I STREIK: Fastlegene Erle Svebakk Giske (t.v.) og Ingrid Schjelderup Berntsen i Tromsø streiker mot arbeidsbelastningen. – Den nye generasjonen leger er primært kvinner. Arbeidssituasjonen er uforenlig med familie, sier Ingrid Schjelderup Berntsen. Foto: Privat

Fastlege sier hun jobber opp mot 70 timer i uken: − Det kan ikke fortsette

– Det er en ekstremvariant av tidsklemme. Pandemien kom på toppen, så fastlegejobben er nå opp mot 70 timer i uken, sier fastlege i Tromsø, Ingrid Schjelderup Berntsen, som streiker mot arbeidsbelastningen.

VG har snakket med tre av 23 allmennleger som er tatt ut i streik fra mandag av.

Streiken ble et faktum da Legeforeningen ikke kom til enighet i tarifforhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Fem leger i hver av byene Bergen, Tromsø og Narvik tatt ut i streik, og fire i både Stavanger og Trondheim.

Legene ønsker et øvre tak på hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges i tillegg til arbeid på fastlegekontoret. I dag er det ingen grense.

MÅ OGSÅ HENTE OSS INN: – Selv med syv legevakttimer i uken, er det for lite fritid. Vi trenger også å koble av og hente oss inn for å fungere optimalt i jobben, sier Erle Svebakk Giske. Foto: Privat

– Vi har et bristepunkt

Ingrid Schjelderup Berntsen (38) og Erle Svebakk Giske (35) i Tromsø er begge fastleger. Begge er småbarnsmødre, med henholdsvis to og tre barn. De bor sammen med hver sin fastlege.

Til VG beskriver de hverdager og helger besatt med jobb.

– Jeg elsker jobben min og det er godt å være der for pasientene. Det er derfor vi holder ut. Men vi har et bristepunkt for hvor mye vi kan jobbe, sier Svebakk Giske til VG.

Ifølge Allmennlegeforeningen jobber fastleger i snitt 55,6 timer i uken, ti prosent jobber mer enn 75 timer.

– Leger i små kommuner, som går mye legevakt, jobber enda mer enn dette. Det kan ikke fortsette, sier Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen.

Han mener det er et paradoks at legene må streike for å få lov til å jobbe mindre enn 60 timer.

FOR FÅ: – Kommuner ansetter altfor få leger til å kunne opprettholde en akseptabel arbeidsbelastning, sier Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen. Her er han på streikevakt sammen med kollega Johanna Westin. Foto: Privat

Avhengig av mye hjelp

Ingrid Schjelderup Berntsen sier hennes vanlige arbeidsuke er på rundt 56 timer. I tillegg går hun to-tre legevakter i måneden og har jevnlige bakvakter i helger og netter.

– Vi må ofte måtte ty til hentehjelp både fra barnehage og skole, og få andre til å kjøre barna til aktiviteter. Å være fastlege krever enormt mye hjemmejobb på kveldstid, med e-konsultasjon, telefoner og kanskje hjemmebesøk hos pasienter. Etter middag er normalen hos oss at vi begge må jobbe. Legevaktordningen i tillegg gjør familielivet uhåndterlig, sier Schjelderup Berntsen.

VURDERER Å SLUTTE: – En av oss må slutte hvis ikke det kommer til en endring. Jeg jobbet et år på sykehus og har aldri hatt det bedre, med trygg lønn og regulert arbeidstid. Samtidig har jeg lyst til å tviholde på fastlegejobben, Ingrid Schjelderup Berntsen. Foto: Privat

Alternativet er sykehusjobb

Erle Svebakk Giske beskriver et liv der det aldri er tid til å være «nok» foreldre.

– Selv med syv legevakttimer i uken betyr det ingen eller lite fritid. Eksempelvis oppstår det stadig vanskelige situasjoner der en av oss foreldrene har bakvakt på legevakten og et av barna skal spille fotball. Da må hele familien være med fordi en av oss kan bli tilkalt til legevakten, og den andre da må få barna hjem, sier hun.

Dette ønsker allmennlegene:

Maksimalt syv timer legevakttjeneste i uken, og et øvre tak på 28 timer i uken på såkalt aktiv beredskapsvakt. Skal man jobbe mer, må kommunene inngå en avtale om dette med den enkelte lege.

Leger som jobber som fastleger kan i dag i realiteten pålegges ubegrenset legevakt.

VANSKELIG Å SI NEI: – Leger har ingen arbeidsmiljølov, og det er forståelig, men det må være en øvre grense for hva som er forsvarlig, sier Johanna Westin. Foto: Privat

Sluttet i legejobb hun likte

Johanna Westin (44) var en veldig fornøyd distriktslege på Røros i syv år. Men da moren ble alvorlig syk, måtte hun slutte.

– Arbeidsbelastningen er ikke forenlig med å ha sykdom i familien og jeg hadde ikke tid til å være pårørende.

Løsningen ble å begynne som allmennlege i Trondheim. Her har hun ikke jobbet på legevakten de siste fire årene.

– Moren min døde i 2018, men jeg setter bort legevakt-vaktene til en kollega, så nå har jeg bare 100 prosent jobb, kan sove hver natt og ha fri helgene. Vi er over 100 fastleger i Trondheim, så da er det mulig å gjøre det slik, sier hun.

Størst problem i distriktene

Legeforeningen har varslet at streiken vil trappes opp i starten av uken dersom partene ikke kommer til enighet.

– Ordningen med pålagt legevakt er en av hovedårsakene til rekrutteringskrisen i distriktene. Mange leger ønsker virkelig å jobbe i distriktene, men mange opplever at det er umulig med dagens arbeidsbelastning, sier Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen.

Han påpeker at KS har hatt mulighet til å løse situasjonen i mange år, blant annet i en avtale med Legeforeningen i 2015.

– Men ingenting skjedde. Ansvarsfraskrivelsen er påfallende. Det to år til neste hovedforhandling. Det er ikke forsvarlig å vente for alle dem som jobber så mye, sier Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen.

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: Vidar Ruud, NTB.

KS: Kan ikke innfri kravene

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, sier organisasjonen ikke kan innfri kravene fra legene.

– Det kan bety at innbyggerne enkelte steder ikke får legevakt, sier han.

– Vi er godt kjent med problemstillingene som beskrives med mye arbeid for legene. Problemet er størst i mindre kommuner i distriktene, der legevakt er organisert som hjemmevakt. Det er også viktig å bemerke at ved en slik ordning, der legen rykker ut ved behov, skal ikke aktivt arbeid overstige to timer i løpet av en tolvtimers vakt, altså maksimalt ti minutter per time vakt, sier han.

Legene som jobber ved legevaktene har også mer ferie og rett til fri dagen etter aktiv legevakt, opplyser han.

– En naturlig konsekvens av stor arbeidsbelastning er at legene reduserer antall pasienter på fastlegelisten, som legene driver som næringsvirksomhet. Fra 2021 har regjeringen satt av 400 millioner kroner til dette, slik at legene kan ha kortere lister uten at de taper penger.

Han legger til at det er en kompleks problemstilling med flere parter.

– Et ekspertutvalg skal se på løsninger for legevaktordningen. Det er også en rekke pilotprosjekter i gang, som åpner for annen bruk av kompetanse, der man prøver ut for eksempel mer bruk av telemedisin, sier han.

Publisert: 26.10.20 kl. 21:53 Oppdatert: 26.10.20 kl. 22:07

