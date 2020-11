VET SVARET? Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har det politiske ansvaret for at elever med rett til spesialundervisning – får timene de har krav på. Bildet er tatt i en skoletime på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum – der Melby deltok. Foto: Frode Hansen, VG

Melby: Skoler kan ikke droppe nødvendig spesialundervisning

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener regjeringen har vært tydelig på at elever med spesialundervisning må ivaretas. Likevel mistet 14.000 elever mistet undervisningen i vår.

Søndag skrev VG at 14.000 elever ble fratatt spesialundervisningen de har krav på i vår.

Både lærernes og foreldrenes fremste talspersoner, er rystet av hvordan corona-skolen har gått ut over noen av de mest sårbare elevene i den norske skolen.

– Selv om skolene helt sikkert strakte seg langt og gjorde så godt de kunne var det nok de mest sårbare barna som betalte den høyeste prisen, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

KREVER PENGER: Marius Chramer er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Foto: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Leder Marius Chramer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) tror det blir vanskelig å erstatte mangelen på spesialundervisning som er avdekket.

– Det skal mye til å ta igjen det tapte, spesialundervisningen er så ulik, med korte og hyppige økter og noe lengre og sjeldnere oppfølging. For å begrense følgene bør det øremerkes betydelige midler slik at disse elevene så godt det lar seg gjøre får tatt igjen det tapte og sikres en god undervisning, sier Chramer til VG.

Kunnskapsminister Guri Melby skriver i en e-post til VG at det ikke er noen vei utenom at disse elevene skal få den lovfestede spesialundervisningen de har krav på.

– Det er alvorlig at elever ikke får det tilbudet de har krav på. Skolene må sørge for at elevene får en forsvarlig opplæring. Skolene kan ikke la være å gi nødvendig spesialundervisning, skriver Melby.

Regelverket endret i april

– Kunne dette tilbudet ha blitt bedre skjermet?

– Det har helt fra nedstengingen fremgått i regelverket at barn og unge med særlige behov skulle vurderes for å få et tilbud. Fra 16. april ble regelverket endret fra «særlige omsorgsbehov» til «særlige behov», for nettopp å fange opp en større gruppe sårbare og utsatte barn og unge. Jeg er kjent med at det har vært litt forskjellig praksis på hvem som har fått tilbud, men fra regjeringens side har vi hele tiden understreket viktigheten av å ivareta denne gruppen av barn, svarer Melby.

FÆRRE ELEVER: Krokstad skole i Drammen kommune har vanligvis over 500 elever. I 2020 har skolegården vært mye oftere uten elever enn vanlig både på grunn av skolestengingen i vår og perioder med klasser i karantene. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Hvor trygg er du på at elever med krav på spesialundervisning får det tilbudet de skal ha i høst?

– Jeg er trygg på at skolene gjør det de kan. Både vi og sektoren er opptatt av at alle barn og unge får det tilbudet de har krav på. Vi følger også situasjonen tett, blant annet gjennom fylkesmennene som fører tilsyn og veileder skolene og barnehagene, svarer Melby som legger til at i vår var skolene i en helt annen situasjon enn i høst.

– Nå har vi mer kunnskap om både utfordringene og viruset, ifølge kunnskapsministeren.

Se tallene som viser mangelen på spesialundervisning etter skoleåpningen i april/mai i din kommune:

Drammen kommune fremhever seg i statistikken ved at hele 512 elever med vedtak om spesialundervisning har gått glipp av det normale tilbudet.

Høy smittespredning

Sist fredag var 750 elever i karantene i kommunen som nå er mørkerød sone på VGs corona-kart – og blant kommunene i landet med størst smittespredning for tiden. Seks skoler hadde elever med påvist smitte fredag.

Rektor Lena Westrum ved Krokstad skole i Drammen kommune, har hatt karantene ved skolen tidligere. Men sier til VG at skolen bestreber seg på å beskytte tilbudet om spesialundervisning.

– Vi gjør alt vi kan for å skjerme tilbudet om spesialundervisning. Vi bruker mye krefter for å finne frem til gode løsninger i en krevende tid. Men vi har hele tiden for øye å legge best mulig til rette for elevene med vedtak om spesialundervisning, sier Westrum.

Hun startet som rektor først 1. august, og legger ikke skjul på at de siste månedene har vært krevende.

– Har du måttet bruke spesialpedagoger til klasseromsundervisning og andre oppgaver?

– Ikke til varige oppgaver som går utover primæroppgavene deres, nei. Vi har hatt skolen på rødt nivå og på det meste 14 ansatte i karantene. Da kan det ha vært noe annerledes organisering her enn vanlig, svarer Westrum.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rundt 1400 spesialpedagoger er brukt til andre oppgaver enn spesialundervisning etter skoleåpningen i april og mai.

Dette til tross for at det samme direktoratet skriver på sin nettside at: Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning (...) skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.

Anna Magdalena Solbu Kleiven representerer Utdanningsdirektoratet i regjeringens egen koordineringsgruppe for sårbare barn. Hun bekrefter at noen har blitt spesielt skadelidende i tiden med corona-skole.

– Jeg skjønner godt at dette oppleves som urettferdig. Vi trenger et godt smittevern, men det har gått utover utsatte barn og unge. Det er alvorlig, og vi gjør det vi kan fremover for å sikre at alle barn og unge får et trygt og godt barnehage- og opplæringstilbud – også under en pandemi. Vi må hele tiden tilpasse oss situasjonen, skriver Kleiven i en e-post til VG.

IKKE OVERRASKET: Steffen Handal i Utdanningsforbundet, mener mangelen på spesialundervisning det siste året er spesielt ille for hver enkelt elev. Foto: Odin Jæger, VG

Steffen Handal som representerer lærerne som i praksis driver corona-skolen, beklager at man ikke på et bedre vis har unngått at de mest utsatte elevene rammes.

– Når en tredjedel av de nærmere 50 000 elevene som skulle hatt spesialundervisning ikke fikk det tilbudet de har krav på, så er det selvsagt ikke bra. Og det er spesielt ille for den enkelte elev, sier Handal.

Han legger til at timetapet også kan føre til at elevene blir hengende etter i andre fag der de ikke får spesialundervisning.

– Men jeg er nok ikke overrasket over at det ble sånn, kommenterer han lakonisk.

FUG-leder Marius Chramer er talsperson for alle landets skoleforeldre. Fra hjemmekontoret i Tromsø ser han heller ikke spesielt optimistisk på de nærmeste månedene.

– Slik smittevernsituasjonen er nå vokser antallet elever som mister lovfestet undervisning for hver skoledag som går. Stort fravær av ansatte, høy grad av vikarbruk gir begrenset mulighet til spesialtilpasset undervisning. Dette situasjonsbildet må vi forvente blir stående i lang tid fremover, noe som innebærer at etterslepet bare vil øke, sier Chramer.

Han mener de sårbare elevenes tilbud er satt kraftig tilbake i forhold til de rettigheter de er gitt i egne enkeltvedtak om spesialundervisning.

