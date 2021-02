SAKEN GJENÅPNES: Viggo Kristiansen har sittet i forvaring siden 2002, etter å ha blitt dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i år 2000. Foto: Fridtjof Nygaard

Viggo Kristiansen-støttespillere lettet over gjenåpning: − En veldig klok beslutning

Støttegruppen til Viggo Kristiansen beskriver «en usannsynlig stor lettelse» over at Baneheia-saken gjenopptas.

Publisert:

Torsdag besluttet Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker å gjenoppta saken til Kristiansen, som i 2002 ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia i Kristiansand.

Agder lagmannsrett mente at Kristiansen sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Nå har altså kommisjonen besluttet at straffesaken mot Kristiansen skal gjenåpnes.

– Det er vanskelig å beskrive følelsen akkurat nå, det er en usannsynlig stor lettelse og glede over at det er kommet til denne konklusjonen, og det er en veldig klok beslutning av kommisjonen, sier pressekontakt Terje Helland i støttegruppen til Viggo Kristiansen.

Kristiansen har i 20 år nektet straffskyld og mener det er spesielt to bevis i saken som støtter opp om hans uskyld:

DNA har blitt brukt feilaktig til indirekte å knytte ham til saken.

Mobilspor viser at han ikke var i nærheten av åstedet på gjerningstidspunktet.

Gruppen har sammen med Kristiansens advokat Arvid Sjødin kjempet for at saken skal gjenopptas.

– Det er mye arbeid som nå må tas fatt på, med å finne ut av hvordan det er mulig at dette har skjedd i rettsstaten Norge, sier Helland.

– Det har vært en liten reise for oss som har vært med helt fra starten av, som nærmest har blitt hetset fra starten av, til nå å ha en kunnskapsrik og engasjert opinion av folk som har satt seg inn i dette, også blant journalister og folk innen justis, som gradvis har kommet til at dette må være feil.

Talsperson: De var forberedt på avslag

Talsperson Mikkel Tronsrud for støttegruppen forteller at familien til Kristiansen ble veldig glade over beslutningen til kommisjonen.

– De har mistet tiltro til rettsvesenets evne til å ta opp saker når det kommer frem nye bevis. De var som Viggo forberedt på avslag, sier Tronsrud.

– Hvordan reagerer han på at han må gå gjennom alt dette på nytt og høre Andersens forklaring?

– Det er hans høyeste ønske. Han ønsker å føre bevis for at han ikke var på Baneheia og at Andersen ljuger.

– Fra vår side tenker vi at det er ganske klare bevis for at han ikke var med på drapene og at Jan Helge Andersens fortelling om det ikke stemmer, sier Tronsrud.

Baneheia-forfatter: – På høy tid

Helland får støtte fra journalist og forfatter av boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet», Bjørn Olav Jahr.

– Jeg synes det er så utrolig gledelig at man har sagt ja til å gjenoppta saken. Det er på høy tid, men bedre sent enn aldri. Først og fremst må det jo være helt fantastisk for ham (Kristiansen), sier Jahr.

MENER KRISTIANSEN ER USKYLDIG: Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr. Foto: Lise Skogstad

Han mener bestemt at bevisene mot Kristiansen ikke holder mål, og er overbevist om at han nå vil bli frifunnet.

– Avgjørelsen til kommisjonen viser at det er muligheter for at man, også i store, alvorlige saker som dette, kan erkjenne at «ikke alt var perfekt den gangen likevel». Jeg synes det er veldig gledelig for rettssikkerheten, sier forfatteren.

– Nærmest utenkelig at Kristiansen blir dømt på ny

Forfatter og tidligere journalist, Svein Tore Bergestuen, har også ment at Kristiansen er uskyldig og argumentert for at bevisene i saken ikke holder.

Han har ikke anledning til å kommentere avgjørelsen da VG tar kontakt, men gir tillatelse til å gjengi sitater gitt til Nettavisen.

– Dagens avgjørelse kan resultere i den mest spektakulære justisfeilen og rettsskandalen i vår historie. Jeg sier kan, for vi vet ikke hva som nå skjer. Men med den kjennskapen jeg har til saken i dag, er det nærmest utenkelig at Kristiansen blir dømt på ny. Ikke fordi bevisene er gamle eller vitnene ikke husker. Men fordi bevisene ikke lenger holder, sier Bergestuen.

Pårørende: Har tillit til rettssystemet

De pårørende, foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier i en pressemelding at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot domfelte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen. Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver de.