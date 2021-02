LAGER: direktør Camilla Stoltenberg og sjef for vaksineforsyning Knut Jønsrud på kjølerommet der AstraZeneca-vaksinen lagres. Foto: Helge Mikalsen

Venter fem dager med å sende ut AstraZeneca-dosene – Danmark bruker én dag

21.000 vaksinedoser blir liggende på lager i fem dager før de sendes ut til helsepersonell. Nå tar FHI selvkritikk.

– Vi kunne gjort dette annerledes. Det var i utgangspunktet stor usikkerhet når vaksinene ville ankomme Norge. Det ble gjort en avtale med det selskapet som hadde ansvar for videre distribusjon i forkant.

Det svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet VG på spørsmål om hvorfor vi ikke gjør som danskene som bruker et døgn på å sende ut AstraZeneca-vaksinen.

FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

Norge fikk 21.600 doser med AstraZeneca-vaksine natt til søndag.

Danmark fikk 24.000 doser, som er sendt ut allerede:

– Vaksinene er kjørt ut fra oss i dag – vaksinestart i morgen, tirsdag, opplyser Statens Serum Institut i Danmark til VG.

I Norge sendes ikke disse dosene ut før torsdag. Dermed er vaksinene på FHIs vaksinelager i fem dager.

FHI: Kunne gjort det raskere

Forsendelsene med Pfizer-vaksiner som har kommet til Norge hittil, har blitt liggende i fryserne til uken etter. FHI har forklart at er det er fordi kommunene trengte forutsigbarhet fordi vaksinene går ut på dato.

Men AstraZeneca-vaksinen er lettere å håndtere og kan lagres et halvt år i kjøleskapstemperatur. De 21.000 dosene skal heller ikke fordeles til alle landets kommuner i første omgang. De sendes til Norges 23 helseforetak, og skal gis til helsepersonell under 65 år.

– Det er mye enklere logistikk, erkjenner smitteverndirektøren.

– Hvorfor klarer ikke Norge å kaste seg rundt og være fleksible som Danmark er?

– Det ble ikke gjort. Vi kunne gjort det raskere og annerledes. Vi kommer til å se om vi kan få det til raskere neste gang.

Sykepleierforbundet: Usikker på vaksinen

I februar ventes en samlet leveranse fra AstraZeneca på i underkant av 200.000 doser, og i mars venter vi cirka 250 000 doser.

AstraZenecas vaksine er den tredje som er godkjent for bruk i Norge. Den vil ikke bli gitt til folk over 65 år og ikke til de som har størst fare for for å få et alvorlig covid-19-forløp. Norske helsemyndigheter mener likevel ikke at den er en dårlig vaksine.

Likevel har Sykepleierforbundet rykket ut og bedt Folkehelseinstituttet vurdere å gi sykepleiere RNA-vaksiner som Pfizer og Moderna i stedet for AstraZeneca.

FHI avkrefter at denne debatten er en av grunnene til at vaksinene er på lager i stedet for i armen til helsepersonell.

– Det er viktig å ha en åpent debatt om vaksineeffekt og bivirkninger. Det er sunt at helsearbeidere er engasjert i og interessert i hvordan vaksinene virker, sier Bukholm.

– Har de ikke et poeng dersom Astrazeneca gir noe høyere risiko for mild sykdom, og dermed for å spre smitte til pasienter?

– Vi har ikke data som skulle understøtte at de har ulike egenskaper når det gjelder smittespredning. Det er viktig å understreke at de tre vaksinene har god effekt på de virusene vi har i Norge nå. Vi har foreløpig noen tilfeller av den sør-afrikanske varianten og vet ikke hvordan dette utvikler seg på sikt.

Det er ingen holdepunkter for å si at AstraZeneca-vaksinen beskytter mindre mot alvorlig sykdom og død, men det kan være forskjell i beskyttelse mot mild sykdom, ifølge FHI.