Ullensaker-ordfører truer med nedstengning - bekymret over treningsflyktninger fra Oslo

Etter at treningssentre i hovedstaden stengte har Oslo-folk flokket til nabokommunene der det fortsatt er åpent. Fredag og lørdag var det kø på SATS’ avdeling på Jessheim.

Både fredag og lørdag har det stått køer inn til SATS treningssenter på Jessheim i Ullensaker kommune, hvor det altså enn så lenge er tillatt å holde åpent.

Nå truer ordføreren i Ullensaker med å stenge ned hvis ikke treningssentrene selv tar ansvar.

Det var tirsdag 10. november at treningssentrene i Oslo stengte som ledd i kommunens forsøk på begrense coronasmitten. Oslo kommune har oppfordret sine borgere til ikke å reise ut, men formelt sett er det ingenting som hindrer treningslystne hovedstatsdbeboere i å reise utenbys for å svette.

Onsdag besluttet imidlertid både Asker og Bærum å innføre lignende tiltak, da det viste seg at folk fra Oslo valfartet over kommunegrensen for å trene.

Nå opplever Ullensaker kommune i Viken altså noe lignende.

AVVENTER PÅBUD: Pressekontakt Malin Selander forsikrer at de er nøye med smittevernet, men vil ikke stenge før myndighetene pålegger det. Foto: SATS

SATS stenger ikke uten påbud

Treningskjeden SATS kommer ikke til å forhindre tilreisende med aktivt medlemskap i å trene med mindre myndighetene forbyr det, forteller pressekontakt Malin Selander på telefon fra Sverige.

Hun forteller at SATS policy er lik over hele Norden, og at de vil følge anbefalingene fra myndighetene. Så langt er det bare i Norge at enkelte treningssentre har blitt tvunget til å stenge dørene under pandemien.

– Våre medlemmer med regionmedlemskap har rett til å trene på alle våre sentre i området, også medlemmer fra Oslo. Men vi følger selvfølgelig alle pålegg og smittevernrutiner, forsikrer Selander.

Samtidig viser hun til at Oslo kommune har oppfordret sine borgere til ikke å forflytte seg, og ber derfor medlemmer fra Oslo om å følge oppfordringen.

– Vurderer dere selv å begrense adgangen for medlemmer fra kommuner hvor treningssentrene er stengt?

– Nei, vi kan ikke nekte medlemmer å trene når de har et medlemskap og betalt for det, med mindre myndighetene pålegger oss det, sier Selander til VG.

Hun forklarer at køen man har sett utenfor treningssenteret på Jessheim delvis kommer av at senteret kun tillater et begrenset antall personer av gangen.

– Vi holder strikt på våre smittevernrutiner, og har mange ansatte på plass for å sørge for at gjeldende regler overholdes, sier Selander til VG.

Foto: SPENST Jessheim

Konkurrenten: – Alle må være med på dugnaden

Men ikke alle i bransjen støtter i SATS holdning til smittevernet.

I den konkurrerende Spenst-kjeden har de valgt en annen linje, forteller senterlederen ved Spenst Jessheim; Unn-Helen Grønvold

– Vi i Spenst har stengt ned for dem med nasjonalt medlemskap, og tillater derfor ikke besøk fra medlemmer fra andre sentre.

De tillater heller ikke drop-in timer, og vil stenge ned muligheten for innmelding via internett. De som skal trene hos oss må møte opp og samtidig binde seg for 6 til 12 måneder, forteller Grønvold.

Hun begrunner tiltaket med smittevernhensyn, og sier hun helst så at også konkurrenten begrenset treningen for tilreisende.

– Vi må alle være med på den nasjonale dugnaden, sier senterlederen.

Hun er nå redd det vil gå i Jessheim som det gikk i Bærum og Asker – at sentrene må stenge fordi utenbys folk kommer for å trene.

BEKYMRET: Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher er bekymret for smitteutviklingen i kommunen hvis Oslo-folk fortsetter å strømme til treningssentrene. Foto: Helge Mikalsen

Bekymret

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher, er bekymret for utviklingen med tilreisende fra kommuner med høyere smittetrykk.

Han forteller at kommunen av hensyn til arbeidsplassene i det lengste har forsøkt å unngå nedstengning av treningssentrene, men dersom tilreisende truer smittesituasjonen må kommunen likevel vurdere å stenge, forteller han til VG.

Han forteller videre at kommunelegen er i god dialog med de lokale treningssentrene om en løsning for å begrense tilstrømmingen fra smitteutsatte områder.

VG kjenner til at det lørdag foregår dialog mellom SATS og kommunen om en løsning som skal ivareta smittefaren uten at sentrene behøver å stenge.

