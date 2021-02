INNFØRER INNGRIPENDE TILTAK: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), under søndagens pressekonferanse. Foto: Marit Hommedal

Sørafrikansk mutantvirus på to byggeplasser i Bergen

Flere enn hundre nærkontakter kan være knyttet til et av utbruddene.

– Det er to ulike byggeplasser, store arbeidsplasser, som har utbrudd av sørafrikansk mutantsmitte, sier byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) under søndagens pressekonferanse.

Ifølge byrådslederen er begge byggeplassene nå stengt ned.

Det ene av utbruddene oppsto ved en byggeplass ved bybanestasjonen på Fantoft. Entreprenøren bekrefter overfor Bergens Tidende at han kjenner til fem smittetilfeller ved byggeplassen.

– Jeg kan bekrefte at flere av smittetilfellene er tilknyttet vår byggeplass ved Fantoft stasjon. Det er en stor byggeplass, og vi oppdaget smitte på onsdag forrige uke, sier daglig leder i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre, til BT.

Byråd for eldre og helse i Bergen, Beate Husa (KrF), opplyser at det kan være flere enn hundre mulige nærkontakter knyttet til dette utbruddet. Hun beskriver byggeplassen som «et knutepunkt».

Bergen kommune annonserte under søndag svært inngripende tiltak for å få kontroll på spredningen av både det britiske og det sørafrikanske mutantviruset.

Lørdag ble det påvist åtte nye tilfeller av muterte virusvarianter i Bergen. Seks av tilfellene er av den britiske varianten, mens to er av den sørafrikanske varianten. Totalt har Bergen kommune 16 av den britiske virusvarianten og syv tilfeller av den sørafrikanske.

Dette er de nye tiltakene i Bergen ** Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. **Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser. ** Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. ** Påbud om hjemmekontor for alle som kan. ** Alle butikker og varehus skal være stengt, med noen unntak. ** Skjenkestopp. Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away. ** Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, tros- og livssynshus, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer teater, museer mm ** Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. ** Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Oversikten er noe komprimert. En mer detaljer oversikt finner du her. Vis mer

– Vi har ikke lenger den samme oversikten over smittesituasjonen som vi hadde på torsdag. Vi har nå flere smittekjeder som ikke er knyttet til hverandre, både av den britiske og den sørafrikanske mutanten, sier Valhammer under pressekonferansen.

– Vi er spesielt bekymret for den sørafrikanske. Den vet vi også minst om. Men vi vet at den smitter raskere og at den sannsynligvis gjør folk noe sykere og at noen vaksiner, i hvert fall ikke foreløpig, ser ut til å virke like bra mot denne.

Tiltakene trer i kraft klokken 18 søndag, og skal i første omgang vare til 14. februar.

Ifølge Helsedirektoratet er det en forbindelse mellom de to byggeplassene. Alle de ansatte som jobber på stedet skal ha fått beskjed om å teste seg.