SØKER ETTER OVERLEVENDE: Klokken tikker og jobber mot håpet om å finne overlevende. Likevel er det viktig at søksmannskapet ikke forhaster seg. Foto: Jorgen Braastad

Derfor tar redningsarbeidet tid

Søket etter overlevende på Gjerdrum er mer komplisert enn både jordskjelv- og snøskredsøk. Etter å ha vært inne på området, var politihundene dekket i leire.

Kort tid etter skredet gikk i Gjerdrum var spesialtrente søksstyrker på plass utenfor skredområdet for å gjøre søk etter overlevende.

Likevel tok det lang tid før de fikk slippe inn og begynne søket. Bakkemannskap har foreløpig bare fått lov å ta seg inn i søksområdet på dagtid på fredag og lørdag.

Det er det flere årsaker til.

Kvikkleireunderlaget er ustødig, raset kan fortsatt pågå og dårlige lysforhold gjør det vanskelig å overvåke skredet. Redningsmannskapet må derfor ta flere forholdsregler for å ikke utsette seg selv for fare.

Møysommelig

Beredskapsleder i Norske redningshunder, Stig Mebust, har jobbet som operativ leder for søksmannskap i nærmere tjue år.

Han har erfaring med søk med hund i mange typer forskjellige miljøer. De siste par dagene har han jobbet som operativ leder for Norske Redningshunder i Innsatsleders KO på Gjerdrum.

Til VG forklarer Mebust det mange nå lurer på om redningsoperasjonen på Gjerdrum.

ERFAREN: De siste par dagene har Stig Mebust vært i Gjerdrum som innsatsleder for Norske Redningshunder. Han forklarer hvorfor redningsmannskapet fortsatt må stå på bakken. Foto: André Sørlie / Norske redningshunder

– Hvorfor tar søksarbeidet på Gjerdrum så lang tid?

– Dette er et risikoområde å ferdes i, og man må være møysommelig med å plukke ut hvor man skal bevege seg. Det ville tatt veldig lang tid om man bare satt i gang søket i et vilkårlig hjørne, uten å planlegge hvor det er lurt å søke. Derfor må man søke der man har størst sjans til å finne noen. Flere av bygningene er flyttet langt fra der de sto, og man må forsøke å finne igjen husene som det var folk i.

– Dessuten er man i den mørkeste delen av året, og det er ikke trygt nok å søke på bakken med mannskap om natten. Derfor har man mindre tid med bakkesøk.

Ønsker å komme inn

– Er det vanlig at det tar så lang tid og at man ikke kan søke om natten?

– Det kommer an på. Da vi var i Nepal etter jordskjelvet der, søkte man i mørket også, fordi da har man mer kontroll på situasjonen. Da har man vakter som sitter med et vannglass som de stirrer på, og ved ristninger trekker man seg ut umiddelbart. Da har man har mer kontroll på jordskjelvområdet, og man kan ta seg inn fra flere kanter. Det kan man ikke her.

– I et snøskred er det også helt andre forhold, da har man som regel mer kontroll på situasjonen rundt. Her er man ikke like sikre. Dette handler ikke om at folk ikke vil inn. Alle som jobber med dette ønsker å komme inn på området og gjøre en jobb.

BROLEGGER: Ingeniørbataljonen i Forsvaret er også klare til å bistå med en brolegger som kan ta mannskaper inn til hus i nedre del av skredområdet. Broleggeren har ennå ikke blitt tatt i bruk, fordi den ble regnet som for tung for grunnforholdene i området det ble søkt i. Foto: Terje Pedersen

Må lage stier

– Hvorfor er det ikke flere folk og hunder på bakken og søker på dagtid?

– Slik det er nå, må man lage stier for å komme seg inn. I begynnelsen måtte brannmenn som skal inn må krabbe på alle fire på matter for å ta seg trygt inn på området. På utsiden sitter det mange og følger med på skredkanten, og de må ha kontroll over alle som er inne. Derfor er det begrenset hvor mange som kan være der samtidig.

HUND I AKSJON: Bildet viser en hund som leter i rasgropen ved siden av et ødelagt hus. Selv for topptrente hunder, byr kvikkleireraset på utfordringer, ettersom bakken synker under dem. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Hvordan jobber søkshundene på rasstedet i Gjerdrum?

– Generelt kan hundene kan søke både i line eller løse, og deretter gjør de en markering som viser hvor de har gjort funn. Hundene er trent til å markere der det luktet sterkest, og så lenge det ikke er lufttett rundt et menneske, kan hunden lukte fryktelig mange meter ned i bakken eller igjennom en bygningsmasse.

– I dette raset har det vært krevende for for både hund og fører å ta seg frem til objektene. Men hundene er trent til å klatre og vant til å ta seg frem i ruiner. Hvis man går utenfor stiene, så kan man synke. Jeg har sett politihundene og førerne som har vært inne på rasområdet og søkt når de kommer ut. De har vært dekket i gjørme.

