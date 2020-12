SYKEHJEM: Heidi Grymyr (54) besøkte i går sin mor Anne Lise Grymyr (84). Til VG sier Anne Lise at hun sterkt ønsker at hun kan få vaksinen i uke en i januar. Hun mener også at pleierne på hjemmet bør få vaksine så fort som mulig. Foto: Privat

Mener Oslo vaksinerer for tregt: − Skjønner det ikke

Anne Lise (84) fikk beskjed om at hun måtte vente til andre uke i januar for sin første vaksinedose. Høyre mener byrådsleder Raymond Johansen har somlet i romjulen.

Norges største kommune, Oslo, vaksinerer 429 sykehjemsbeboere i romjulen, mens Fredrikstad kommune – med åtte ganger færre innbyggere – får 545 doser.

– Jeg vil gjerne at vi får vaksine den første uken i januar. Det er veldig viktig for meg, sier sykehjemsbeboer Anne Lise Grymyr (84) til VG.

Ifølge Sykehjemsetaten i Oslo lå hennes sykehjem først an til å få vaksinen i uke to.

– Vi er så nærme nå. Sett i gang i uke én med å vaksinere resten av sykehjemmene. Kanskje har ikke smitten økt så mye i samfunnet da, sier datteren Heidi Grymyr (54).

– Forklaringsproblem

Høyres gruppeleder i Oslo, Øystein Sundelin, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) må få opp farten. Han spør hvorfor det bare ble bestilt 429 doser.

– Her er det titusenvis av sykehjemsbeboere og pårørende som har lengtet etter vaksinen i ni måneder og mange av dem har fått julen ødelagt. Så må de vente på en opptrappingsplan fra Oslo kommune. Jeg skjønner det ikke, sier han og legger til:

– Om nye sykehjemsbeboere skulle bli smittet med fatale konsekvenser i løpet av de neste ukene vil Raymond Johansen ha et alvorlig forklaringsproblem.

Planene kan endres

Etter å ha bestilt de 429 dosene i romjulen, trodde Oslo kommune at neste levering skulle bli på 1455 doser første uke i januar. Det ville dekket 15 sykehjem, og de regnet med å få nok vaksiner til de 18 siste i januar.

Det kan endre seg: FHI holdt i tillegg av rundt 3000 doser Oslo kunne fått i romjulen til dem, i stedet for å dele ut til andre kommuner. Dette visste ikke Oslo, og FHI har tatt selvkritikk for å ikke ha klart å kommunisere det ut.

Oslo skal nå revidere planen og flere sykehjem kan flyttes frem.

Direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten Henrik Mevold har forklart at Oslo valgte fem sykehjem med forskjellig driftsform først for å få erfaring og sikre at alle dosene ble brukt på en forsvarlig måte til målgruppen.

– Nå som vi har lyktes godt med å gjøre dette på en forsvarlig måte og bruke alle dosene til målgruppen på fem sykehjem, kan man alltids tenke at antallet i den første gruppen burde blitt økt noe. Men den kunnskapen satt vi ikke med da vi måtte ta en beslutning for et par uker siden. Det viktigste nå er at vi er godt rustet til å sette alle de vaksinedosene vi får i begynnelsen av januar.

Han sier at han forstår at sykehjemsbeboere som Anne Lise Grymyr er utålmodige etter å få vaksine. Det ligger an til at 95 prosent av sykehjemsbeboerne vil ta den.

– Det er fantastisk at mange beboere og pårørende ønsker at vaksinen skal settes på sykehjemmene, sier han.

– Rart å beskylde oss

Helse- og eldrebyråd Robert Steen (Ap) svarer på vegne av byrådet:

– Jeg synes det er bra at det er utålmodighet om vaksinasjonen, og jeg kan forsikre om at vi gjør alt vi kan for å vaksinere flest mulig raskest mulig. Det er litt rart å beskylde oss for å ville forsinke noe som helst, hvorfor skulle vi ville det? Det er ingenting vi heller vil enn å trygge våre innbyggere og bli ferdig med koronapandemien, skriver han i en e-post.

Han sier det er stor logistikk knyttet til å gjennomføre vaksinasjon i Oslo og understreker at kommunen er kommet godt i gang. Målet er å vaksinere flest mulig uten at vaksinedoser går til spille eller noe ødelegges.

– Det lover godt for at vi også kan øke tempoet, samtidig som vi sikrer en forsvarlig prosess.