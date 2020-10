VG-Peil-Logo Advarer mot stipend-kutt Norske studenter som vil studere i land langt unna vil få mer gjeld , frykter ANSA. Ivar Brandvol Av Publisert 30. oktober, kl. 15:13 Gisle Oddstad Studentene varsler omkamp med regjeringen - og får støtte fra flere. NHO vil at flere studenter skal dra utenlands, og ber regjeringen om å snu . Eva Helene Storm Hanssen

Ber regjeringen droppe stipend-kutt for studenter

Regjeringen vil halvere reisestipendet. Det kan gi enkelte studenter 20.000 kroner mer i gjeld, advarer ANSA.

Nå nettopp

ANSA, som organiserer mange norske studenter i utlandet, reagerer sterkt på at det såkalte «reisestipendet» ble halvert og gjort om til ordinært studielån i statsbudsjettet.

Nå varsler lederen omkamp, og søker støtte på Stortinget. Han ber regjeringen om å snu.

– For noen studenter innebærer denne endringen økt lån på over 20.000 kroner. Når vi vet at norske studenter i utlandet allerede er svært tynget av studielån, ønsker vi å si stopp, sier ANSA-leder Morgan Alangeh.

Sør-Korea er ett av landene regjeringen ønsker at flere norske studenter skal dra til. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Reisestipendet er særlig attraktivt for dem som studerer i land langt unna.

– Regjeringen har vært tydelige på at de ønsker å prioritere noen land, men de rammer også land de ønsker at flere norske studenter skal dra til, sier han.

Han viser til at regjeringen blant annet ønsker flere studenter til land som Brasil, Sør-Korea, Japan, Sør-Afrika, Kina og Russland.

les også Studenter på Lillehammer skapte internasjonal hit

– Det er ingen tvil om at disse studentene vil merke det. Her møter regjeringen seg selv i døren, sier Alangeh.

ANSA har sikret seg støtte fra Arbeiderpartiet og jobber med å få med flere partier på en omkamp i Stortinget.

– Denne saken er viktig for oss, sier han.

Sør-Afrika: Addo elefantpark nord for Port Elisabeth. Regjeringen ønsker flere norske studenter til dette landet. Foto: Espen Braata

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forsvarer endringen, og peker på at i fjor fikk rundt 14 000 personer som tok et helt år i utlandet reise til to tur/retur-reiser.

– Det vi foreslår er å redusere stipendandelen fra 35 prosent til 17,5 prosent. Studenter som reiser ut vil fremdeles få det samme utbetalt på konto, men de som før fikk støtte til to reiser får noe høyere gjeld fordi de nå kun får stipend til en av reisene. Det betyr at du fortsatt får støtte til å reise til og fra studiestedet ditt, men skal du hjem må du dekke det selv, sier Asheim.

Dette betyr altså at hjemreise nummer to i oppholdet må betales av egen lomme.

les også Frykter at syke studenter går på eksamen

Ap støtter omkamp

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg sier de vil ta opp saken i sitt alternative budsjett.

– Høyreregjeringens stipendkutt gjør det ikke bare vanskeligere å dra på utveksling, det bidrar til å øke forskjellene i utdanning ved at kun de med rike foreldre har råd til å reise ut, sier Tvedt Solberg.

Foto: Frode Hansen

Han sier videre at studenter i utlandet har allerede mye gjeld, og at Ap vil hindre større forskjeller studentene imellom.

– Regjeringens politikk for utenlandsstudenter ligner mer og mer på et luftslott, og preges av luftige visjoner uten de grepene som skal til. Det er regjeringens ansvar at for få studenter får mulighet til å reise på utveksling, sier Tvedt Solberg.

NHO ber regjeringen snu

– Signaleffekten av å kutte i stipendet akkurat nå er vi bekymret for. Det blir viktigere enn noen gang å stimulere til at flere reiser ut og at studenter tar hele eller deler av graden i utlandet, sier NHOs direktør for politikk, Mari Sundli Tveit.

les også NSO: – Holder ikke å skylde på pandemien

Foto: Eva Helene Storm Hanssen

Hun ber regjeringen ha høyere ambisjoner for økt internasjonalisering.

– Norske universiteter og høyskoler må systematisk arbeide for at 50 prosent av studentene i en periode studerer i utlandet. Dette vil gi en internasjonal kompetanse som kan være avgjørende for både studentene og norske bedrifter i årene fremover der globaliseringen vil fortsette.

Ber studenter velge andre land

Regjeringen gikk tidligere denne uken ut og sa at de i større grad ville bruke lånekassen til å styre hvor studenter drar.

– Det er for tilfeldig hvilke land norske studenter velger. Det er for mye Brisbane og for lite Bayern, for å si det litt enkelt, sa Asheim til NTB.

Frankrike er av landene regjeringen vil at flere norske studenter skal dra til. Foto: Kristofer Sandberg / Kristofer Sandberg/VG

Regjeringen ønsker at flere utvekslingsstudenter skal velge land som Norge prioriterer samarbeid om kunnskap med, som Tyskland, Frankrike og Japan.

– Dette er ikke-engelskspråklige land som er viktige handelspartnere for Norge, så det er viktig å få flere studenter til å reise dit.

Publisert: 30.10.20 kl. 15:13