Regjeringens krisepakke er på 17,7 milliarder kroner

6,2 milliarder kroner til kommunene, som skal kompensere for merutgifter og mindreinntekter under coronakrisen.

5 milliarder kroner til en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september 2020 til februar 2021.

En milliard kroner til helsesektoren, inkludert 771 millioner kroner til et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, 110 millioner kroner til legemidler mot migrene og 80 millioner kroner til praksiskompensasjon for fastleger.