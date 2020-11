BEKYMRET: Ungdomsarbeiderne Mohamed Fariss og Adnan Hussein jobber på fritidsklubben Riverside på Grønland i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Ungdomsklubb rammes av coronaregler: − Det er ille

De ansatte på fritidsklubben Riverside på Grønland i Oslo er redde for hva som skjer når ungdommen virrer rundt i gatene i stedet for å være hos dem.

– Når gutta banker på og ikke får komme inn, går de bare forbi og ned der folk dealer og røyker hasj, sier Adnan Hussein (24).

Inne på Riverside på Grønland i Oslo sitter han og kollega Mohamed Fariss.

Fritidsklubben og kompetansesenteret har årlig rundt 12.000 ungdommer fra Oslo Øst innom årlig. Nå er det ingen her.

Et av de nye tiltakene som ble lagt frem av byrådsleder Raymond Johansen mandag er at fritidsklubbenes ordinære virksomhet skal stenge. Riverside har allerede hatt begrenset tilbud de siste to ukene etter at byrådslederen oppfordret til minst mulig sosial kontakt.

Det er tungt å avvise ungdom som banker på og vil inn, noe Fariss måtte gjøre for noen timer siden:

– Jeg snakket med en ungdom som kom hit og sa, «nå har jeg ikke skoleplass eller jobb. Hva i helvete skal jeg gjøre med meg selv?»

Ni personer på 50 kvadrat

Hussein har hengt på Riverside på Grønland i Oslo siden han var 16, og jobber nå deltid som erfaringskonsulent på fritidsklubben.

– Vi var en familie på ni, så jeg hang her i stedet. Vi bodde på 50 kvadratmeter, mamma og åtte søsken, sier han.

Han avtalte alltid med vennene å komme hit og spille FIFA etter skolen. Her fikk han leksehjelp, sin første sommerjobb og et sted å henge med venner.

FØLGER OPP: Adnan har hengt på Riverside fra han var 16 år. Nå prøver han å holde kontakten med ungdommen som ikke lenger får komme på Riverside på grunn av coronatiltakene. Foto: Helge Mikalsen

Flytter seg andre steder

Den typiske «brukeren» av Riverside, kommer fra små leiligheter med store familier, som Hussein. Noen kommer bare for å spille FIFA, se på film eller henge med venner. Andre får hjelp med jobbsøknad, skole, Nav. Ungdom hjelpes ut av rus og kriminelle miljøer og finner her noe annet å bruke tiden på.

USIKKER: Mohamed Fariss er redd for at tilliten og relasjonen de har brukt år på å bygge opp med ungdommen, nå forsvinner. Foto: Helge Mikalsen

Den møteplassen er nå borte. Fariss og Hussein mener resultatet blir at ungdommene søker andre møtesteder, som er langt mindre fornuftige enn å møtes under oppsyn av voksne på Riverside.

Adnan, som også jobber i Uteseksjonen i byen, sier at han ser flere av ungdommene som pleier å henge på Riverside rundt omkring:

– Nå henger de rundt hele byen, der de kan finne et sted å gå inn, som på Oslo City eller Oslo S.

Kollega Mohamed Fariss ser det samme:

– Det å stå ute og selge er også en sosial møteplass. Når vi er stengt, kan det være en konsekvens. Kjedsomhet og fattigdom er en dårlig kombinasjon.

Skjørt tillitsforhold

Fariss forteller at arbeidet på Riverside er langsiktig, og handler om tillit og relasjonsbygging. Det kan svekkes når de går fra å være åpne hver dag, til å lukke dørene.

– Det vi bygger kan ta en evighet, så tar det to sekunder å rive det ned. Det er ille.

De tilbyr fortsatt noe hjelp, men da må de ringe til senteret først, for så å avtale et møte med en av de ansatte.

– Vår greie har vært at vi er lavterskel, de har ikke trengt noen avtale. Nå vil kanskje de «flinkeste» ta kontakt, mens de som trenger det mest faller ut. Det skremmer meg er at ungdommen ikke får hjelpen de trenger.

Kommunen: Prøver å tilrettelegge

Rina Mariann Hansen (SV) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i byen, og sier hun er bekymret for rekruttering til kriminalitet og rus.

– I vår så vi at når alt er stengt, er det ikke sånn at ungdommer forsvinner, men oppholder seg på kjøpesentre og T-banestasjoner.

Derfor vil kommunen sende ut en veileder på tirsdag, med strenge krav til smittevern om adgangskontroll, gruppestørrelse på ti, en meters avstand og bruk av munnbind.

– Dette gjør vi for å ha et minimumstilbud til ungdom. Bydelene kan også legge til rette for utendørsaktiviteter og vi oppfordrer til at utekontaktene er ute i bydelene.

Fariss sier det er gode nyheter, men skjønner ikke helt hvordan det skal kombineres med smitteverntiltak:

– Vi ønsker tydeligere retningslinjer på hvordan det skal foregå i praksis. Den ene uken snakker byrådet om sosiale bobler på ti, og den neste kan vi fortsette med ti per besøk. Disse ungdommene trenger stabilitet. Men dette er selvfølgelig positivt og betyr at vi kan gjøre jobben vår.

