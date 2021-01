Foto: VG

Etter et dramatisk døgn med sjokkerende scener fra den amerikanske Kongressen, spør en hel verden seg: Hva nå, Donald Trump? Verdens mektigste mann har tretten dager igjen i Det hvite hus. Vi lar ekspertene svare på hva som kan skje.

De har alpinanlegg, kafeer, kilometer med preparerte langrennsløyper og kjørevei helt til hyttedøren. Men så lenge stedene er mindre kjent enn de største fjelldestinasjonene ligger hytteprisene på et langt lavere nivå. Her er ti områder hvor du kan få mye fritidsbolig for pengene.

Norske kvinner er mer opptatt av at en fremtidig partner skal ha god utdannelse, enn det menn er. Men ifølge ekspertene er det ikke nødvendigvis nøkkelen til et suksessfylt forhold.

I blokkene på Fantoft i Bergen bor det 1600 studenter. Inne på de små hyblene er det mange som har det vanskelig etter et halvår med fjernundervisning og lite sosial kontakt. Vi har møtt dem.

