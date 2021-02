FØRSTE MØTE: Nils Arne Morka (til venstre) har blitt kjent med Cathrine Nordstrand (i midten) gjennom et nettverk for ALS-pasienter. Torsdag møttes de for første gang hjemme hos Nordstrand på Ullern i Oslo – sammen med Frp-politiker Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

ALS-pasienter vil ha retten til å prøve nye medisiner

ALS-pasientene Cathrine Nordstrand og Nils Arne Morka ønsker å teste ut nye medisiner, men har ikke muligheten. Det må Bent Høie gjøre noe med, sier Sylvi Listhaug.

Publisert: Nå nettopp

Nils Arne Morka og Cathrine Nordstrand er blant 400 personer i Norge som lever med sykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

De ønsker å prøve alle muligheter som kan bremse den dødelige sykdommen, og håper Norge nå kan innføre en såkalt «right to try».

Det vil gi uhelbredelig syke pasienter en rett til å prøve medisiner som er i en utprøvingsfase, men som enda ikke er godkjent for bruk.

– Det å få det lille halmstrået av håp hadde betydd alt, sier Nordstrand.

SJOKK: Før han ble syk drev Morka to sportsbutikker og levde et aktivt liv på Jaren i Oppland. Han har vært norgesmester i boksing fem ganger. – Sykdommen som et lyn fra klar himmel. Jeg hadde ikke lest en setning om ALS før jeg ble syk, forteller han. Foto: Helge Mikalsen

Vil lage ståhei

På tirsdag skal Sylvi Listhaug (Frp) spørre ut helseminister Bent Høie om «right to try» i en interpellasjon i Stortinget.

– Mange vil prøve ut eksperimentell behandling for rett og slett å beholde livsgnisten og håpet, sier Listhaug.

Torsdag møtte hun Morka og Nordstrand, som begge har et stort engasjement for ALS-saken. Nordstrand fikk diagnosen i 2015, og VG har fulgt henne gjennom flere år. Du kan lese hennes historie her.

Trebarnsfaren Morka har hatt sykdommen siden august i fjor.

–Jeg bestemte meg for å bruke stemmen og lage litt ståhei så tidlig som mulig. Det gjaldt å starte med en gang, for man blir så raskt dårlig, sier han.

Dette er amyotrofisk lateral sklerose (ALS) Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt.

Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner.

De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år.

Gjennomsnittlig levetid etter påvist diagnose er tre år.

Det eneste godkjente legemiddelet til behandling av ALS i Norge er medisinen Riluzol. Vis mer

Retten til å få prøve

Etter at han fikk påvist sykdommen har Morka blitt med i flere kliniske studier, blant annen studien NO-ALS ved Haukeland universitetssykehus. Han ser på det som positivt å kunne delta i forskningsprosjekter.

– Det jobbes jo mye med ALS, og personlig tror jeg på et gjennombrudd innen tre til fem år.

Morka mener en «right to try» er viktig fordi det vil gi ALS-pasienter muligheten til å prøve ut medisiner raskt.

– Når en medisin er under utprøving vil det fort ta tre år før den eventuelt kommer på markedet. Og da er det for sent for mange, sier han.

Nordstrand håper hun kan bidra til å bedre situasjonen for ALS-syke. – Det er vel derfor jeg krangler og står på og ikke gir meg. Om jeg kan bidra til at de som kommer etter oss kan ha det litt lettere, har det vært verdt slitet, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Nordstrand forteller at det prestisjetunge universitetet Karolinska Institutet i Stockholm nå skal starte opp fire studier på ALS-medisiner.

– Hvorfor kan ikke jeg få prøve medisinen, gjennom en «right to try» selv om jeg ikke er med i studien? spør hun.

Nordstrand mener at de som har fått ALS-diagnosen uansett ikke har noe å tape.

– Det er det jeg ikke forstår – at det er bedre å sitte og se på at jeg visner bort her og ikke har noe håp, sier hun.

– Ikke tid til å vente

Etter en interpellasjon fra Sylvi Listhaug i Stortinget i 2019 vedtok helseminister Bent Høie å nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på situasjonen for ALS-syke. Kort tid etter ble Nordstrand spurt om å sitte i arbeidsgruppen.

– Vi skal egentlig se på hele aspektet ved det å få diagnosen, som spørsmål om pakkeforløp eller om man skal ha nasjonale retningslinjer, sier hun.

– Det er veldig interessant, og jeg må skryte av dem som driver arbeidsgruppen.

Nordstrand mener det er særlig viktig å sikre at alle får like muligheter til behandling og tilgang på hjelpemidler. Hun kjenner til pasienter som ikke har fått tilgang på de samme hjelpemidlene som henne selv.

– Det skal ikke være sånn at det er forskjeller ut fra hvor du bor, eller at det å få tilgang på hjelpemidler skal bli en kamp oppi det å være syk.

FORBEREDT: Morka forbereder seg så godt han kan på at kroppsfunksjonene på et tidspunkt vil slutte å fungere. Nå holder han på å bygge et eget «ALS-hus», som blant annet er tilrettelagt for respiratorbruk, ved siden av huset han og familien bor i på Jaren. Foto: Helge Mikalsen

Morka kjenner seg igjen i behovet for å få mer oppfølging og informasjon om hjelpemidler.

– Det var veldig mye å ta innover seg i starten, og du må forberede deg på at du kommer til å miste stemmen og all muskelfunksjon. Jeg følte at jeg måtte ta tak i enormt mye selv, sier han.

Han mener han burde fått en perm full av informasjon da han fikk påvist ALS. Nå bruker han sosiale medier til å hjelpe andre i samme situasjon.

– Den «permen» med informasjon jeg selv har etterspurt vil du kunne finne på min Instagram i form av videoer, forteller han.

– Håper Høie vil se behovet

I tirsdagens interpellasjon i Stortinget skal Listhaug spørre Høie om han vil innføre en «right to try» i Norge. I USA er denne retten lovfestet i en rekke delstater.

– Jeg håper Høie vil se behovet for å myke opp regelverket og gi folk med alvorlige diagnoser muligheten til å kunne velge eksperimentell behandling med medisiner, sier hun.

Hun mener muligheten til å prøve ut eksperimentelle medisiner er viktig for å gi de ALS-rammede noen lyspunkter underveis i sykdomsforløpet.

– Det å bruke bivirkninger som argumentasjon når man uansett skal dø er absurd. Vi må vise litt mer menneskelighet og fleksibilitet i disse spørsmålene i Norge, legger hun til.

KJENTE: Cathrine Nordstrand (til venstre) kontaktet Sylvi Listhaug for flere år siden for å ta opp ALS-saken. – Det skal hun ha – hun har gjort mer for ALS-syke enn de fleste andre, sier hun om stortingspolitikeren. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug mener ALS-pasienter ikke får den oppfølgingen de burde fått når de får påvist sykdommen.

– Folk blir sendt hjem med en tynn brosjyre – med dødsdommen i hånden, egentlig – uten noe særlig informasjon. Det er brutalt, sier hun.

Cathrine Nordstrand håper en «right to try» vil komme raskt på plass om det innføres.

– Det må skje noe nå for oss, for vi vil iallfall ha et håp om å få beholde de funksjonene vi har lengst mulig, sier hun.

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som opplyser om at Bent Høie ønsker å svare Stortinget før han svarer media.