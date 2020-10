Uenighet om private fester i Oslo: − Klart at man blir forvirret

Oslo kommune og Helsedirektoratet er uenige om hvilke regler som bør gjelde i hovedstaden – og hva det er som gjør folk forvirret.

Det har ikke vært så lett å henge med på coronareglene, rådene og forbudene de siste dagene. Situasjonen er nå:

I hele landet: Helsedirektoratet og regjeringen sier at det ikke bør være mer enn fem gjester på selskap, fester og middager i private hjem. Dette er altså et råd.

I Oslo og Bergen: Kommunene har innført et forbud på private sammenkomster med mer enn 10 personer til stede.

Helsedirektoratet og regjeringen ville at Oslo skulle rette seg etter de nye nasjonale rådene – og ha en regel på maks fem personer. Men det ville de altså ikke. Oslo beholder maks ti – som et forbud.

Altså er Oslo kommune igjen i konflikt med regjeringen og Helsedirektoratet om hvilke tiltak som bør gjelde i hovedstaden.

– Hva tenker du om den avgjørelsen? spør VG assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er viktig at disse rådene er så like og enkle som mulig. Folk blir veldig forvirret når et nasjonalt råd er at du ikke skal ha mer enn fem gjester og så opererer man i noen byer med tallet ti, som et forbud. Det er klart da blir man veldig forvirret, sier Nakstad.

– Krevende hvis ting praktiseres ulikt

Oslo-byråd Raymond Johansen mener å endre forbudet om maks ti personer – som de allerede har hatt en stund – bare vil forvirre ytterligere.

– Noen ganger kan man gjøre ting vanskelig, og andre ganger enkelt. Noen ting er ikke lov, andre ting er en anbefaling, sier Johansen til VG.

Han mener å ha et forbud mot sammenkomster på mer enn fem blir for krevende for Oslo.

Til det sier Nakstad i Helsedirektoratet:

– Det er krevende hvis ting praktiseres ulikt i ulike kommuner. Og det er derfor vi har laget et sett med råd som vi har sendt til regjeringen, som kan brukes i kommunene, nettopp fordi det skal være likt, sier Nakstad til VG.

Dette har de anbefalt Oslo å gjøre

Det er viktig å presisere at Helsedirektoratet faktisk ikke har bedt Oslo innføre et forbud på maks fem personer.

– Vi anbefalte både regjeringen og Oslo kommune en 5-personsregel, ikke en 10-personsregel. Det er opp til kommunene om de vil forskriftsfeste denne regelen som et påbud eller ikke, påpeker Nakstad.

Altså er det ikke om det skal være forbud eller anbefaling de er uenige om, men om grensen skal gå på fem eller ti.

– Vi mener det er viktig at samme regel praktiseres i hele landet for at folk ikke skal bli forvirret, understreker han.

Slik ble det altså ikke.

Over hele Norge, også i Oslo og Bergen, anbefales det nå å ha maks fem gjester hjemme. Men det er samtidig forbud på å samles mer enn ti.

– Jeg tror dette vil løse seg når folk får litt mer informasjon. Folk vil lære seg at det er maks fem personer man bør være sammen med, i tillegg til de du bor sammen med privat. Og at det er de begrensningene som gjelder i ditt sosiale liv, sier Nakstad.

– Den enkle måten å tenke på er at man bør holde seg til fem gjester maks, i tillegg til dem man bor sammen med. Og hvis man bryter den regelen og det blir over ti, da kan man få bot av kommunen man bor i, hvis man bor i Oslo eller Bergen. Det er konsekvensen av den forskjellen, sier Nakstad.

Publisert: 28.10.20 kl. 10:44

