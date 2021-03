MODERNE: Halden fengsel åpnet i 2010, med kong Harald til stede, etter ti år med forberedelser, til en prislapp på 1,5 milliarder kroner. Fengselet regnes som Norges mest moderne. Foto: Linn Cathrin Olsen

Ansatte og innsatte smittet i Halden fengsel

To ansatte og en innsatt har fått påvist covid-19. – Det er et foreløpig lite utbrudd, bekrefter kommuneoverlege i Halden, Kjersti Gjøsund.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Kommuneoverlege undersøker nå om det er en sammenheng mellom smittetilfellene.

– Den ene ansatte, bor i Halden kommune, den andre ansatte med påvist smitte er bosatt i en annen kommune. Foreløpig vet vi ikke om det er noen krysningspunkt mellom disse, det kartlegger vi nå. Disse to har ulike arbeidsplasser i fengselet, slik at det kan dreie seg om to ulike smittekjeder, sier kommuneoverlegen i Halden, Kjersti Gjøsund.

50 ansatte er i karantene og skal testes, bekrefter kommuneoverlegen. Hun sier at smittevernrutinene for de ansatte er munnbindbruk og god avstand.

Halden fengsel er et av Norges største fengsler med ca. 250 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå.

Fengselet stengte for fysiske besøk 16. mars til og med 11. mars i forbindelse med regjeringens nylig innførte tiltak.

Kommuneoverlege i Halden, Kjersti Gjøsund. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

To innsatte smittet – ingen sammenheng

Etter at det ble påvist smitte hos en ansatt, ble det igangsatt massetesting. Denne avdekket smitte hos en av de fengslede.

Ytterligere en innsatt er i tillegg coronasmittet. Denne personen hadde påvist smitte ved ankomst fengselet, fra arresten. Den innsatte er i isolasjon.

– Denne smitten har dermed ingen sammenheng med de andre tilfellene, sier kommuneoverlegen.

– Nå drives det vanlig smittesporing, så får tiden vise om flere viser seg å være smittet. Dette er normalt for fleste arbeidsplasser, så sånn sett er vi foreløpig ikke bekymret, sier Gjøsund.

Har du lest denne? Det blir ikke mye rai-rai og dans på bordene i år. For «afterski-Norge» ender påsken i tung bakrus.

Skjermet i egen avdeling

– Vi føler at vi har kontroll nå, med massetesting og utredninger som er iverksatt, sier fengselsleder i Halden fengsel Are Høidal.

– Vi har en egen smitteavdeling, der den innsatte nå er satt i isolasjon. De andre innsatte på dennes avdeling er under testing nå, sier han.

Smitteavdelingen som har stått i beredskap siden pandemien startet, har til nå vært tom.

Ansatte i fengselet bruker munnbind når det ikke er mulig å holde to meter avstand, bekrefter fengselssjefen.

les også FHI-notat avslører uenighet med Helsedirektoratet: Skapte «forvirring» og «merarbeid»

Over 200 smittet totalt i pandemien

Siden pandemiens utbrudd og frem til 25. mars i år har totalt 122 ansatte og 114 innsatte fått påvist smitte i norske fengsler, skriver Kriminalomsorgen.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars 2020.

Hovedverneombud i kriminalomsorgen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Raymond Johansen, sier til VG at hans inntrykk er at det smittevernet er godt ivaretatt ved norske fengsler, med nok utstyr og gode rutiner.

– Mitt inntrykk er at de fleste ansatte er godt fornøyde. Vi har hatt enkelte utbrudd i norske fengsler, blant annet i Oslo og Bastøya, men frem til den britiske varianten kom, har vi stort sett vært forskånet. Det er høyt fokus overordnet på rutiner for håndtering av smitte og reduksjon av smitterisiko, sier han.

les også Overlege mener det muterte viruset bør kalles «covid-20»: – Et helt annet virus

Den 14. mars ble et større smitteutbrudd i Kroksrud fengsel i Ullensaker kommune på Romerike kjent.

I desember 2020 ble Oslo fengsel rammet av et coronautbrudd hvor 12 innsatte er smittet og 30 er satt i karantene. Det samme gjelder for «et betydelig antall» ansatte.