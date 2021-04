GAVMILD: SV-leder Audun Lysbakken vil bruke 5,4 milliarder kroner på gratis halvdagsplass på SFO. Her på Møllergata skole i Oslo sammen med Maria (10) og Liv (8). Foto: Odin Jæger

SVs store valgløfte: Gratis SFO i hele landet

MØLLERGATA SKOLE (VG) Hvis SV får regjeringsmakt etter valget, lover Audun Lysbakken at staten skal ta regningen for at alle får halvdagsplass på SFO.

– Vi vil at en SFO-reform, med gratis SFO i hele landet, skal bli den nye barnehagereformen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

VG møter ham på Møllergata skole i Oslo sentrum, der nesten alle 1.-klassingene går på Aktivitetsskolen (AKS). Slik var det ikke for fem år siden.

– Det SV har fått til i Oslo, skal vi sørge for å få til i hele landet, sier Lysbakken til VG.

Han og Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, er omgitt av nysgjerrige skolebarn.

– Her på Møllergata var cirka 70–80 prosent med på AKS før vi gjorde det gratis, men vi har mange skoler i Oslo der deltagelsen var nede på 30 prosent og under. For de skolene er det en annen verden, sier hun.

Prislapp: 5,4 milliarder kroner

– Dette blir en av våre viktigste saker. På samme måte som vi prioriterte barnehagereformen da vi var i regjering sist, vil vi prioritere SFO hvis vi får flertall nå, sier Lysbakken.

Målet er at hele SFO blir gratis, noe som SV mener at vi koste rundt åtte milliarder kroner.

Halvdagsplass i hele landet, slik som i Oslo, vil koste maks 5,4 milliarder kroner, ifølge Lysbakken.

– For oss blir dette en av de aller viktigste tingene vi tar med oss inn i forhandlinger, enten det blir regjeringsforhandlinger eller flertall på en annen måte, sier Lysbakken.

SE TIL OSLO: SV-leder Audun Lysbakken og Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen vil følge i hovedstadens fotspor og la staten betale for SFO. Her med Elias (9) og Selma (9). Foto: Odin Jæger

Vil øke skattene

– Hvordan skal dere betale for dette?

– Hvis vi skal gjennomføre det Oslo har gjort i hele landet og får 100 prosent deltagelse, så vil det koste 5,4 milliarder kroner. Så kan du sammenligne det med de over 30 milliardene kroner regjeringen har brukt på skattekutt, sier Lysbakken.

Fra utstillingsvinduet i Oslo ser Lysbakken og Thorkildsen at det er stort forbedringspotensial i resten av landet.

– I dag er SFO et lappeteppe av veldig varierende pris og veldig varierende kvalitet rundt om i hele landet. Det varierer veldig hva slags tilbud ungene får, hvor mange som er med og hva det koster, sier Lysbakken.

– Det å få være en del av et fellesskap betyr alt for barn. Det gjør at de får venner, at de føler seg like mye verdt som andre barn og at de får være med på læring. Det er nesten ikke mulig å si hvor viktig AKS er for barn, sier Thorkildsen.

De vil ha en ordning som er gratis for alle, ikke kun for dem som trenger det.

– Regjeringen gjorde det inntektsavhengig å få gratis kjernetid i barnehage. Det har gjort at i Oslo står omtrent 2200 barn utenfor til tross for at de har rett på gratis kjernetid. Antagelig vet de ikke om det eller de klarer ikke å skaffe dokumentasjon, sier Thorkildsen.

fullskjerm neste VALGKAMP: Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen byr på akrobatikk på Møllergata skole.

– Alle byråkratiske hindre for at barn får være med, gjør at mange unger ikke får være med, selv om de kunne vært det.

Hun får støtte fra sjefen:

– Behovsprøving er en dårlig løsning, og erfaring viser at det gjør at ikke alle blir med. Når du gjør en ordning universell, så gjør du det til det vanlige valget å være med, sier Lysbakken og fortsetter:

– Alle inntektsgraderte ordninger har den veldig negative effekten at hvis du greier å kare til deg en liten ekstra inntekt, så mister du for eksempel gratis SFO. Så er det forgjeves, sier Lysbakken.