Undersøkelse: Syv av ti vil ta coronavaksine

To av ti svarer samtidig at de ikke vil vaksineres.

Forskere over hele verden kjemper nå for å utvikle en coronavaksine på rekordtid. I VGs spesial kan du til enhver tid se hvordan de ligger an.

I en meningsmåling utført av Respons for VG kommer det fram at syv av ti nordmenn er villige til å ta en vaksine mot coronaviruset som blir anbefalt av norske myndigheter.

To av ti svarte at de ikke vil ta en slik vaksine. En av ti ikke er sikker.

Undersøkelsen ble gjort i slutten av oktober blant 1000 personer.

Den norske regjeringen håper en vaksine vil kunne godkjennes i EU rundt juletider, så Norge får tilgang til den i løpet av 2021. En vaksine består vanligvis av svake eller døde smittestoffer som sprøytes inn i blodet. Smittestoffene er ikke så sterke at du blir syk, men de er sterke nok til at kroppens eget immunforsvar blir satt i arbeid. Hvis du senere blir utsatt for smitte av den virkelige sykdommen, vil kroppen kjenne igjen sykdommen og avvise den uten at du blir syk.

Hvis en stor nok del av befolkningen er vaksinert, kan ikke lenger sykdommen spre seg.

Vaksinene som forhåpentligvis skal utvikles mot coronaviruset, er ganske ulike.

Færre blant kvinner og Frp-ere

Undersøkelsen VG bestilte viser også at noen grupper er mindre villig til å ta vaksiner enn andre:

Bakgrunnstallene viser at kvinner er mer skeptisk til å ta vaksine mot koronaviruset enn det menn er. Over en tredjedel av kvinnene oppgir enten at man ikke vil ta vaksinen eller er usikker på dette. Tilsvarende tall for menn er 24 prosent.

– Skeptisk til eliten

Når det brytes ned på parti, viser undersøkelsen at det blant velgere i alle partier er et klart flertall som sier de vil ta vaksinen. De som skiller seg mest ut, er Frp som har en noe lavere andel som svarer dette, 61 prosent, mens s 92 prosent av Miljøpartiet de Grønnes velgere svarer det samme.

Også blant Frps velgere er det altså en klar overvekt som er villig til å en vaksine anbefalt av myndighetene, men 29 prosent sier de ikke vil ta den.

Thore Gaard Olaussen i Respons påpeker at feilmarginene i undersøkelsen er større og usikkerheten stor når man bryter tallene ned på partinivå. Samtidig sier han at tendensen med økt skepsis til vaksine likevel er klar:

– Frp har generelt en større andel velgere som er skeptisk til det som kommer fra eliten og fra sentralt myndighetshold. En vaksine kan jo oppfattes som noe som kommer derfra. Noen synes vel dette er litt skummelt og har i ryggmargen at de er skeptiske, sier Olaussen.

Frp: Ikke overraskende

HELSEPOLITISK TALSPERSON: Åshild Bruun Gundersen tror noen Frpere kan være skeptiske til at vaksinen gir bivirkninger fordi den er hasteprodusert. Foto: Hallgeir Vågenes

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, er ikke overrasket over tallet, men begrunner det medisinsk:

– Mange sammenligner den ventede corona-vaksinen med massevaksinasjonen mot svineinfluensaen i 2009. Staten betaler fortsatt erstatning til personer som fikk kroniske sykdommer som følge av den. Det er nok en god del som frykter at vaksinen er hasteprodusert og kan gi store bivirkninger, sier hun.

Eldre personer mest positive

Olaussen mener også det kan være en sammenheng mellom utdannelsesnivå og villigheten til å ta vaksine.

– Samtidig ser vi at det store flertallet uansett er villige til å ta vaksinen, sier han.

Undersøkelsen viser også at eldre personer er mest villig til å ta vaksinen. Middelaldrende grupper er mest skeptiske. Personer som bor i de største kommunene er mest villig til å ta vaksinen.

Sprer skepsis i sosiale medier

Professor Asbjørn Dyrendal ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU i Trondheim sier til VG at skepsis til vaksiner spres i sosiale medier.

– Vi ser at skepsis mot vaksiner sprer seg hurtig i sosiale medier. Vi vet ikke hvem som treffes av dem, men vi har sett at enkelte typer konspirasjonsteorier er mer utbredt blant velgere som kan tenkes å stemme Frp og tilsvarende partier i Norden, sier Dyrendal til VG.

– SPRER SEG: Professor Asbjørn Dyrendal peker på at skepsis mot vaksiner spres i sosiale medier. Foto: Jon Eeg / SCANPIX

