DREPT: Dan Eivind Lid var en kjent aktivist i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Han ble funnet drept i sitt hjem i Kristiansand i oktober i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Politiet avlyttet Kristiansand-siktede: «jeg slo ... jeg slo ... og jeg slo»

I en samtale mellom to av de tre som er siktet for drapet på Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand, uttaler den siktede 55-åringen at han «slo det han kunne» og bare ble «villere og villere».

Publisert: Nå nettopp

Samtalen fant sted i bilen til den medsiktede 35 -åringen 17. oktober i fjor.

Dialogen ble tatt opp på lyd, etter at politiet i all hemmelighet hadde installert en mikrofon i bilen, får VG opplyst.

To uker tidligere, den 3. oktober, var 48 år gamle Dan Eivind Lid blitt funnet død med omfattende skader i sin leilighet i Suldalen i Kristiansand.

I den aktuelle samtalen uttaler 55-åringen til den medsiktede at: «jeg slo ... jeg slo ... og jeg slo ... og jeg slo ...» Han sier også at han «normalt dunker ut på et slag» og at han «slo det han kunne» og at det bare ble «villere og villere».

Tre dager senere ble de to, samt en tredje mann, pågrepet og siktet for drap. 55-åringen blir av de to medsiktede pekt ut som hovedmannen som utførte drapet på Lid.

Selv nekter han straffskyld, og ifølge en fersk fengslingskjennelse kommer det frem at han mener uttalelsene er en gjenfortelling av hva den tredje medsiktede, en 46 år gammel russer, har fortalt ham.

– Skulle snakke med avdøde

Torleiv Drangsland forsvarer 55-åringen, som erkjenner å ha vært på stedet sammen med de to andre siktede, men benekter å ha vært inne i leiligheten hvor drapet fant sted.

JOBBET PÅ STEDET: Krimteknikere saumfarte leiligheten til Dan Eivind Lid (48) etter at han ble funnet drept i sitt eget hjem i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen/VG

55-åringen mener han i høyden har vært på en utpressingsjobb – hvor han skulle snakke med avdøde. Da han ikke fikk kontakt med Lid, satte han seg tilbake i bilen, hevder han.

– Han er ikke kjent med hva som har skjedd i leiligheten. Han ble først kjent med drapet da han leste om det i avisen påfølgende mandag, sier Drangsland til VG.

Dette fester ikke Kristiansand tingrett lit til, og skriver:

– Ut fra sammenhengen synes det relativt klart at siktede forteller hva han selv har gjort, skriver de i kjennelsen.

– Min klient har gitt en klar forklaring på hva disse samtalene handler om. Vi mener også at formuleringene er annerledes enn hva politiet har skrevet ned. Lydkvaliteten er ekstremt dårlig – så det er vanskelig å høre eksakt hva som blir sagt, sier Drangsland, som har anket tingrettens avgjørelse om å fengsle klienten.

Hevder Lid var i live da de dro

Alle de tre siktede er kjent for politiet i varierende grad, blant annet for narkotikalovbrudd.

Den russiske medsiktede har i avhør forklart at alle tre kjørte sammen til «et stort hus» denne natten, og at han og 55-åringen var inne i leiligheten til Lid. Han mener han ikke visste hvem Lid var.

Han har også pekt ut 55-åringen som den som utførte volden, og at 55-åringen «slo hardt, og at personen som ble slått nesten var bevisstløs, men pustet, da de forlot leiligheten».

– Min klient ser frem til rettssak. Han har hele tiden bidratt til sakens opplysning igjennom sine forklaringer, og det vil han også gjøre i retten, sier russerens forsvarer, Morten Andreassen.

Skal ha teipet seg

I videomaterialet som politiet sitter på kommer det frem at en person går mot leiligheten til Lid klokken 05:13 den aktuelle lørdagsmorgenen.

40 minutter senere, klokken 05.56, viser kameraene at to personer forlater bopelen. Den ene personen bærer på en sort søppelsekk. Fire minutter senere kjører en bil fra stedet.

Den siktede 35-åringen har i avhør forklart at han var fører av bilen, og at han kjørte de to andre siktede hit denne natten og at de to gikk ut av bilen. Han har videre forklart at de to kom tilbake noe senere, og at alle tre deretter kjørte fra stedet.

35-åringen ble i midten av februar løslatt av Agder lagmannsrett.

ÅSTEDET: Her jobber krimteknikere ved leiligheten til avdøde Dan Eivind Lid noen dager etter drapet. De viste blant annet spesiell interesse for terrassedøren, som de gikk over med pensel og lys. Foto: Tore Kristiansen

Det kommer frem i kjennelsen at politiet mener at 35-åringen skal være bindeleddet mellom avdøde Lid og de to siktede. De mener også at de to andre siktede skal tatt på seg teip før de gikk inn i leiligheten til Lid, for å unngå å sette spor.

Lagmannsretten mener at politiets beviser i liten grad kaster lys om omstendigheter rundt hvorfor de tre siktede var i Suldalen denne natten.

– At han observerte at de teipet seg for ikke å etterlate spor kan like godt ha vært for å skjule spor etter planlagt ran eller vold, heter det.

– Min klient erkjenner ingen straffskyld. Han er løslatt, og tiltalespørsmålet er ikke avgjort. Vi håper og tror at han ikke blir tiltalt, sier Knut Henning Larsen, som forsvarer 35-åringen.

Fant veske, finlandshette og notisblokk

Basert på teledata, mener politiet at de tre siktede deretter kjører til en parkeringsplass ved vannet Gratjønn noen kilometer fra åstedet, hvor de kvitter seg med ting.

I vannkanten her fant politiet senere blant annet en finlandshette og skulderveske med 55-åringens DNA og en notisblokk med 35-åringens etternavn.

På trafikkdata kan de også se at Lids mobiltelefon beveger seg bort fra området rundt åstedet samtidig som de to personene forlot leiligheten, før den etter hvert slutter å gi signaler.

Etterforsker fremdeles

Påtaleansvarlig jurist i Agder-politiet, Morten Bolanger Formo, sier til VG at de fremdeles ikke har ferdigstilt etterforskningen. De avventer blant annet fortsatt svar på tekniske undersøkelser, og de ønsker også å gjennomføre nye avhør av de siktede.

POLITIADVOKAT: Morten Formo i Agder-politiet sier de tar sikte på at rettssaken går som planlagt 12. april, selv om det foreløpig ikke er tatt ut tiltale i saken. Foto: Tore Kristiansen/VG

– De er fremdeles siktet for drap og medvirkning til drap. Vi har ikke konkludert med om de har hatt ulike roller i selve drapshandlingen, men vi vil ta en gjennomgang av siktelsene før vi sender over forslag om tiltale, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt politiet har tatt i brukt skjult avlytting av de siktede.

– Da er vi inne på detaljer i etterforskningen som jeg ikke kan kommentere, sier han.

Han ønsker heller ikke å kommentere om politiet har noen formening om motivet for drapet, eller hva dødsårsaken til Lid var.

Rettssaken er forhåndsberammet i Kristiansand tingrett 12. april. Det er fremdeles ikke tatt ut tiltale mot de tre.