CORONA-RAMMET: Olavgaard hotell i Skjetten er tilholdssted for evakuerte etter jordskredet i Gjerdrum. Foto: Lise Åserud, NTB

Coronasmitte påvist på Olavsgaard – evakuerte massetestes

SKJETTEN/OSLO (VG) En person er coronasmittet på Olavsgaard hotell, som huser evakuerte etter jordskredet i Gjerdrum.

– Jeg kan bekrefte at en av beboerne har testet positivt for corona og er flyttet fra hotellet og til et eget karantenehotell, sier ordfører i Lillestrøm kommune, der hotellet ligger, til VG.

Vik opplyser at det er satt i gang smittesporing og testing etter normal prosedyre.

– Dette er mennesker som har vært utsatt for og fremdeles er i en vansklig situasjon, det gjør dette krevende.

Samtidig understreker dette den situasjonen vi alle er i. Panademien er overalt og nå også her, sier Vik.

Det var Romerikes Blad som først meldte om saken.

Ifølge avisen blir det nå iverksatt massetesting av de Gjerdrum-evakuerte.

De evakuerte personene som bor på hotellet har blitt bedt om å holde seg på rommene sine.

