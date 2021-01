SVARER STORTINGET: Helseminister Bent Høie forsvarer seg med at regjeringen hørte på helsemyndighetene da regjeringen lempet på karantene-krav og åpnet grensene for utenlandsk arbeidskraft i juni 2020. Foto: Helge Mikalsen

Høie forsvarer karanteneunntak for EØS-arbeidere

Helseminister Bent Høie (H) tar ingen selvkritikk for at arbeidstagere fra utlandet ble fritatt for karanteneplikt sist sommer, på sterk oppfordring fra Norsk Industri.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I slutten av juni åpnet regjeringen for at arbeidere fra EØS-land som Polen og Litauen kunne gå rett i arbeid på bedrifter i Norge, forutsatt at de hadde avgitt en negativ covid 19-test. Da holdt det om de fikk i såkalt fritidskarantene i 10 dager.

EØS-arbeidskraften sto for en forholdsmessig stor del av de som avla positive corona-tester i Norge sommeren og høsten 2020.

«Regjeringen hørte på helsemyndighetene, og lot seg ikke presse av noen», skriver helseministeren i et svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Men i to brev som Høie har sendt Stortinget, kommer en liten innrømmelse:

«Departementet vurderer at dette unntaket ikke har hatt stor betydning for smittespredningen i Norge, selv om enkelte av de arbeidsreisende har vært smittet og har smittet andre arbeidskollegaer», skriver Høie.

Strømmet inn

Det var Aftenposten som i desember avslørte hvordan Norsk Industri-direktør Knut Sunde og statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet hadde tett kontakt om forskriften som Norsk Industri selv utarbeidet.

Samarbeidet mellom industri og regjering åpnet for at flere tusen arbeidstagere fra EØS-landene fikk lempet på karantenereglene.

Etter 15.juli åpnet regjeringen grensene for reisende fra alle EØS-land som ikke hadde høye smitte-tall. Men utpå høsten, da smittetallene igjen økte, kom karantene-kravet tilbake fra regjeringens side.

Helsefaglige råd

– Det sentrale spørsmålet er om regjeringen så bort fra helsefaglige råd da forskriften ble vedtatt. Dersom det er riktig, bør de ha et godt svar på hvorfor helsefaglige råd ikke ble fulgt, sa Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til VG i desember.

– Det fremstår veldig alvorlig at regjeringen tilsynelatende har overkjørt faglige råd for å la NHO-lobbyister skrive smittevernreglene til egen fordel. Vi må grave i hvordan prosessen foregikk, sa komitemedlem Freddy Andre Øvstegård (SV).

Bent Høie svarer at det var vanskelige avveininger.

Her på kontrollkomiteens hjemmeside kan du lese alle brevene.

«Jeg mener likevel fortsatt at det var riktig å innføre det omtalte unntaket. Vi åpnet forsiktig for arbeidsreisende med strenge krav før vi

åpnet for andre reisende fra Europa noen uker senere. Og jeg gjentar at det ikke finnes belegg for å hevde at dette unntaket har vært grunnlaget for den økte smittespredningen vi har sett i Norge gjennom høsten og jula», skriver Høie til Stortinget.

Komiteen skal nå ta stilling til om den skal åpne en formell undersøkelse av saken.