BEVEGET: Matthieu Leroux blir varm i kroppen når han tenker på hvor godt han og Florence er blitt tatt imot i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Fransk ektepar permittert i hyttekommune - hyller Norge

GEILO (VG) Snøen, fjellet og den norske gjestfriheten lokket franske Matthieu (34) og Florence Leroux (32) til Norge.

Publisert: Nå nettopp

De siste årene har det franske paret skaffet seg jobb på Geilo, giftet seg i Lofoten, kjøpt hus og fått sitt første barn. Nå er begge permittert fra jobbene sine i turistindustrien – men kjærligheten til Norge er bare blitt sterkere.

– Tungen min snakker fransk, men resten av meg er norsk, sier Matthieu Leroux og smiler.

Øynene hans er røde av kjærlighet.

Ugunstig tidspunkt

Matthieu jobber som konferanseansvarlig på Vestlia Resort, men ble permittert for et år siden, da pandemien stengte landet. Florence jobbet som servitør samme sted og skulle ha begynt som vertinne ved en restaurant som var planlagt å åpne en uke før påske. Den åpningen er utsatt – så nå er hun også permittert.

VELSIGNELSE: Datteren Ayleen (8 md.) opptar mye av foreldrenes ledige tid. Foto: Helge Mikalsen

Tidspunktet kunne ikke ha vært stort dårligere. De er fortsatt ganske nye i landet, er ikke komfortable med språket ennå og har nylig kjøpt hus og fått datteren Ayleen (8 md.).

Til tross for den dårlige timingen, til tross for all usikkerhet under pandemien, går det bra med dem sammenlignet med noen av vennene i Frankrike.

– Jeg har nesten ikke ord for hvor takknemlige vi er. Velferdsordningene i Norge er helt fantastiske. Hvis dette hadde skjedd oss hjemme i Frankrike ... Her klarer vi oss bra selv om vi er permitterte, sier Matthieu.

Det er derfor tårene presser seg på og gjør øynene røde.

– Vi er i en bedre situasjon enn vi ville vært om vi fremdeles var i Frankrike. Samtidig er det ikke en god situasjon, for vi har regninger å betale, så jeg håper at vi snart er i arbeid igjen, sier Florence.

– Det er lett å forstå hvorfor nordmenn alltid er i toppen av oversikter over hvilke land innbyggerne er mest lykkelige i, legger han til.

Det norske eventyret deres starter egentlig et helt annet sted i verden: I Alaska.

ELSKER NORGE: Sykkelen har fremdeles en sentral plass i livet, selv i den norske fjellheimen. Foto: Helge Mikalsen

Tankevekker

Matthieu Leroux vokser opp i den franske byen Arras og jobber først som interiørarkitekt og deretter arkitekt i Lille. Hverdagen begynner å bli monoton. Han er eventyrlysten og glad i å sykle, som så mange andre franskmenn.

En dag dør en kjær kollega brått. Kollegaen nærmet seg pensjonsalderen og planla en jordomseiling. Det gjør enormt inntrykk på Mathieu at kollegaen jobbet hardt et helt arbeidsliv og aldri fikk fullført livsdrømmen.

Leroux sier opp jobben. Han vil i stedet sykle verden rundt i tre år – og han vil se snøen og fjellene i Alaska. Kanskje til og med slå seg ned der. Han tar seg jobb i sykkelbutikken B’TWIN Village mens han planlegger turen. Der møter han Florence.

De faller hardt for hverandre. Innen Matthieu rekker å reise til USA, har Paris-jenta bestemt seg for å følge hjertet og bli med på eventyret, til tross for at hun ikke har syklet på ti år.

I 2016 sykler de sammen fra Fairbanks nord for Alaska til Los Angeles i sør. Mens de tråkker seg nedover Highway 101 langs den idylliske stillehavskysten fra Washington, gjennom Oregon og inn i California, får de mange gode opplevelser – men også noen dårlige.

– Vi føler oss ikke velkomne. Donald Trump er blitt president og utlendinger er ikke ønsket, forteller han.

Et tilfeldig møte

Drømmen om å være omgitt av fjell og snø lever likevel videre. Den drømmen, og et tilfeldig møte i Sveits, gjør at paret fem år senere bor i Norge.

GIFTET SEG I LOFOTEN: Paret er så begeistret for norsk natur at de valgte Lofoten som scene da de giftet seg. Foto: Daniel Haussman

Etter at Matthieu legger frem argumentene for å reise til Skandinavia, sjekker Florence jobbmarkedet på internett og skaffer seg arbeid hos en restaurant på Nordkapp (Mathieu forteller at han har syklet fra Nordkapp til Frankrike to ganger. Andre gang sammen med Florence).

Før de dro til Honningsvåg, stoppet de innom Geilo.

– Jeg møtte Tone og Pål Gundersen i Sveits, da vi jobbet i Verbier. De ba oss om å komme til Geilo og hilse på hvis vi kom til Norge en gang, forteller Florence.

Da Gundersen-paret tilbød dem jobb på Vestlia Resort, var beslutningen enkel.

– Vi forelsket oss helt i Geilo. Det er så vakkert her. Og folkene som bor her, er så vennlige, forklarer Florence.

VIL BLI: Ekteparet Leroux håper å bli boende på Geilo. Foto: Helge Mikalsen

– Unikt flinke

Administrerende direktør Roger Espeli ved Vestlia Resort er fortvilet over at det var nødvendig å permittere det franske ekteparet.

– De er unikt flinke. Vanvittig gode på service. Matthieu har jobbet i konferanseavdelingen her, mens Florence har vært i barselpermisjon, men skal jobbe som vertinne i en ny restaurant som vi skulle ha åpnet 26. mars. Det ble utsatt, i første omgang til 27. mai, sier Espeli til VG.

Mens Florence venter på at restauranten skal åpne, lever Matthieu helt i det uvisse om når han kan returnere til jobben i konferanseavdelingen på Vestlia Resort.

– Vi er usikre på hvor lenge vi får støtte fra Nav. Dette er litt som når hytta di er helt nedsnødd og du må grave deg ut. Du kan grave og grave, men du vet ikke hvor lenge du må grave før du ser sola igjen. Jeg håper at vi kan bli boende her.

Helst resten av livet.

– Ja. Her i Norge tar folk seg tid til å lytte til deg. Det er en ro og respekt her som jeg virkelig liker, sier Matthieu med beundring i stemmen.