Listhaug kan bli eneste Frp-kvinne på Stortinget

Kun én av Frps 19 toppkandidater til Stortinget er kvinne. – Det er trist, sier partiveteran Kari Kjønaas Kjos.

Det er mannstungt over hele linjen i Fremskrittspartiet.

VG har tidligere skrevet at hele 75 prosent av lokallagslederne, 91 prosent av fylkeslederne og 90 prosent av alle ordførere og varaordførere er menn.

I stortingsgruppen til partiet er det nå syv kvinner og 19 menn.

Men etter stortingsvalget i september kan partiet risikere å ende opp med en stortingsgruppe nesten uten kvinner.

Frps fylkeslag har nemlig satt 18 menn og én kvinne på topp på stortingslistene i de 19 valgdistriktene. Den ene kvinnen er partileder Sylvi Listhaug, som topper Frp-lista i Møre og Romsdal.

Til sammenligning hadde Frp fem kvinner og 14 menn på topp på listene ved stortingsvalget i 2017.

Frp-veteran: – Trist

Mangeårig stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos skulle gjerne ha sett flere kvinner på fremskutte listeplasser.

– Det er trist at det ikke er flere damer på topp, sier hun.

De mannsdominerte stortingslistene til Frp kan i ytterste konsekvens føre til at Listhaug blir eneste Frp-kvinne på Stortinget etter valget.

På VGs aprilmåling fikk Frp en oppslutning på 8,3 prosent. Det ville ha gitt partiet 15 mandater på Stortinget, ifølge en prognose fra valgnettstedet Poll of Polls: Listhaug – og 14 menn.

Om man legger snittet av alle aprilmålingene til grunn, får Frp en oppslutning på 9,9 prosent. Med et slikt valgresultat ville Listhaug fått følge av Hordaland Frps annenkandidat Silje Hjemdal på Stortinget – i tillegg til 16 menn.

Kjos understreker at flere Frp-damer som hadde førsteplassen, ikke tar gjenvalg.

– Da er det vanlig at nummer to på lista rykker opp på topp, sier Kjos.

– Hvorfor får så mange menn topposisjonene i partiet?

– Et stort flertall i partiet er menn. Hvis du ser på stortingslistene gjenspeiler nok det mye av medlemsmassen vår, sier Kjos.

– Det er ikke fordi det er mangel på damer. Vi har mange flinke jenter i partiet, men det er ikke alle som ønsker seg på Stortinget. Du må forsake mye, særlig de som har lang reisevei er fryktelig mye borte. Det er vanskelig for de med små barn, sier Kjos.

– Blir tøft

– Hva tenker du om at stortingsgruppen etter valget kan bestå av nesten bare menn?

– Det blir tøft for de damene som er der. Det blir lagt veldig mye på deres skuldre i alle de settingene det etterspørres en kvinne. Med tanke på saksfelt har vi damene «rottet oss sammen» noen ganger og løftet saker som er viktige for oss i stortingsgruppen. Da vil bli færre å lene seg på, sier Kjos.

– Det beste arbeidsmiljøet og den beste politikken får du om du har en god miks av kvinner og menn i alle aldre, legger Kjos til.

Listhaug: – Opp til velgerne

Sylvi Listhaug svarer følgende på spørsmål fra VG om hva hun tenker om at partiet har 18 menn og én kvinne på topp til Stortinget:

– Det viktigste er at fylkene gjør sine prioriteringer og nominerer til stortingslistene etter de kandidatene de mener er best til å stå på listene. Så er det sånn at det står mange damer nedover på listene våre, også på kampplass. Så jeg håper at vi får inn mange flere kvinner etter valget, men det er opp til velgerne, sier Listhaug.

– Hva tenker du om at du kan bli ensom kvinne for Frp på Stortinget?

– Jeg kommer til å gjøre alt som står i min makt for å sørge for at vi får inn flere damer gjennom at vi skal heve oppslutningen frem mot valget og sikre flest mulig mandater.

Lover å bygge opp kvinner

Innstillingen til nytt sentralstyre i Frp er også svært mannstung. Valgkomiteen har levert et forslag med 14 menn og én kvinne.

Listhaug vil ikke svare direkte på spørsmål om Frp har et kvinneproblem.

– Det er ingen tvil om at et av mine store mål fremover er at vi rekrutterer flere og flere damer og at vi klarer å bygge opp flere damer og menn som kan brukes til viktige posisjoner i norsk politikk fremover, og at vi skal bredde oss ut slik at det blir mer attraktivt for damer å stemme på oss, sier Listhaug.

– Har fylkene gjort en dårlig jobb med å løfte frem kvinner på listene?

– Nei, jeg vil ikke kritisere fylkene. De har én jobb å gjøre, og det er å finne de beste kandidatene til listene. Det er sånn at Frp ikke vil ha kvotering. Vi vil at de beste skal stå på listene. Det er opp til fylkeslagene å vurdere hvem det er. Da er kjønn underordnet, sier Listhaug.

Kvinner ville ha 1. plass

Flere kvinner tapte kampen om topplasseringer i sine fylker. Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen ble danket ut av nykommer Marius Nilsen i Aust-Agder. I Oppland tapte Wenche Haug Almestrand kampen om 1.-plassen mot partiveteran Carl I. Hagen.

I Akershus tapte Frps eneste kvinnelige fylkesleder Liv Gustavsen kampen om 2.-plassen mot Himanshu Gulati.

Lill Harriet Sandaune står på 2. plass for Frp i Sør-Trøndelag.

– Hvordan tror du det endte opp med kun én kvinne på 1. plass?

– Jeg tror det går på at vi ser på det som likeverdig om det er kvinner eller menn. Vi er ikke opptatt av den typen kvotering som veldig mange andre styrer etter, sier Sandaune til VG.

Sandaune ønsket selv 1.-plassen, men der står stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

– Så ble det 2. plass, og det respekterer jeg. Det er partidemokratiet som avgjør det, sier Sandaune.