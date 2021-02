Klar for fest – frykter avlysning Russ over hele landet er i full gang med forberedelsene til russetiden. Vi har møtt russ i Tromsø og Oslo for å høre hva de tenker om en utsatt feiring. Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 27. februar, kl. 11:49 Montasje/Ingvild Vik/Bastian Lunde Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hovedstaden er kjent for mange russebusser. Oslo vest-bussen «Reverie» har millionbudsjett, og de 25 medlemmene håper det blir mulig å rulle i begynnelsen av juni. Bastian Lunde Hvitmyhr, VG Neste side (5) Forrige side (3)

Statsminister Erna Solberg sa tidligere i måneden at hvis russen planlegger for ting nærmere juni, er det mer sannsynlig at det kan gjennomføres og at russetiden ikke må avlyses. Frode Hansen, VG Neste side (7) Forrige side (5)

Da russen på «Reverie»-bussen skulle ha slippfest, delte de seg opp i grupper på fem for å følge coronareglene. Nå håper de situasjonen blir bedre om russetiden flyttes noen uker. Neste side (8) Forrige side (6)

Forbereder russetiden: − Klare hvis det skjer

TRIO: I Tromsø er russebilen til Petter, Andor og Fredrik klar for russetiden 2021. Foto: Ingvild Vik, VG

To måneder før russetiden etter planen skal starter, begynner mye å falle på plass. Men Tromsø-guttene er ikke blitt helt enige om det endelige navnet på russebilen ennå. Nå håper de at pandemien ikke ødelegger feiringen.

Publisert: Nå nettopp

– Forberedelsene har gått ganske som vanlig, til tross for corona. Vi har kjøpt bil og bestilt russeutstyr. Det eneste som er annerledes er jo at festene som bruker å være i forkant har blitt avlyst, sier Petter Emaus (18).

– Det er mange som sier at de festene er de beste, sier Fredrik Lundblad (18).

Sammen med Andor Pioska (18) og tre andre kompiser, har Emaus og Lundblad russebilen med dekknavnet «Hercretz 2021».

Viktigere ting enn festing

Tromsø har i flere uker hatt flat smittetrend, men fredag meldte kommunen om et pågående smitteutbrudd og et «stort antall personer» er satt i karantene.

Guttene på «Hercretz» mener det er synd hvis strenge smitteverntiltak skal ødelegge feiringen så lenge smitten er lav, men understreker at det finnes viktigere ting enn festing.

– Det beste vi kan håpe på er at det ikke er for strenge restriksjoner da, men vi får se hvor mye smitte det er, sier Pioska.

– Vi har tatt utgangspunkt i at det blir russetid, sånn at vi er klare hvis det skjer, sier Lundblad.

I hovedstaden gjør smittesituasjonene årets russefeiring usikker. Siden november har Oslo hatt sosial nedstenging, og før helgen steg smittetallene.

Planlagt lenge

På bussen «Reverie» begynte noen av medlemmene å planlegge allerede i førsteklasse på videregående.

– Vi begynte planleggingen lenge før corona, sier Oliwia Skowron.

BUSS-RUSS: Elena Helgeland (med ryggen til), Tanja Khalanskaia og Oliwia Skowron er med i Oslo vest-bussen «Reverie». Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

VG møter henne og to av de andre på bussen i Oslo sentrum. Bussen har et millionbudsjett, og de har satt av mye penger til feiringen.

– Russetiden blir veldig annerledes siden russ over hele landet feirer på forskjellige tidspunkter. Vi kan ikke samle oss på samme måte som før og treffe russ fra hele landet, sier Tanja Khalanskaia.

Da de hadde slippfest for bussen, var coronaen på sitt verste på Østlandet. Det krevde kreativ tekning.

– Det vi gjorde var at vi delte oss opp i grupper på fem slik at vi fulgte reglene, og så samlet vi til slutt alle på Zoom, sier Skowron.

Hun er spent på om coronasituasjonene tillater at de kan samles når de skal feste som russ.

Ikke lett å avbryte avtaler

De 25 medlemmene på bussen har solgt doruller, rigget ned fra konserter og jobbet ved siden skolen for å få penger til russebussen.

– Det er gøy å få avslutte skolegangen vår med en fest, sier Skowron.

Russen har allerede inngått avtaler som leie av buss og annet utstyr.

– Det er ikke alle kontraktene med bussen vi har inngått som er like lett å bryte uten å tape penger, sier Elena Helgeland.

UTSTYR: Når VG møter russe-jentene har de akkurat mottatt utstyret til russetiden. Her står de med russedressen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Håper på rulling

Jentene på «Reverie» håper at det blir mulig å samles i bussen selv om alt annet blir avlyst, slik at de får brukt det de har satt av mye penger til.

– Jeg tenker det er smart om feiringen blir flyttet til slutten av skoleåret, da er det mindre risiko, sier Khalanskaia.

Hun sier at mange har skole midt i byen og mener at en flyttet russetid vil føre til mindre risiko for spredning av corona.

– Vi står sammen om dette, hele 02-kullet, sier Helgeland.

– Det er et vanskelig og sensitivt tema. Vi føler at uansett hva russen sier så får vi hat, fordi det er folk som har det verre enn oss. Og det har vi forståelse for, sier Skowron.

Hun håper de får til en trygg feiring og at bussen kan samles til fest slik de har drømt om lenge. En mulighet hun har hørt om et om russen samles inn i kohorter.

DRESS: Dette merket skal festes på russedressen til Oliwia Skowron. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Unngår snøstorm med juni-feiring

I Tromsø har ikke russen bestemt seg for om de vil utsette russefeiringen.

– Det hadde vært sykt digg å slippe å ha så mye prøver i russetiden. De som var russ i fjor, var jo ikke på skolen engang. De var bare på fest, sov til midt på dagen og dro på fest igjen, sier Lundblad, og legger til:

– Men det hadde vært kult å kunne komme på skolen i russeklær.

Emaus tror det er sannsynlig at russetiden utsettes til å vare fra 1. juni til skoleslutt.

KREFTAKSJON: Hele «Hercretz»-gjengen kledde seg i rosa på skolen da russen gjennomførte «Krafttak mot kreft»-aksjonen. Foto: Privat

– Siden vi ikke har skriftlig eksamen kommer det til å være mange vurderinger på skolen i løpet av april og mai, så å feire da tror jeg ikke er helt bra.

– Jeg tror de fleste vil at russetiden skal utsettes, sier Pioska.

Guttene påpeker at en annen fordel ved å flytte feiringen er vær og temperaturer.

– Her kan det jo være snøstorm 1. mai, men i juni bør det være bedre. Men man vet jo aldri, sier Emaus.

Synes Oslo-russens pengebruk er syk

De seks guttene på «Hercretz 2021» har til sammen brukt i underkant av 100.000 kroner på russebilen. Rundt halvparten har de samlet inn gjennom dugnad. De regner å få noe av pengene igjen når de selger den.

– Er det verdt det å bruke mye penger på russetiden?

– Det må vi jo se an når festen starter da, sier Lundblad.

– I Oslo er det jo noen som bruker en million på russebuss. Det er jo helt sykt. Det er en helt annen kultur her. I Tromsø er russetiden noe kult som skjer, mens der er det det du lever for i ti år, sier Emaus.

– Hva tenker dere om det?

– Hvis man er villig til å betale det tidobbelte så er det jo greit. Men festen blir ikke ti ganger så bra, sier Emaus.

– Det er kanskje digg å ikke bruke så mye penger også, sier Pioska.

– Hva gleder dere dere mest til med russefeiringen?

– Det må være den første dagen. Det tror jeg blir ganske artig, sier Emaus.

– Det har ikke vært så mange fester nå på grunn av corona, så jeg tror folk gleder seg til å feste litt, sier Pioska.