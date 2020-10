VG-Peil-Logo – Perfekt finnes ikke Facetunefilter og korsett fra Kim Kardashian var ikke nok for Veronika Anikanova (21). Hun var deprimert og følte seg fanget i en syk, stygg kropp. Så bestemte hun seg for å la seg fettsuge. Senere ble det flere inngrep. Kari Aarstad Aase Janne Møller-Hansen (foto) Avog Publisert 31. oktober, kl. 13:59 Janne Møller-Hansen – Den dagen korsettet fra Kim Kardashian kom i postkassen, snudde livet mitt, sier Veronika Anikanova. Janne Møller-Hansen

– Perfekt finnes ikke

Når hun presset på seg korsettet i størrelse small, følte hun seg vakker, med smal og fin midje. Det var vondt å puste og himmelsk å ta den av om kvelden, men helt nødvendig for at Veronika skulle føle seg fornøyd med seg selv.

Foto: Janne Møller-Hansen

En dag i fjor sommer var ikke korsettet lenger nok.

– Jeg sto naken foran speilet og tenkte at jeg ikke kunne leve sånn. Jeg var deprimert og følte meg fanget i en syk kropp. Det var da jeg bestemte meg for operasjon, forteller hun.

Fillere og fettsuging

Veronika har tatt fillere i leppene og fått utført fettsuging. Hun angrer ikke, og er fornøyd med resultatene.

Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Men inngrepene gjorde henne bevisst på kroppspress, hun forsto hvor mye av det vi ser på internett som påvirke oss mennesker. Vi bruker mye tid på å sjekke andres liv, ikke så mye på vårt eget. Ingen legger ut dårlige bilder av seg selv - nesten ingen legger heller ut bilder av hvordan de egentlig ser ut.

– Først velges de fineste bildene, så redigerer de og legger på filtre. Men mange av dem som ser bildene tror de virkelig ser sånn ut. Det er så viktig at vi skjønner at dette i beste fall er overdrevet, i verste fall fake, sier Veronika.

De som tilbyr kosmetiske behandlinger bruker Instagram til informasjon, reklame og timebestilling for kosmetiske inngrep. Noen tilbyr til og med å gi deg «Insta-face» i sin reklame.

Vrangforestillinger om utseende

Foto: Privat

– Studier viser at mellom 20 og 30 prosent av dem som søker kosmetisk behandling har lette vrangforestillinger om utseendet. Man kan sammenligne det med spiseforstyrrelser. Men spiseforstyrrelser ser vi lettere, dette er usynlig, sier hudlege Michael Zangani ved Volvat.

– Dette er mennesker som er misfornøyde med utseende hele tiden. De lar det ene inngrepet avløse det andre, og får de nei, bytter de bare behandler, forteller han.

Filtrene har åpnet ny verden for dem som er mest sårbare. De gjør det mulig å lage en mer polert utgave av seg selv.

– Det er nesten som å lage en tegneseriefigur av seg selv, du kan velge det du vil, og bestemme hvordan du vil se ut. Det er en helt annen utfordring for behandlerne, enn folk som før kom med bilder av kjendiser de ville ligne, sier Zangani.

Foto: STRINGER / X80002

Psykologisk vurdering

– Det var en slags aksept for at du ikke kunne bli helt lik den kjendisen du viste bilde av. Visse ting kan man få til med fillere, botox, laser og kniv, men å skape en Instafiltrert bilde av deg selv, det er faktisk ikke mulig, forklarer Zangani, som også har jobbet som plastikkirurg.

Han har foreslått at Norge bør følge etter Storbritannia og innføre at man må svare på et spørreskjema utviklet av psykolog, før kosmetiske inngrep foretas. Kommer det frem bekymringsfull informasjon i skjemaet, bør man tilbys samtale med psykolog.

Foto: Solen Feyissa

Veronika bruker Facetune og andre filtre som gjør henne tynnere, gir perfekt hud, større øyne, hvitere tenner og mye annet.

– Jeg gjør det, vennene mine gjør det og kjendisene gjør det. Det er teit at vi ikke snakker mer om det. For det perfekte finnes jo ikke, påpeker hun.

Veronika vil ikke advare mot kosmetiske inngrep, men mener du bør tenke deg godt om, og vite hvorfor du ønsker å gjøre det. Og du må tenke over om inngrep kan få negative psykiske og fysiske konsekvenser for deg.

– Ikke gjør som meg! Jeg var flau over meg selv, redigerte alle bilder jeg la ut. Jeg så på alle de flotte, vakre modellene på Instagram og hvor mange likes de fikk.

Da er det lett å tro at det er riktig å se sånn ut, at det er det perfekte idealet.

Foto: Guido Fua

Kan bli avhengig

Veronika tok fillers i leppene fordi hun så at hennes egne var tynnere enn det gjennomsnittet av bilder på Instagram viste.

– Det viktigste er at du bestemmer selv, at du ikke lar influencere bestemme hvordan du skal se ut. Og at du skjønner at det må være en grense. Det er lett å bli avhengig: Når du først har turt å gjøre et inngrep, føles det neste mindre skummelt. Og du blir aldri fornøyd.

Utseende er mer enn før blitt ensbetydende med identitet. Ifølge den svenske boken «Prosjekt Perfekt», måler både kvinner og menn seg selv mot retusjerte bilder i mediene. Unge må slite med en følelse av aldri å bli bra nok. Drivkraften bak selvforakten, er følelsen av å være et dårligere menneske fordi man ikke ser bra nok ut, skriver forfatterne.

Lykkelig som pen?

Foto: IPR

– Man blir ikke mer tilfreds av å være pen, pen har ingenting med tilfreds å gjøre. Utsiden og innsiden er forskjellige, forklarer Emma Johannessen, som er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR)

– Hva som er inni er viktig, men det er lettere å si enn å mene i praksis, mener Veronika.

– Jeg gidder jo ikke bli kjent med en gutt på byen hvis han ikke er fin. Bare tenk på hvem du sveiper til venstre på Tinder, det er jo utseende som betyr noe. Det første man ser når man møter noen, er jo hvordan de ser ut. Selvsagt er det viktig hvordan folk er inni, men utseende betyr veldig mye.

Veronikas lillesøster er 11 år, og ser veldig opp til storesøster.

Redd for lillesøster

Foto: Janne Møller-Hansen

– Hun ser at jeg er opptatt av utseende og hun vil gjøre det samme som meg. Det skremmer meg. Hun er på Instagram og ser de samme influencerne og perfekte bildene som jeg ser, og hun ønsker allerede å endre på ting ved seg selv.

– Det er viktig å snakke med de unge veldig tidlig, fortelle dem at det er vanlig å føle seg utrygg og misfornøyd med seg selv. Det må inn i skolen. Vi må fortelle dem at det de ser rundt seg ikke er fasiten på hva du skal gjøre og hvordan du skal føle deg. Det er bare de selv som skal bestemme det.

Veronika vil at søsteren skal tenke annerledes, ikke ende opp som henne.

– Det perfekte finnes ikke. Hun er bra nok som hun er.

