GA RÅD TIL FHI: Professor Frithjof Ole Norheim er ekspert på etikk og prioriteringer i helsesektoren. Han mener tiltaksbyrden i samfunnet er blitt for skjevt fordelt. Foto: Hallgeir Vågenes

Han ga coronaråd til FHI: Noen har betalt en for høy pris

BERGEN (VG) I fjor høst ga professor Ole Frithjof Norheim råd til FHI om hvem som skulle prioriteres i vaksinekøen. Han mener noen grupper i samfunnet er blitt rammet unødig hardt av smitteverntiltakene.

Publisert: Nå nettopp

– Tiltaksbyrden er blitt for ulikt fordelt. Barn, unge, studenter, kulturlivet og folk som ikke kan ha hjemmekontor har betalt en for høy pris, mens næringsliv og arbeidsinnvandring er blitt tydelig prioritert. Man har sagt at barn og unge skulle prioriteres, men i praksis har det ikke vært slik, sier han.

Han mener det nå bør foretas flere justeringer i kampen mot pandemien:

Flere vaksiner til områder med høyt smittetrykk.

Unge må rykke fremover i vaksinekøen.

Mindre ekspertstyring og mer åpenhet.

Mer lokal medbestemmelse om tiltak.

Sterkere internasjonal solidaritet.

Norheim er leder for Bergen senter for etikk og prioritering ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, og en av landets fremste eksperter på etikk og prioriteringsspørsmål i helsesektoren.

– HAR GJORT MYE BRA: – Smittevernfaglig er mye gjort riktig, sier professor Frithjof Ole Norheim ved Universitetet i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

I fjor var han med i en ekstern ekspertgruppe som på oppdrag fra Folkehelseinstituttet (FHI) gå råd om prioriteringsrekkefølgen i den første fasen av det norske coronavaksinasjonsprogrammet.

Norheim mener Norge har kommet bedre ut av pandemien så langt, enn det kunne være grunn til å frykte da Norge ble nedstengt i mars i fjor.

– Norge har klart seg utrolig bra, sammenlignet med mange andre land. Smittevernfaglig er mye gjort riktig, sier han.

Norheim understreker at ingen har fasitsvaret på hva som vil vise seg å være de riktige valgene, men at det vil komme en diskusjon om tiltakene har stått i forhold til trusselen fra viruset.

– Jeg mener vi må stille spørsmål om vi, som har hatt relativt lite smitte, har overreagert og fulgt føre var-prinsippet vel mye og stengt ned for mye i perioder. Mange barn og unge har mistet et helt år. Det vil kunne få konsekvenser for fremtiden deres, og bli ganske alvorlig for noen.

LEDER UTVALG: Professor Stener Kvinnsland leder arbeidet med granskingskommisjonen om coronakrisen. Bildet er tatt da statsminister Erna Solberg kunngjorde nedsettelsen av kommisjonen i april i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Han legger ikke skjul på at han synes behovene til industri og næringsliv har gått foran hensynet til barn og unge.

– Jeg skjønner at det er viktig at bedriftene holdes i gang, men mitt inntrykk er at regjeringen har lyttet mye til næringslivsinteressene og tillatt arbeidsinnvandring under mindre strenge tiltak enn det som hadde vært nødvendig. Prisen er at smitten har økt, at studentene har blitt sittende på hyblene sine og at skoler er blitt stengt.

Norheim mener Norge la seg på en riktig vaksinasjonsstrategi i fjor høst.

– Prioriteringene i første fase var lik den som preget de fleste land. Og løsningen vi valgte, ser ut til å ha fungert godt. Nå ser vi en nedgang i antall dødsfall relatert til coronasmitte.

Han mener tiden er inne for å justere vaksinasjonsprogrammet til det han kaller en mer dynamisk prioritering, slik også Holdenutvalget har foreslått.

– Vi ser at der det vaksineres mer, får vi en effekt på smittespredningen. Jeg mener de yngre må rykke lenger opp i køen, fordi de ser ut til å være mer utsatt. Dette taler for at smittetrykk må vektlegges, selv om jeg skjønner de som vil ha en lik fordeling.

Norheim sier han er enig i vurderingen som ble gjort i vinter om å skjevfordele vaksiner til områder med høyt smittetrykk.

– Området rundt Oslo har lenge hatt et høyt press på sykehusinnleggelser. Økt vaksinering vil gi betydelig færre innleggelser med coronainfeksjon og noe nedgang i antall dødsfall. Men dette med geografisk tilgang er jo et politisk spørsmål, etter hva man vektlegger.

VIL HA STERKERE SOLIDARITET: Professor Frithjof Ole Norheim etterlyser mer internasjonal solidaritet i kampen mot pandemien.– Vi ser at rike land sikrer seg tilgang til flere vaksiner enn det som er rimelig. Heldigvis ser vi at det nå er en fellesskapsorientert tankegang rundt dette, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes

–Hva tenker du om debatten som har gått om fordeling av vaksinedoser?

– Den var omtrent som forventet. Det er klart at dette setter i sving sterke følelser hos mange, og det er sterke interesser og egeninteresser inne i bildet. Alt i alt synes jeg diskusjonen har vært ganske god, og det har vært bred aksept for å prioritere de med høyest risiko, eldre og helsepersonell.

Norge valgte EU som partner da hele verden sto i kø for å sikre seg vaksiner i fjor. Det mener Norheim var en klok beslutning.

– Norge bandt seg tidlig til EU. Som et lite land, kunne vi neppe gjort noe annet. EU var kanskje ikke så gode på forhandlinger, noe som kan ha ført til at man fikk færre doser. Men som et lite land i denne sammenhengen kunne vi risikert å ha fått tak i enda færre doser om vi hadde valgt å stå utenfor.

Norheim mener det også er andre lærdommer å trekke etter et drøyt år med pandemi.

– Det er tydelig at Norge har hatt for lav intensivkapasitet på sykehusene. Også mulighetene for å øke intensivkapasiteten har vært begrenset. Her må det gjøres noe i årene som kommer. Vi må ha muligheten for å utvide kapasiteten i perioder, og ha en mer fleksibel beredskap. Jeg er sikker på at coronakommisjonen vil uttale seg om dette når rapporten deres kommer i neste uke.

Da VG intervjuet professoren i mars i fjor, var han bekymret for at andre pasientgrupper skulle bli skjøvet nedover på prioriteringslistene. Han uttrykte også bekymring for personer med rusproblemer og psykiske problemer.

– Min opplevelse er at dette har gått bedre enn forventet. I fjor vår oppsto det et stort etterslep, med økte ventetider, men dette er i ferd med å bli jobbet inn igjen. Jeg har ikke sett noe forskning som tydelig konkluderer med at noen sykdomsgrupper er blitt hardere rammet enn andre. Jeg har ikke sett noen store studier på dette.

Professoren mener det nå vil komme en diskusjon om nasjonale tiltak kontra lokale tilpasninger.

– Jeg mener vi må få en mer treffsikker fordeling av tiltaksbyrden. Jeg heller til at man i større grad bør høre på lokale anbefalinger, og ikke så ofte innføre nasjonale tiltak som gjelder alle.

Utfordringen nå blir å lette på tiltakene til riktig tidspunkt, og slik at rekkefølgen oppleves rettferdig, understreker han.

– En lærdom å trekke er at det bør bli mindre ekspertstyring, og mer åpne og demokratiske prosesser. Nå er tiden inne for det.