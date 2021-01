Les dagens VG her!

Har det blitt noen ekstra kilo rundt magen etter juleferien? Trøster du deg med at det er lenge til sommeren, og at det ikke er noen bråhast med å bli kvitt overvekten? Her er rådene for deg som vil ta opp kampen mot bukfettet.

Publisert: Nå nettopp

Høyere CO2-avgifter kan føre til at reiser med bil og fly blir dyrere etter at regjeringen fredag la frem sin nye klimaplan for 2021-2030. Les hva planene vil bety for deg!

Hallvar Thoresens liv har vært en miks av suksess og tragedier helt siden han fikk hjelp av far Gunnar til å skrive et brev til den nederlandske toppklubben Twente Enschede, i 1976. Vi har møtt en av Norges beste fotballspillere gjennnom tidene.

Få også med deg et fyldig VGHelg, det morsomste fra norske lokalavisen med BAdesKen, kryssord og hjernetrim og gode råd for en bedre økonomi i 2021.

Alt dette - og mye mer - i dagens VG!