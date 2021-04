Grålum ungdomsskole Foto: Sarpsborg kommune

Elever må sitte igjen etter smittevernbrudd

Grålum ungdomsskole i Sarpsborg innfører hardere tiltak for å få elever til å følge smittevernregler. Nå risikerer 9.-klassingene å sitte igjen på mandager og tirsdager.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

– Vi har hatt utfordringer med særlig ett klassetrinn, som ikke følger reglene godt nok. Nå prøver vi en annen vinkel for at elevene skal forstå alvoret, ser rektor Hanne Walther til VG.

Hun opplyser at elever på dette trinnet som bryter reglene vil få en «strek» for hvert tilfelle, som utgjør 15 minutter gjensitting. Strekene samles opp gjennom uken og må «sones» på mandager og tirsdager mellom 14 og 16. De foresatte blir varslet på forhånd.

– Dette er en gammeldags måte å tenke på, men vi håper at dette skal åpne øynene til elevene slik at de forstår at dette er viktig. Samtaler med elever og foresatte har dessverre ikke ført frem. Vi må ta på alvor at vårt distrikt er svært hardt rammet av corona-smitte, sier Walther.

– Hva slags type regelbrudd skjer?

– Det er særlig avstandsreglene og holde seg innenfor egen kohort som er de største utfordringene for enkelte elever. De fleste elevene er flinke til å vaske hender og bruker de virkemidlene vi har satt i gang rundt smittevern. Vi ønsker å gjøre hverdagen mer positiv og skape bedre læringsmiljø og unngå negativ fokus på elever som ikke forholder seg til reglene, sier Walther.

Prøvde andre grep først

Hun opplyser at de sjekket med kommunens reglement på forhånd, for å forsikre seg om at ordningen var tillatt.

– Vi har snakket mye med elevene om konsekvensene av å ikke bry seg om smitteregler. Om besteforeldre som kan dø og mange som har mistet jobben. Dessverre har dette fokuset ikke endret nok, sier hun.

– Synd at vi er kommet dit

FAU-kontakt ved Grålum ungdomsskole, Terje Grønsholt, sier han er delt på hva han synes.

– På ene siden syns jeg det er trist at barn og unge må straffes på denne måten, på andre siden kan jeg forstå at det er vanskelig for skolene å få alle til å følge smittevernreglene.

– Hva synes du om at barn må sitte igjen?

– Det er synd at vi er kommet dit, men det er bra at skolen har valgt å bruke et virkemiddel som – forhåpentligvis – elevene ser på som alvorlig, uten at det får så store konsekvenser som for eksempel nedsatt ordens- og adferdskarater.