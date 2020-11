70 smitteklynger i Drammen – innfører nye tiltak

Munnbindkrav, innslippsstopp på utesteder og strengere regler for sammenkomster stilles i Drammen fra i morgen. Tirsdag teller man hele 70 smitteklynger i byen.

Nå nettopp

Kommuneoverlege John David Johannessen sier under et formannskapsmøte i Drammen et det per nå er 70 smitteklynger i byen.

– Det er noen som knyttes sammen etter hvert, men det kommer stadig nye klynger til, sier Johansen, som sier tallet på smitteklynger har økt fra 60 dagen før.

Nye regler

På grunn av smitteøkningen i Drammen den siste tiden, innfører kommunen nye regler for smittevern.

– Vi har helt klart tro på tiltakene vi setter inn, og har diskutert både om vi skulle gå mildere eller strengere til verks. I prosessen har vi rådført oss med nasjonale nivåer, sier kommuneoverlege Johannessen til VG.

Disse reglene innføres:

Påbud om bruk av munnbind på kollektiv trafikk, butikker og serveringssteder når man ikke kan holde én meters avstand til andre.

Gjester får ikke slippe inn på utesteder etter klokken 22.00.

Maks ti deltakere på private sammenkomster. Sammenkomster hvor man ikke kan overholde avstandskravet forbys.

– Erfaringene man har gjort nasjonalt tilsier at dette er et fornuftig tiltaksnivå i vår situasjon, mener kommuneoverlegen i Drammen.

Reglene ble formelt og endelig vedtatt som forskrift av formannskapet i Drammen kommune tirsdag. De er gjeldende fra klokken 18.00 onsdag.

Ukjent smittevei

Utfordringen i Drammen kommune er ifølge overlege John David Johannessen at smitteøkningen ikke stammer fra enkelttilfeller, men fra ukjente smitteveier i hele samfunnet.

– Det ser ut som en bølge som er på vei opp, sier han.

Han sier mange har ukjent smittevei, og stor risiko for massesmittehendelser.

ADVARER OM SMITTE-BØLGE: Drammens kommuneoverlege John David Johannessen. Foto: Terje Bendiksby

– Det bildet vi ser nå det er dette er hvordan det ser ut når flerfoldige utbrudd går over til å bli en bølge.

Johannessen sier de fleste blir smittet hjemme i private situasjoner, og mener det er typisk for smitteveier i hele landet.

– Så er spørsmålet hvordan smitten kom seg inn i familien hvor det sprer seg. Den må ha kommet fra utsiden, og da er gjerne utfordringen å få kartlagt hvor den kom fra, forklarer han.

Publisert: 03.11.20 kl. 18:52

