittesporingen, sier statsministeren.

Regjeringen har som mål at smitten reduserer nok til at julen blir så normal som mulig. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene før jul.

– Situasjonen er svært alvorlig. Fortsetter utviklingen på samme måten, kan vi oppleve det samme som stadig flere land gjør i Europa. Frykten er at helsevesenet kollapser, sier Solberg.

– Tror dere at dere klarer å redde julen?

– Hvis vi får god oppslutning rundt tiltakene, kan situasjonen bli en annen. Men usikkerheten rundt situasjonen er nå større enn det den var forrige uke, sier helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

Dette betyr de ulike reglene for sosial kontakt:

Er du singel, kan du ha fysisk kontakt med to eller tre nærkontakter som om de er familie.

Ved helt spesielle anledninger kan du invitere opp til fem personer hjem: Fyller du 40 eller 50 år, kan du ha helt nære venner hjemme, men du kan ikke invitere hjem bare for å ha det hyggelig, sier Bent Høie.

Solberg sier vi nå må droppe fester, blant annet fordi kombinasjonen alkohol og mange mennesker har ført til flere større utbrudd:

– Noen hevder tidligere skjenkestopp vil føre til private fester, og svaret på dette er: Nå må det være slutt på festene for en periode.

Politiet vil også håndheve smittevern mer aktivt fremover.

– Hvor raskt må vi se en kraftig nedgang i smittespredning for å unngå en nedstengning?

– Vi vet at det tar to uker før vi ser effekten. Vi har noe data på at mobiliteten har gått ned den siste uken. Men vi må se effekten av at smitten går ned, sier Solberg til VG, og legger til:

– Det underliggende presset er så sterkt, og hvis det fortsetter i det tempoet vi ser ned kan vi snakke om full nedstengning. I verste fall betyr det at vi må be folk om å ikke gå på jobb.

Du kan reise på hytta

– Det å reise på sin egen hytte en helg er helt greit, men da bør man unngå for mye kontakt med andre på den reisen, sa statsråden på torsdagens pressekonferanse.

Han la til at dersom man for eksempel er fra Oslo og skal på hytta, så bør man handle i Oslo, og ikke vente med å handle til man kommer fram.

Strammer inn enda mer på innreiser

Dersom utlendinger ved innreise til Norge ikke kan framvise en negativ koronatest, er det grunnlag for bortvisning. Ved innreise må man være i karantene i ti dager på egnet sted og framvise negativ koronatest i løpet av de siste 72 timene, ifølge de nye reglene.

– Og så må jeg understreke at det betyr at man ikke slipper inn i landet. Dette er grunnlag for bortvisning fra Norge hvis du ikke har dokumentert en slik test, sier Solberg om utenlandske statsborgere som kommer til Norge enten de er turister, besøkende eller arbeidere.

Norske statsborgere må også i karantene etter å ha vært i røde land, men vil ikke bortvises, understreker Solberg.

Partileder Siv Jensen for Frp mener det er på høy tid å også innføre obligatorisk testing på grensen. I dag er det kun en anbefaling å ta en test på steder som flyplasser.

– Importert smitte er en av hovedårsakene til at smitten sprer seg. Jeg foreslo dette allerede i august, og nå hører jeg det ligger et stortingsflertall. Likevel ønsker ikke regjeringen det, sier hun til VG.

Flere anbefalinger innføres

Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringen ble offentliggjort torsdag formiddag.

VG fikk tidligere torsdag bekreftet fra sentrale kilder at flere av tiltakene statsministeren nå legger frem, ville innføres.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad svarer på spørsmål om corona i Norge:

Nye tiltak i regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

Stans i breddeidrett for voksne

Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

Obligatorisk hjemmekontor

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Arbeid som pågår:

Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede om det på nasjonalt nivå bør anbefales eller innføres krav om hurtigtest før ansatte går på jobb i sykehjem og omsorgsboliger, og bruk av munnbind på slike steder.

Helsedirektoratet gis i oppdrag å oppdatere faglige råd som skal ivareta sårbare grupper i helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet skal også utarbeide retningslinjer og veiledningsmateriell som skal sikre nødvendige tjenester for hjemmeboende tjenestemottagere og deres pårørende.

Helsedirektoratet gis i oppdrag å revidere veileder om smittevern i kollektivtransport og foreta innskjerpinger. Dette gjelder også skolebusser.

