FIKK VURDERINGER: Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo. Foto: Helge Mikalsen VG

SMK etter Erna Solbergs forklaring om omstridte dokumenter: − Hun må ha husket feil

Statsminister Erna Solberg sa fredag til VG at hun fikk den omstridte vurderingen av coronareglene før politiet startet sin etterforskning av hennes bursdagsfeiring. Men dokumentene viser noe annet.

Publisert: Nå nettopp

Fredag ettermiddag sier hennes statssekretær at hun må ha husket feil.

VG kan nå gjøre rede for ytterligere forvirring og nye forklaringer fra Statsministerens kontor om hva slags råd som ble innhentet, og når statsministeren selv fikk innsyn i notatene fra toppjuristene i Helse- og omsorgsdepartementet, via sitt eget embetsverk på SMK.

Avviste «oppfølgende arbeid»

I et intervju med VG fredag formiddag, kort tid etter at politiet hadde gitt Erna Solberg en bot på 20.000 kroner, avviste hun blankt at embetsverket hadde bistått henne med lovforståelsen mens etterforskningen pågikk:

– Det er heller ikke sånn at man har, mens politiet har etterforsket, hatt noe oppfølgende arbeid fra embetsverket hverken på SMK eller andre departementer – bortsett fra å håndtere henvendelser fra pressen, som man nødvendigvis er nødt til å gjøre, og innsynsbegjæringer, sa Solberg i intervjuet med VG.

Her kan du se hele intervjuet VG gjorde med Erna Solberg fredag formiddag:

Juridisk vurdering og rettskilder

De to dokumentene juristene i Helse- og omsorgsdepartementet sendte til SMK i løpet av fredag 19. mars er på henholdsvis seks og fire tettskrevne sider og heter:

«Foreløpig vurdering av om covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer gjaldt for middag i leilighet på hotell lørdag 27. februar»

og

«Rettskildebildet for covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer»

Solberg fastholder fortsatt at det ikke har vært noe oppfølging fra embetsverket:

«Statsministeren holder fast ved at det ikke har vært noe oppfølging fra embetsverkets side av selve politisaken, utover praktisk bistand til å avtale avhør med politiet. Hun har imidlertid fått bistand til å håndtere mediehenvendelser og innsynsbegjæringer som fulgte i kjølvannet av politisaken», skriver statssekretær Rune Alstadsæter ved SMK i en e-post til VG fredag ettermiddag.

– HUSKET FEIL: Statssekretær Rune Alstadsæter om Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen

Samme morgen for tre uker siden hadde politiet bekreftet overfor flere medier at de ville igangsette etterforskning.

VG spurte også Solberg hun hadde lest noen av de to dokumentene før de ble offentliggjort:

– Jeg hadde sett svaret på det som dreide seg om lovforståelsen av hva et arrangement er. Men det var også før dette også var en politisak, svarte Solberg.

– Må ha husket feil

Dokumentene som Statsministerens kontor offentliggjorde fredag, ble holdt skjult for allmennheten i tre uker. De har ikke ligget i SMKs postjournal, som skal inneholde korrespondanse og mottatte saksdokumenter.

Dokumentet som omhandler lovforståelsen av et arrangement, ble mottatt på SMK klokken 16.27 fredag 19. mars – altså mange timer etter at politiet hadde bekreftet etterforskning.

Etter at VG fredag ettermiddag konfronterte SMK med dette, har Solberg gått tilbake på uttalelsen til VG:

«Fredagen etter at denne saken ble offentlig kjent, var en meget hektisk dag for statsministeren, og hun må ha husket feil om hvilket tidspunkt på dagen hun leste det generelle dokumentet om hva som er et arrangement i covid-19-forskriftens forstand», skriver Alstadsæter.

Her kan du selv lese dokumentene som først ble hemmligholdt, og så frigitt da politiet konkluderte med å bøtelegge Erna Solberg. Det er e-poster til og fra ekspedisjonssjefen på SMK, samt Helse- og omsorgsdepartementets juridiske vurdering av saken:

forrige



















fullskjerm neste

Kritisk jusprofessor

Jusprofessor Eivind Smith har vært kritisk til SMKs hemmelighold og bruken av embetsverket til å følge opp problemene etter den private bursdagsfesten på Geilo.

– Har SMK med dette engasjert seg i håndteringen av mulige smittevernsbrudd på Solbergs private bursdagsfeiring?



– Ja, det har SMK gjort. Uavhengig av hvor konkrete vurderinger de ønsket fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Er dette problematisk?

– Ja, embetsverket bør jobbe med statssaker, mens etterforskningen av Solberg er en privatsak. Både Solbergs embetsverk i SMK og Helse- og omsorgsdepartementet har åpenbart brukt ressurser på å finne ut av om det Solberg gjorde på bursdagsfeiringen sin var forbudt.

JUSPROFESSOR: Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo i vandrehallen på Stortinget. Foto: John Greiner Olsen / Stortinget

Slik forklarer statssekretæren hva som var hensikten med å bestille dette notatet:

«Dette notatet ønsket vi for å sikre at svarene fra SMK til mediene ga uttrykk for riktig forståelse av gjeldende smittevernregler og smittevernanbefalinger, og hadde altså ikke noe med selve politisaken å gjøre».

Det får Smith til å reagere:

– Om det forsvaret SMK nå kommer med, som er at de måtte innhente informasjon om rettskildebildet for å kunne svare media, så er det jo slik at alle har tilgang til disse forskriftene. Og siden saken allerede lå hos politiet, både kunne og burde de ha nøyd seg med å vise pressen videre dit, sier Smith.

– SMK har uttalt at de ikke ville involvere seg i politietterforskningen av Erna Solbergs private forhold. Men da hadde de heller ingen grunn til å innhente noen oversikt eller vurderinger fra Helse- og omsorgsdepartementet, sier Smith.

Ga Solberg ryggdekning

Målet med etterforskningen var å avdekke om det forekom brudd på coronareglene under de private feiringene av Solbergs 60-årsdag på Geilo i vinterferien, etter at NRK avslørte et høyere antall deltagere enn det som var anbefalt.

Dette spørsmålet er det sentrale i HODs første juridiske notat på seks tettskrevne sider om juridiske bestemmelser for arrangementer.

SMK mottok notatet klokken 11.08 samme dag som politiet startet etterforskningen.

Juristene i HOD har en tolkning av regelverket som gir Solberg ryggdekning for at hun neppe kan straffes for at hele storfamilien, 14 personer, hadde spist sushi sammen i en leilighet på Geilo i anledning bursdagen:

Juristene i departementet skriver at det er «grunnlag for å reise tvil om forskriften er tilstrekkelig klar til at forholdet kan straffes».

Konklusjonen fra helsejuristene var tydelig, og den kom til SMK idet politiet var i gang med sin etterforskning:

«Dette tilsier at politiet vil ha grunnlag for å henlegge den aktuelle saken med uklar hjemmelssituasjon som begrunnelse», skrev HOD i notatet.

– Misforståelser

I ettertid har SMK uttalt at dette notatet var resultatet av en misforståelse:

Notatet ble «skrevet på grunn av misforståelser mellom embetsverkene på Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet», skriver Alstadsæter i e-posten til VG.

Uansett skulle «misforståelsen» vise seg å samsvare helt med politiets konklusjon: Statsministeren slipper straff for sushi-middagen. Politiet mener det er usikkerhet om corona-forskriften omfattet middagsselskap i en leid leilighet.

Den opprinnelige bestillingen fra SMK skal ha skjedd per telefon. VG har spurt om samtalen er journalført og hvem som deltok i samtalen. Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.