Dramatisk logg fra redningsaksjonen: «Folk blinker SOS til helikoptrene»

Utdrag fra loggen til Hovedredningssentralen vitner om dramaet som utspilte seg i Gjerdrum. På et tidspunkt fryktet de at 50 hus var tatt i skredet.

«Melder om stort jord/leirskred på Gjerdrum. Flere hus er tatt og står «på kanten». Behov for ressurser på stedet.».

Slik lyder den første meldingen inn til Hovedredningssentralen klokken 04.05 natt til 30. desember. Den siste setningen vitner om alvoret som snart er på vei til å innhente alle:

«Svært uavklart situasjon».

Bare 14 minutter senere slås det katastrofealarm etter flere meldinger om skredet til de ulike nødetatene.

Klokken 04.27 er fire helikoptre på vei til stedet, men like etter melder et Luftambulansehelikopter at det må snu på grunn av krevende værforhold.

Allerede klokken 04.44 meldes det at det sannsynligvis er omkomne i skredet. På bakken står overlevende som forsøker å få kontakt med redningsmannskapene:

«Brann på stedet melder at folk blinker SOS til helikoptrene», heter det i loggen klokken 05.10.

Samtidig kontaktes Forsvaret for mulige forsterkninger. I 6-tiden besluttes det å sende forsvarets maritime overvåkingsfly, P-3 Orion, fra Andøya i Andenes.

FØR OG ETTER: Satellittbilder tatt 30. november 2019 og 3. januar 2021 viser rasområdet i Gjerdrum. Politiet antok først at skredet kan være tre kilometer langt og at opptil 50 hus kan være tatt av skredet. Foto: HANDOUT / Planet Labs

Kritiske morgentimer: «Manglende oversikt»

Fortløpende under redningsaksjonen forsøker nødetater å kartlegge omfanget av skredet, samtidig som redningsmannskaper henter ut personer fra ruinene.

Politiet rapporterer først om et opptil tre kilometer langt skred, og anslår at omtrent 50 hus kan være tatt av skredet.

Klokken 07.03 kommer første melding om at Ullevål har mottatt skadede personer. Det er «det eneste konkrete pr. nå», opplyses det samtidig.

Før vaktskiftet denne morgen meldes det følgende om status klokken 07.21:

Situasjonen er fortsatt uavklart.

Pr nå opplyses det om flere ressurser enn pasienter, men manglende oversikt.

Estimert et sted mellom 10 og 30 hus, men usikkert hvor mange beboere.

Flere skadede er fraktet til Ullevål.

Det raser fortsatt i området, ikke forsvarlig å dra inn med bakkemannskaper.

Idet klokken nærmer seg 07.30, er elleve personer hentet ut, ifølge loggen.

«Sønderknuste hus og biler», lyder det videre. Deretter konkluderer loggmeldingen med et adjektiv som flere ganger går igjen denne morgenen:

«Uoversiktlig»

INTENSE TIMER: Bildet viser et SAR Queen-helikopter som søker i raset samme dag som raset gikk, 30. desember. Tirsdag 5. januar avsluttet de redningsaksjonen, etter å ha søkt i nærmere én uke. Det er ennå flere savnede som ikke er funnet, men som nå er antatt omkommet. Foto: Jørgen Braastad

08:52: «Totalt 13 heist ut»

Samtidig blir nødetatene kontaktet fra Sverige, som også har registrert hendelsen og ønsker å tilby sine ressurser. I første omgang sender de et helikopter til Rygge.

Klokken 08.52 rapporteres det at totalt 13 personer er hentet ut.

Senere skulle det vise seg at dette var alle som kom ut fra leirskredet med livet i behold.

«Totalt 13 heist ut, mindre til moderate skader mest i nedkjøling, noen tyvetall evakuert», heter det i loggen.

Parallelt som søket fra luften pågår for fullt, jobbes det med å kartlegge hvem som er gjort rede for og ikke.

«Har fått 2–3 telefoner av folk fast i bygg, men usikker på om disse er reddet eller omkommet», står det i loggen klokken 09.09.

Like før 9.30 meldes det om nye ras, og litt under en halvtime senere pågår fortsatt kartleggingen av de savnede.

«Har ikke tall - ikke oversikt over savnede personer», står det klokken 09.55.

I løpet av onsdagen kartlegger politiet overlevende og savnede.

Det endelige tallet på savnede reduseres etter hvert til 10 personer, og innen det har gått én uke etter raset, har totalt syv omkommende blitt hentet ut fra rasområdet.

Søket etter de siste omkommende pågår fortsatt.