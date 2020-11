LEDER FORHANDLINGENE: Anniken Huitfeldt (Ap) er leder i Stortingets utenriks og forsvarskomite, som nå forhandler om langtidsplanen for Forsvaret. Foto: Vidar Ruud

Forsvarets langtidsplan: Sp antyder forsvars-brudd

Forsvarspolitikerne på Stortinget har frist til tirsdag med å samle seg om en ny langtidsplan for Forsvaret. Opposisjonspartiene har krevd mellom 500 og 1500 millioner kroner mer til forsvar i 2021.

Foreløpig sitter hele utenriks- og forsvarskomiteen sammen og forhandler. Men komiteleder Anniken Huitfeldt (Ap) sier at komiteen neppe blir ferdig innen fristen om ett døgn:

– Det blir nok ikke avgivelse fra komiteen innen fristen tirsdag, sier Huitfeldt til VG.

Men mandag ettermiddag varsler Liv Signe Navarsete (Sp) at de ikke kan innestå for det som ligger på bordet nå:

– Jeg er redd Høyre, Frp og Ap ønsker at dette skal landes fort og uten nye store grep eller penger, mens oppmerksomheten er på korona og krisepakker, sier Navarsete til NTB.

Mandag var statsråd Frank Bakke-Jensen (H) til stede i komiteen for å svare på spørsmål om innfasingen av nye P8 overvåkingsfly og flytting fra Andøya til Evenes.

– Jeg ser for meg noen vedtak med brede flertall. Jeg kan bare si at Ap vil stemme for det vi er for, og at jeg har oppfordret alle partiene til å legge seg innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier Huitfeldt til VG.

I 2017 forhandlet de daværende regjeringspartiene Høyre og Frp fram en langtidsplan med støtte fra KrF, Venstre og Ap. Noe slikt forsvarsforlik blir det neppe i år. Det bekrefter både Ap og Høyre:

– Det har vært konstruktive samtaler i komiteen med stor vilje til å finne løsninger. Partiene har fremmet sine standpunkter, og vi forsøker å finne brede flertall der hvor det er mulig. Men hvordan sluttresultatet blir kan jeg ikke si noe om nå, sier Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsmann.

Frp har økt forsvarsbudsjettet med 1,5 milliarder kroner i 2021 i sitt alternative budsjettforslag. Ap har lagt 500 millioner på toppen av regjeringens forslag. SV har styrket budsjettet med 600 millioner i sitt forslag.

De fire opposisjonspartiene, som sammen har flertall i Stortinget, har alle krevd at forsvaret må opp-bemannes allerede i 2021 med nye stillinger. Det er i tråd med ønsket fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Men nå beskylder Senterpartiet de andre store partiene for å unngå debatt:

– Den eneste grunnen til å haste gjennom saken på tirsdag, er å unngå debatt om viktige saker som Andøya flystasjon, oppbygging av Hæren og Heimevernet, kjøp av helikoptre og stridsvogner, langtrekkende luftvern og ny brigade sør, sier Navarsete til NTB.

Publisert: 16.11.20 kl. 14:33

